¿Puede el aficionado de Osasuna soñar con Europa?

No es la primera vez en su historia que Osasuna acaba la jornada 14 en séptima posición (o superior). En la temporada 57/58, Osasuna completó un arranque de campaña sensacional acabando en la misma séptima posición la jornada 14. En el banquillo estaba Sabino Barinaga. A principio de la década de los 90, Osasuna también era quinto clasificado a estas alturas de la temporada con Pedro Mari Zabalza de entrenador.

Acaso el mejor año de la historia de Osasuna llegó en la 2005/2006 con Javier Aguirre, que hasta la jornada 14 estaba coqueteando con el liderato. De hecho, en estos momentos era colíder con el FC Barcelona con 31 puntos, ocho más de los que posee en estos momentos el conjunto de Jagoba Arrasate.

Estos tres años, Osasuna acabó la liga entre los cinco primeros clasificados. Sin embargo, hay dos temporadas en las que Osasuna acabó entre los mejores. En la década de los 50, el conjunto rojillo concluyó el curso en quinta posición. Mientras que en la 90/91 y en la 05/05, Osasuna acabó la competición en cuarta posición. Con Pedro Mari Zabalza, el equipo conseguía así clasificarse por segunda vez en su historia para disputar la UEFA, lo que hoy en día es la Europa League. Con Aguirre, el equipo conseguía jugar la previa de Champions League frente al Hamburgo, el himno de la Champions League sonó en El Sadar. Sin embargo, el desenlace ya lo conocemos todos. De haber entrado ese cabezazo de Webó, seguramente la historia más reciente de Osasuna habría cambiado sustancialmente. Pero eso ya son conjeturas.

Además, Osasuna concluyó en puestos de competición europea también con Ivan Brzic en el banquillo en la temporada 84/85. Era la primera vez en su historia que se clasificaba para jugar la UEFA. Y eso que en la jornada 14, Osasuna se encontraba en décima posición con 13 puntos (entonces la victoria sólo contaba dos puntos).

Además, en la campaña 56/57, con Baltasar Albéniz en el banquillo, el conjunto rojillo acabó en sexta posición. En la 2011/12 con Mendilíbar dirigiendo al equipo y con Raúl García cedido por el Atlético de Madrid, Osasuna acabó en séptima posición. El año pasado, el Villarreal, en esa posición, se clasificó para la Conference League.

Las tres temporadas que Osasuna acaba en puestos europeos

TEMPORADA 1984/85

En la jornada 14, Osasuna era décimo con 13 puntos. Acaba sexto con 34 puntos (13 victorias, ocho empates y 13 derrotas). Hoy en día habrían sido 47 puntos. La puntuación no es muy alta, pero lo cierto es que la liga contaba con tan sólo 18 equipos, lo que suponía cuatro partidos menos. Osasuna acaba a dos puntos del Real Madrid y a nueve del Atlético de Madrid, que es segundo. Esa campaña se gana en casa al Real Madrid y a la Real Sociedad (en el último partido de liga que da la clasificación a Osasuna). Además, se empata con el subcampeón de y se golea en El Sadar a Espanyol (5-0) y Sevilla (4-0).

Fue el año de la huelga de futbolistas y los juveniles Eladio, Arozarena, Viela, Kepa, Frank, Taínta, Ángel Sola, Ardanaz, Antonio Jiménez, Labat, Fermín Gómez y Román jugaron un solo partido.

Entrenador : Ivan Brzic

Plantilla : Biurrun y Vicuña; Arozarena, Bustingorri, Castañeda, De Luis, Esparza, Lecumberri, Mina, Purroy, Bayona, Dioni, Lumbreras, Perez Aguerri, Rípodas, Tirapu, Orejuela, Echeverria, Iriguíbel, Benito y Martín.

Goles : Orejuela (12 goles), Echeverría (7 goles), Benito (6 goles) y Bustingorri (4 goles).

TEMPORADA 1990/91

Entrenador : Pedro Mari Zabalza.

