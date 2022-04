¿Qué dicen los datos de cómo debe jugar Osasuna contra el Alavés?

Aritz Zabaleta analiza cómo puede ser el duelo entre Osasuna y Alavés y las claves que deben tener en cuenta los de Arrasate. Este fin de semana visita el Sadar uno de nuestros vecinos, el Deportivo Alavés, y lo hace como último clasificado de La Liga. No está siendo una temporada agraciada para los de Vitoria y este domingo es, sin duda, uno de sus últimos trenes al que subirse para mantenerse en la máxima categoría española. Cabe destacar también que estrena nuevo entrenador, con todo lo que ello conlleva: motivación extra para los jugadores, detalles que pueda cambiar en el aspecto táctico, etc. Sin embargo, creo que no se verá reflejado un cambio brusco en cuanto al tipo de juego que pueda realizar el conjunto vitoriano en tierras navarras por dos motivos: es complicado cambiar muchos aspectos en tan poco tiempo y por características de sus jugadores, simplemente.









Analizando el choque desde un punto de vista más objetivo, dándole valor a los datos, ambos equipos son los que más pases por alto realizan y los que mayor número de pases efectúan con la cabeza. Esto nos da una pista clara del modelo de juego de ambos: juego directo y sin arriesgar desde atrás para, después de la segunda jugada, intentar generar ocasiones (mayormente con centros y remates).

Entre los puntos fuertes del Alavés, destacaría tres. Lo primero, cabe destacar que es el equipo de La Liga que mayor porcentaje de duelos aéreos ganados tiene. En general todos sus jugadores son fuertes en esa faceta, pero cabe destacar a Ndiaye, Lejeune, Laguardia y Joselu. En segundo lugar, haría referencia a este último nombre, Joselu, ya que lleva la mitad de los goles del conjunto blanquiazul y si finalmente terminan descendiendo, no le faltarán ofertas para mantenerse en primera división. Por último, destacaría el balón parado ya que hacen bastante peligro, especialmente de la mano de Laguardia, que entra normalmente al medio o segundo palo.

Aspectos negativos o debilidades tienen varias también los de Vitoria, por algo es el farolillo rojo de La Liga Santander. En métricas de creación (pases con éxito (%), pases que dan pie a un disparo, conducciones progresivas, pases progresivos) siempre están los peores clasificados o, en su defecto, en penúltimo lugar. Lo mismo les pasa con datos de cara a portería como ocasiones generadas, goles, asistencias, etc. Es el equipo más goleado (después del Levante) y menos goleador. Además de eso, sufren mucho cuando les juegan entre líneas y les buscan las cosquillas. Son jugadores de gran envergadura pero que se sienten incómodos cuando les buscan las espaldas y les juegan entre líneas.

A modo de conclusión creo que el Alavés vendrá con esa motivación de conseguir los tres puntos para reengancharse a la permanencia y con entrenador nuevo, que siempre da ese plus. Hay que tener cuidado con sus amenazas (Joselu y balón parado) y no pecar de jugar directos ya que ellos se sienten muy cómodos en esta faceta. No quiero decir que Osasuna deba arriesgar desde atrás, ni mucho menos, pero fomentar ese juego entre líneas cuando se pueda. Este último aspecto quizá le abra la puerta para entrar en el once a jugadores como Javi Martínez, por sus características.