El profesor Hugo López apunta una posible salida para las madres del IRPF

Por los micrófonos de Cope han pasado esta mañana Hugo López, profesor de Derecho Financiero Tributario de la Universidad Pública de Navarra, y Carmen Azpillaga, portavoz de las madres navarras que reclaman la devolución del IRPF. El profesor Hugo López ha apuntado una posible solución para que la devolución tenga plenas garantías legales: “Otra alternativa sería buscar la posibilidad de generar ese beneficio fiscal, si existe la voluntad política de hacerlo, mediante una norma que no tenga efectos retroactivos. Sino, lo que técnicamente sería efectos retrospectivos”. Como ha confirmado el abogado, retroactividad y los efectos retrospetivos son dos conceptos distintas. “Se podría aplicar el beneficio fiscal a un determinado periodo impositivo, teniendo en cuenta situaciones del pasado. Sería norma que se aprueba con efectos profuturo, pero que tiene en cuenta circunstancias o situaciones del pasado”, indicó López.

En el pleno del Parlamento de Navarra se ha tratado obviamente este tema. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado en el pleno del Parlamento foral que la exención retroactiva de las retenciones de IRPF "no es una solución legalmente viable". Esto contestó María Chivite a una pregunta de Navarra Suma: "Conocidas las sentencias, aprobar una norma retroactiva en estos términos, contradiciendo el pronunciamiento judicial, supondría conculcar la seguridad jurídica y este Gobierno lo que va a hacer es dar una solución pero siempre con garantías jurídicas". Por ello, Chivite sigue defendiendo su propuesta de deducción: “es una solución más beneficiosa para las rentas medias y las rentas bajas".

Según información de Europa Press, Javier Esparza portavoz de Navarra Suma, ha dicho a Chivite que "es la misma que creía que era posible las exenciones retroactivas, es la misma que se manifestó junto a las familias para que se las tratara igual que al resto de familias, la misma que afirmó que entre sus tres primeras decisiones iba a estar la devolución del IRPF". "Usted es la misma, pero sus compromisos son papel mojado, no es de fiar, ha mentido a las familias navarras", ha indicado.

Esparza ha afirmado que la devolución de las retenciones "es una cuestión de voluntad política" y ha indicado que "el pronunciamiento judicial es la excusa" para no hacerlo. "La sentencia no impide nada y Chivite lo sabe, como lo sabe el resto de la sociedad navarra", ha asegurado.

El portavoz de Navarra Suma ha dicho a Chivite que "tiene que decir la verdad y la verdad es que tiene un acuerdo con Barkos y como tiene un acuerdo con Barkos no va a cumplir su palabra". Además, ha subrayado que Navarra Suma "va a votar no a cualquier propuesta que signifique que las familias navarras estén en peor situación que las familias españolas" y le ha tendido la mano a Chivite para alcanzar un acuerdo.

La jefa del Ejecutivo ha respondido que no va a permitir que le acuse de "mentir" y ha dicho que Esparza "lleva mintiendo desde el día de las elecciones, así que lecciones ninguna". "Que diga que una sentencia es una excusa me parece un discurso más que peligroso. No quisiera interpretar que quiere que el Gobierno contravenga un pronunciamiento de los tribunales, porque es poco menos que pedir a un Gobierno que actúe como le venga en gana. Este Gobierno va a cumplir lo que dicen los tribunales. A todos nos hubiera gustado que la sentencia hubiera sido positiva para las madres, pero respetamos la separación de poderes", ha subrayado.

COPE NAVARRA - EUROPA PRESS