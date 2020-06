¿Qué es el Home Staging y cómo ayuda a vender casas?

¿Quieres vender tu casa? Javier Beorlegui, de A10 Inmobiliaria, te explica en qué consiste el Home Staging una herramienta de marketing inmobiliario.

¿Qué es el Home Staging?

Se trata de una herramienta de marketing inmobiliario que ha llegado a nuestro país recientemente, pero que en otras zonas como Estados Unidos y otros países de Europa lleva más de 40 años utilizándose, y se hace para casi todas las viviendas. Consiste en preparar la vivienda para la venta, de forma que presente el mejor aspecto posible.

Entonces su objetivo es vender la vivienda

Exacto, el fin último es su venta, en el mejor precio posible y en el menor tiempo posible, pero con una inversión que no sea alta. Además hoy es más importante todavía, pues si bien en una visita la vivienda tiene que generar buenas sensaciones en el subconsciente, antes de la propia visita también es muy importante, pues cuando un comprador está listando inmuebles a través de internet, dedica muy poco tiempo a la imagen principal, y en menos d 1 segundo picha en el enlace o descarta el inmueble. Así que tener una buena imagen va a aumentar considerablemente el número de interesados las posibilidades de éxito

¿Puedes explicarnos cuál es el proceso para hacer un Home Staging?

Lo cierto es que el abanico es muy amplio. No se trata de hacer una reforma integral, al menos aquí no lo recomendamos. Se trata de descargar de muebles y objetos la vivienda, despersonalizarla, y aprovechar lo mejor de cada vivienda. Además, se aconseja medidas como pintar, barnizar un suelo, hacer pequeñas reparaciones…

¿En el Home Staging se haría también un amueblamiento?

Como digo, en cada situación será diferente, pero muchas veces se recomienda, sobre todo en espacios donde no es fácil imaginar cómo quedarían los muebles. El objetivo es contener el presupuesto, por lo que estos muebles tienen que ser económicos pero resultones. Aquí hay empresas que disponen de un stock de muebles, y que nos los pueden alquilar, dando la opción de compra al nuevo propietario.

¿Cuál es el gasto que suele realizarse en un Home Staging?

Más que un gasto, se considera una inversión, ya que el objetivo, además de reducir tiempos de venta, el precio que se defiende compensa la inversión realizada. Hay viviendas que necesitan muy poca intervención, solo retirar cortinas y otros objetos. Otras necesitan pequeñas obras y amueblamiento. Por lo general podemos estar hablando de entre 1.000 y 4.000 €, con esas cifras pueden conseguirse resultados.

Supongo que además de acondicionar bien la vivienda, serán necesarias también unas buenas fotografías

Por supuesto, en nuestro caso llevamos ya muchos años encargando fotografías profesionales a todos los inmuebles que comercializamos, y la diferencia se nota. No hacemos nada invirtiendo dinero si luego no sacamos partido a esa inversión. Aquí además quería explicar que también existe la posibilidad de home staging virtual, es decir, generar un render con los espacios reales pero ya reformados. Obviamente en la visita no se va a ver, pero es una posibilidad que se va air extendiendo cada vez más.