Plantilla : Roberto Santamaría, Jesús Unanua, Íñigo Larrainzar, Txomin Larrainzar, De Luis, Pepín, Castañeda, Merino, Pascual, José Mari, Martín Dominguez, Sola, Martín González, Iñaki Ibáñez, Camilo, Ziganda, Urban y Cholo

Goles : Urban (13 goles), Ziganda (11 goles), Cholo (7 goles). 13 porterías imbatidas.

En la jornada 14 Osasuna era quinto (con un partido menos) con 17 puntos. Hasta el momento, Osasuna había conseguido seis victorias, cinco empates y dos derrotas, lo que supondría ahora 23 puntos. Ese año acabó cuarto con 45 puntos (15 victorias, 15 empates y 8 derrotas). Ahora, la puntuación habría sido de 60 puntos. El año pasado, el Villarreal se clasificó para la Conference al acabar séptimo con 59 punto.

El año del 0-4 en el Bernabeu.

Con 60 puntos, el año pasado habríamos jugado la Conference, a dos puntos de Europa League (Real Sociedad).

TEMPORADA 2005/06

Entrenador : Javier Aguirre

Plantilla : Ricardo y Elía; Cruchaga, Cuellar, Clavero, Javi Flaño, Miguel Flaño, Josetxo, Corrales, Izquierdo, Ortiz, David López, Puñal, Delporte, Moha, Muñoz, Pato Sosa, Raúl García, Valdo, Romeo, Webo, Milosevic.

Goles : Milosevic (11 goles), David López y Webó (6 goles), Muñoz y Raúl García (5 goles). 11 porterías imbatidas.

En la jornada 14, Osasuna sumaba 31 puntos y estaba empatado en el liderato con el Barcelona, que a la postre sería campeón de Liga y de la Copa de Europa con Ronaldinho, Etoo, Messi, Giuly, Deco, Márquez y compañía. Los rojillos habían marcado 21 goles a favor y habían recibido 14 en otros 14 partidos. Osasuna acaba esta temporada cuarto con 68 puntos tras imponerse al Valencia en la última jornada en casa, jugando la previa de Champions con el Hamburgo.

Aquel año, Osasuna ganó en casa al Barcelona (campeón), empató en el Bernabeu al Real Madrid (subcampeón), le ganó los dos partidos al Sevilla (cuarto clasificado) y se impuso también al Valencia (tercero) en casa en la última jornada.

Otras temporadas destacadas

TEMPORADA 1956/57

Con Baltasar Albéniz en el banquillo, Osasuna acaba sexto de 16 con 31 puntos. Con jugadores de la talla de Eizaguirre, Recalde, Pello Egaña, Adolfo Pérez Marañón, los hermanos Glaría, Areta, Alberto, Serafín o Sabino (10 goles).

TEMPORADA 1957/58

Con Sabino Barinaga, Osasuna es quinto con 35 puntos, a tres del Barcelona, que termina la temporada tercero. Con prácticamente el mismo equipo, al que se unía el guardameta de Corella Eusebio “Palotes”.

TEMPORADA 2011/12

Entrenador : José Luis Mendilíbar.

Plantilla : Asier Riesgo y Andrés Fernández; Damá, Echaide, Raitala, Lolo, Marc Bertrán, Miguel Flaño, Roversio, Rubén González, Sergio y Satrústegui; Cejudo, Annunziata, Calleja, Puña, Nekounam, Loe, Torres, Timor, Lamah, Raúl García, Lekic, Ibrahima, Kike Sola, Nino y Manuel Onwu.

Goles : Raúl García (11 goles), Ibrahima (7 goles), Nino (6 goles) Neko (5 goles). 8 porterías a cero.

En la jornada 14, Osasuna era noveno con 19 puntos. Acabó el año sétimo con 54 puntos.

¿Sueño u objetivo?

Entonces, ¿los aficionados rojillos pueden tener esperanzas con que Osasuna termine jugando en Europa el próximo curso? ¿Puede soñar el seguidor osasunista? Jagoba Arrasate continúa hablando, de puertas a fuera del vestuario (dentro no lo sabemos), de que el objetivo prioritario es la salvación. Sin duda, no perder la cabeza parece ser una receta fundamental para poder disfrutar del camino. Pero, ¿realmente se puede hablar de otros objetivos a cinco jornadas de que acabe la primera vuelta?

