Retrasos en las revisiones de cáncer de mama, según Saray

Mañana se conmemora el día Internacional del Cáncer de Mama, una enfermedad que se diagnostica a alrededor de 410 personas cada año en la Comunidad foral. Hoy, la Asociación Navarra de Cáncer de Mama, Saray, ha advertido de que sigue habiendo en la Comunidad foral listas de espera en las revisiones de cáncer de mama y ha señalado que "no tiene ningún sentido contar con unos protocolos de seguimiento que se incumplen sistemáticamente en la mayor parte de las pacientes".

En una rueda de prensa que ha ofrecido con motivo del día Internacional del Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre, la asociación ha afirmando que "lamentablemente muchas de nuestras reivindicaciones no cambian" y ha estimado que hay una espera media de cuatro o cinco meses para las revisiones. "Es una situación desagradable para profesionales y pacientes, ya que la demora genera incertidumbre", ha señalado.

Yaki Hernández, directora técnica de Saray, ha afirmado que "en este momento nuestro sistema sanitario no ofrece garantías en tiempos establecidos". "Sabemos que una de las líneas de actuación para disminuir estas listas de espera son las derivaciones a Atención Primaria, pero pedimos protocolos de actuación unificados y formación en Atención Primaria", ha señalado.

Yaki Hernández, que ha comparecido acompaña de Mari Cruz Garde, vocal de la asociación, y Carolina Huarte, trabajadora social, ha explicado que en Navarra se detectan unos 410 nuevos casos al año. "Aunque no conocemos a fecha de hoy las cifras de casos exacta, entendemos que si la incidencia ha aumentado ligeramente en España, en Navarra también lo hará", ha apuntado, para señalar que "realmente son cifras alarmantes.

La directora técnica de Saray ha destacado que "siempre hemos defendido y defenderemos el programa de detección precoz del Gobierno de Navarra, porque salva vidas". "Entendemos que la pandemia alteró y dificultó el funcionamiento de este programa, pero creemos que ha pasado el tiempo suficiente para haber destinado los recursos necesarios para restablecer su orden cronológico y evitar las listas de espera", ha añadido.

Hernández ha reconocido que "la atención sanitaria en la pandemia no ha afectado para nada a las pacientes, el hospital hizo un esfuerzo, y las pacientes han tenido sus tratamientos con sus diagnósticos, pero el programa de detección precoz se paralizó porque no se han podía llevar autobuses a los pueblos, se reinició en junio de 2021, y esos meses se arrastran y no se han recuperado".

Además, ha reivindicado que "necesitamos una atención centrada en el paciente, en todos los aspectos, que no se estigmatice a la paciente". "La paciente necesita una educación sanitaria, que conozca los diferentes tratamientos y efectos secundarios de los mismos", ha explicado.

Por otro lado, ha subrayado que la asociación lleva 26 años trabajando en la calidad de vida de las personas con cáncer de mama y sus familias, por lo que "sentimos la necesidad de que se valore a Saray como un agente social para ayudar y contribuir a mejorar la atención asistencial".

Asimismo, Hernández ha defendido que "los cuidados paliativos son un derecho de los pacientes y deben formar parte de su atención integral". "Su objetivo es ayudar a las personas con una enfermedad grave, para prevenir o atender efectos secundarios provocados por la enfermedad o por los tratamientos y, en definitiva, facilitar una mejor calidad de vida, y deben aplicarse antes", ha destacado.

Yaki Hernández ha señalado que, en el ámbito laboral, "hay mujeres trabajadoras con cáncer de mama que tienen problemas para mantener sus responsabilidades laborales o profesionales, lo que deriva en despidos, bajas voluntarias o dificultades en su promoción profesional". "El retorno a la actividad laboral es un momento de inflexión en el camino de la recuperación de las pacientes oncológicas", ha valorado.

También ha criticado "el factor discriminatorio y la necesidad de un cambio normativo en la renovación del carné de conducir, y en otros aspectos como los créditos hipotecarios, seguros, etcétera".

Asimismo, Saray ha reiterado "la necesidad de registros poblacionales homogéneos, estructurados y actualizados de cáncer, que permitan saber la realizad de nuevos casos y fallecimientos, la incidencia de esta enfermedad en nuestra población, la edad de las personas diagnosticadas, los casos de cáncer metastásico o de mujeres en edad fértil diagnosticadas de cáncer".

Yaki Hernández ha afirmado que "somos conscientes del esfuerzo y trabajo que nuestros equipos de profesionales de la patología mamaria realizan a diario para una atención de calidad en el cáncer de mama a pesar de las grandes dificultades que se encuentran, listas de espera, diferentes ubicaciones en el servicio de radiodiagnóstico, falta de personal y una tremenda carga de trabajo". "Por todo esto y por las alarmantes cifras mencionadas, consideramos que el cáncer de mama es un importante problema de salud pública que requiere por parte de la administración una mayor dedicación de recursos", ha reclamado.

Actos en Navarra durante la semana

Carolina Huarte ha presentado los actos que ha organizado Saray con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama. Así, este miércoles se colocarán mesas informativas y se llevará a cabo una cuestación por diversos puntos de Pamplona, aproximadamente de 9 a 14 horas, para ofrecer información y solicitar la colaboración económica de la población navarra que contribuya al funcionamiento de los servicios que ofrece la asociación.

Asimismo, en el hipermercado Eroski de Berriozar, en el E'Leclerc y en las farmacias de Farplus se puede adquirir con una donación la 'Pulsera solidaria' que han elaborado voluntarias de Saray.

El mismo miércoles, el Parlamento de Navarra acogerá un acto institucional y por la tarde noche las fachadas del propio Parlamento y del Ayuntamiento de Pamplona se iluminarán de rosa.

El sábado 22 de octubre la asociación ha organizado un encuentro de información y sensibilización en la plaza del Castillo de Pamplona entre las 10 y las 14 horas, con una carpa para atender consultas y demandas. A las 12 horas se guardará un minuto de silencio en apoyo a las personas con cáncer de mama.

Finalmente, el 30 de octubre en Pamplona tendrá lugar la undécima edición de la carrera solidaria contra el cáncer del mama, para la que Saray espera vender unos 10.000 dorsales. Por el momento ya ha alcanzado aproximadamente un 50% de ese objetivo.