Sayas elige entre "votar lo que puede salvar vidas” y tener que aceptar “el trágala del Gobierno"

El diputado de UPN, Sergio Sayas, participó en la comparecencia de Pedro Sánchez para debatir el estado de alarma. En el inicio recordó que “desde que el pasado mes de marzo nuestro país comenzara a escribir las páginas más trágicas de su historia reciente, más de 58.000 españoles han perdido su vida”.

Para entender la cifra Sayas explicó que “estas cifras escalofriantes equivalen a un avión estrellado cada día durante 9 meses sin que sobreviva ni un sólo pasajero” y se lamenta de que “hemos reducido las vidas humanas a la frialdad de los números y las estadísticas; el exceso de dolor ha anestesiado la realidad hasta desdibujarla y hablamos en esta Cámara con demasiado poco respeto y con excesiva frivolidad”.

Su arrogancia, el no ser capaz de asumir ni un solo error, nos condena irremediablemente a repetirlos.



Hemos perdido este partido de vuelta antes de comenzar a jugarlo y lo hemos hecho por incomparecencia del Gobierno. pic.twitter.com/5CsEHMvTWo — Sergio Sayas (@sergiosayas) October 29, 2020

“Ni habíamos derrotado al virus, ni vamos a salir más fuertes, ni hemos controlado la pandemia, ni es cierto que nadie se vaya a quedar atrás” incide el diputado. Además le añade a Sánchez que “se lo decía en mayo: la arrogancia, el no ser capaz de asumir ningún error, nos condena a volver a cometerlos. Y siento decir que el tiempo me ha dado la razón”.

Sayas afirma que “a estas alturas, con las cifras nuevamente descontroladas” y que por lo tanto Sánchez “vuelve a este Congreso, y con la soberbia que le caracteriza, propone una única solución: más sacrificios para los españoles y más poder para usted”. “Nos pone en la tesitura de aceptar el trágala de un Gobierno soberbio y con tintes absolutistas que, con un evidente exceso del margen constitucional quiere anular cualquier mecanismo de control o decir que no al único instrumento legal que, llegados a este punto, por la desidia y la negligencia con la que ha obrado el Gobierno nos puede servir para afrontar la dura realidad que tenemos en la actualidad” advierte el político.

He de reconocer que la votación de hoy me ha resultado difícil.



Había razones suficientes para un NO rotundo por el ataque flagrante a la separación de poderes y al Parlamento.



Pero también había razones sanitarias de peso para Sí.



Por eso ha sido abstención. pic.twitter.com/DntVnbfTWa — Sergio Sayas (@sergiosayas) October 29, 2020

En su intervención concluye diciendo que “nosotros no podemos votar que no a lo que puede salvar vidas, no vamos a contribuir con más irresponsabilidad a su irresponsabilidad, pero tampoco podemos aceptar una expropiación del poder que tiene conferido el conjunto de los españoles”.