El 20,13 % de los equipos acabaron fuera de Europa

De los 154 equipos que en las últimas 22 temporadas (desde el 2000) concluyeron la jornada 14 entre los siete primeros puestos de la tabla, sólo 31 terminaron fuera de Europa esa campaña. Es decir, el 20,13% del total de equipos se quedaron fuera de puestos europeos. Es un dato para ser optimistas y seguir soñando con que Osasuna pueda acabar la temporada entre los siete primeros equipos.

Sin embargo, hay otros datos que no son tan positivos. Y es que de esos 31 equipos que se cayeron 24 jornadas después, 28 estaban situados en quinta, sexta o séptima posición. Es decir, que el 90,32% de los equipos que se cayeron no estaban entre los cuatro primeros clasificados en la jornada 14. De esos 28, casi la mitad (13) eran séptimos en la jornada 14. Lo que supone que el 59,09% de equipos que concluyeron la jornada 14 en séptima posición no terminaron la temporada en puestos de Europa (entre esos siete primeros clasificados).

Aunque lo cierto es que Osasuna estuvo durante casi una hora (desde el minuto 6 de la primera parte, hasta el 48) en tercera posición. Y hasta el gol de Raphina, el conjunto rojillo estaba igualado a 24 puntos con cuarto, quinto y sexto clasificado. Osasuna se encuentra ahora mismo a sólo tres puntos de Real Sociedad y a uno solo de Athletic, Atlético de Madrid y Betis. Precisamente, Osasuna volverá del parón liguero con dos enfrentamientos directos por esos puestos nobles. Primero recibirá a la Real Sociedad y posteriormente visitará el Nuevo San Mamés.

Temporada actual. En la jornada actual, la clasificación es la siguiente: Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Betis, Athletic, Atlético de Madrid, Osasuna (a uno)

TEMPORADA 21/22

Jornada 14 : Real Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Atlético, Betis, Rayo, Barcelona

Jornada 38 : Madrid, Barcelona, Atlético, Sevilla, Betis, Real Sociedad, Villarreal

Se cae el Rayo Vallecano y entra el Villarreal

TEMPORADA 20/21

Jornada 14 : Atlétco de Madrid, Real Madrid, Real Sociedad, Villarreal, Barcelona, Granada, Sevilla

Jornada 38 : Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Real Sociedad, Betis, Villarreal

Entra el Betis y se cae el Granada

TEMPORADA 19/20

Jornada 14 : Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Atlétco de Madrid, Athletic, Real Sociedad, Getafe

Jornada 38 : Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad, Granada

Caen Athletic y Getafe y entran Villarreal y Granada

TEMPORADA 18/19

Jornada 14 : Barcelona, Sevilla, Atlético de Madrid, Alavés, Real Madrid, Espanyol, Levante

Jornada 38 : Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, Valencia, Getafe, Sevilla, Espanyol

Caen Alavés y Levante y entran Getafe y Espanyol

TEMPORADA 17/18

Jornada 14 : Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid, Real Madrid, Sevilla, Villarreal, Leganés

Jornada 38 : Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, Valencia, Villarreal, Betis, Sevilla

Se cae el Leganés y entra el Betis

TEMPORADA 16/17

Jornada 14 : Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Atlético de Madrid, Villarreal, Athletic, Real Sociedad

Jornada 38 : Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad, Athletic

TEMPORADA 15/16

Jornada 14 : Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, Celta, Villarreal , Deportivo, Athletic.

