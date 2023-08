Revive la narración de los goles de Osasuna en Cope +

R. C. Celta de Vigo: Iván Villar; Mingueza, Aidoo, Unai Nuñez, Cervi (Manu Sánchez, 82'); C. Pérez (Miguel Rodríguez, 63'), Fran Beltrán, Hugo Sotelo (De La Torre, 82'), Bamba; Iago Aspas (Williot, 82') y Strand Larsen (Gabri Veiga, 73'),



C. A. Osasuna: S. Herrera; Rubén Peña, Catena, David García, Mojica; Torró (Jose Arnaiz, 90'); Rubén García (Ibáñez, 67'), Moncayola (Iker Muñoz, 90'), Aimar Oroz (Areso, 79'), Moi Gómez; y Budimir (Chimy Ávila, 79').



Árbitro: González Fuertes, asistido por Bárcena Rodríguez y Porras Rico. Amonestó con cartulina amarilla por el Celta a Núñez, y por Osasuna a Torró.



Goles: 0-1. Minuto 24, Rubén García. 0-2. Minuto 74, Moi Gómez.



Incidencias: Primera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Abanca Balaídos.



Crónica de osasuna.es