Jornada 38 : Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal, Athletic, Celta, Sevilla

Se cae el Deportivo y entra el Sevilla

TEMPORADA 14/15

Jornada 14 : Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, Villarreal, Málaga

Jornada 38 : Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, Villarreal y Athletic

Se cae el Málaga y entra el Athletic

TEMPORADA 13/14

Jornada 14 : Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, Villarreal, Athletic, Real Sociedad y Getafe

Jornada 38 : Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Athletic, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad

Se cae el Getafe y entra el Sevilla

TEMPORADA 12/13

Jornada 14 : Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, Betis, Málaga, Getafe, Valladolid

Jornada 38 : Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Valencia, Málaga, Betis

Getafe y Valladolid por Real Sociedad y Valencia

TEMPORADA 11/12

Jornada 14 : Real Madrid, Barcelona, Valencia. Levante, Málaga, Sevilla, Espanyol

Jornada 38 : Real Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Atlético de Madrid, Levante, Osasuna

Sevilla por Atlético de Madrid.

TEMPORADA 10/11

Jornada 14 : Barcelona,Real Madrid, Villarreal, Espanyol, Valencia, Real Sociedad, Mallorca

Jornada 38 : Barcelona, Real Madrid, Valencia, Villarreal, Sevilla, Athletic, Atlético de Madrid.

Caen Espanyol, Real Sociedad y Mallorca

TEMPORADA 09/10

Jornada 14 : Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Valencia, Mallorca, Deportivo, Athletic

Jornada 38 : Barcelona, Real Madrid, Valencia, Sevilla, Mallorca, Getafe, Villarreal

Caen Deportivo y Athletic

TEMPORADA 08/09

Jornada 14 : Barcelona, Villarreal, Valencia, Sevilla, Real Madrid, Atlético de Madrid, Deportivo

Jornada 38 : Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Atlético de Madrid, Villarreal, Valencia, Deportivo

TEMPORADA 07/08

Jornada 14 : Real Madrid, Villarreal, Barcelona, Atlético de Madrid, Espanyol, Valencia, Racing

Jornada 38 : Real Madrid, Villarreal, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Racing, Mallorca

Caen Espanyol (12º) y Valencia (10º)

TEMPORADA 06/07

Jornada 14 : Barcelona, Sevilla, Madrid, Zaragoza, Atlético de Madrid, Getafe, Recreativo

Jornada 38 : Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Villarreal, Zaragoza, Atlético de Madrid

Caen Getafe (9º) y Recreativo (8º)

TEMPORADA 05/06

Jornada 14 : Barcelona, Osasuna, Celta, Valencia, Real Madrid, Villarreal, Deportivo

Jornada 38 : Barcelona, Real Madrid, Valencia, Osasuna, Sevilla, Celta, Villarreal

Cae el Deportivo hasta la octava posición.

TEMPORADA 04/05

Jornada 14 : Barcelona, Real Madrid, Espanyol, Valencia, Sevilla, Atlético, Betis

Jornada 38 : Barcelona, Madrid, Villarreal, Betis, Espanyol, Sevilla, Valencia

Cae el Atlético, que acaba decimoprimero

TEMPORADA 03/04

Jornada 14 : Madrid, Valencia, Deportivo, Osasuna, Atlético, Atlhetic, Villarreal

Jornada 38 : Valencia, Barcelona, Deportivo, Real Madrid, Athletic, Sevilla, Atlético

Caen Osasuna y Villarreal

TEMPORADA 02/03

Jornada 14 : Real Sociedad, Valencia, Real Madrid, Celta, Mallorca, Deportivo, Betis

Jornada 38 : Real Madrid, Real Sociedad, Deportivo, Celta, Valencia, Barcelona, Athletic

Caen Betis y Mallorca, octavo y noveno (aunque jugó Europa por la Copa)

TEMPORADA 01/02

Jornada 14 : Deportivo, Betis, Alavés, Valencia, Barcelona, Athletic, Real Madrid

Jornada 38 : Valencia, Deportivo, Real Madrid, Barcelona, Celta, Betis, Alavés

Cae el Athletic, noveno.

TEMPORADA00/01

Jornada 14 : Real Madrid, Deportivo, Valencia, Barcelona, Rayo Vallecano, Mallorca, Alavés

Jornada 38 : Real Madrid, Deportivo, Mallorca, Barcelona, Valencia, Celta, Villarreal

Alavés, décimo; Rayo, decimocuarto