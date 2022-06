Pretemporada de Osasuna: Fechas y amistosos

Osasuna comenzará la pretemporada el próximo 4 de julio con las pruebas médicas. Unos días antes, el 23 de junio se espera conocer el calendario de la temporada.

FECHAS PRETEMPORADA

Pretemporada de Osasuna ????

?? 23 de junio - Sorteo del calendario

?? 4-5 de julio - Pruebas médicas

?? 8 de julio - Inicio entrenamientos

?? 12 de agosto - Inicio de Temporada



??Los de Arrasate disputarán ocho amistosos para tratar de “llegar más rodados”



?? @CAOsasunapic.twitter.com/ddaTvaPrL2 — Alberto Sanz (@albertosanzagu) June 14, 2022





AMISTOSOS

CAMPAÑA DE RENOVACIÓN DE ABONOS

El Club Atlético Osasuna ya tiene campaña de renovación de abonos para la temporada 2022/23, cuya información detallada ya puede consultarse en una guía explicativa. Su nombre es ‘Ganas de Fiesta’ y está inspirada en los Sanfermines y Ernest Hemingway, el escritor estadounidense que popularizó la celebración pamplonesa en todo el mundo gracias a su novela ‘Fiesta’. Ante el regreso de San Fermín, la entidad ha querido representar ese sentimiento de felicidad que vincula a las emociones que se viven en El Sadar con las que tienen lugar en las calles de Pamplona entre el 6 y 14 de julio.

La campaña se iniciará este lunes 13 de junio, ya que desde las 16:30 horas será posible renovar el abono en el Área del Socio de la página web del club. El período de renovaciones abarcará hasta el domingo 10 de julio. Hasta entonces será posible realizar la renovación de forma online, aunque esta también podrá llevarse a cabo en las oficinas de El Sadar hasta el 5 de julio en sus horarios de apertura (de lunes a jueves, de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 horas; y los viernes de 8:00 a 14:00 horas). Las renovaciones presenciales se abrirán este miércoles 15 de junio. Por su parte, en la vía online se podrá renovar los 7 días de la semana y las 24 horas del día de forma ininterrumpida.

Los socios que renueven a través de la página web recibirán su carné a través del correo ordinario (en la dirección postal facilitada al club), mientras que aquellos que hagan el proceso de forma presencial en las oficinas de El Sadar recibirán el carné en el mismo momento de la renovación.

Cambios de localidad y nuevos socios

Los días 21 y 22 de julio estarán reservados para que los socios, afectados por problemas de visibilidad, de las dos primeras filas de Tribuna Sur (313-314-315) y los del sector 216 tengan la posibilidad de cambiar de localidad si lo desean. Los cambios de localidad para el resto de socios se habilitarán a partir del lunes 25 de julio y hasta el viernes 29 de julio inclusive. Todos los cambios se realizarán mediante cita previa.

Inicialmente, no se contempla que haya nuevos socios ya que la capacidad del estadio está actualmente al límite. No obstante, el club ha previsto unas fechas para nuevas altas por si se produjesen bajas durante la campaña de renovación que sea preciso cubrir. En este caso tendrán prioridad los titulares del carné ‘Soy Rojillo’ durante la campaña 21/22. El plazo para nuevos socios se abriría el 1 de agosto y se prolongaría hasta el 5 de agosto. El precio del abono para las nuevas altas sería el de la tarifa de la zona escogida, con un incremento de 40 euros respecto al precio de renovación.

Se puede renovar a un grupo desde una sola cuenta

A la hora de realizar la renovación online, los socios contarán con una novedad relevante. El Área del Socio de la web ya permite agrupar bajo una sola cuenta a varios miembros de una familia, un grupo de amigos o una peña. De esta forma, un solo usuario puede llevar a cabo la renovación de todo el grupo de una forma mucho más sencilla que hasta ahora.

Un abono de categoría bonificada podrá cederse a un ‘adulto’ con un suplemento

Otra novedad relevante es que aquellos socios con carné de precio reducido (+65, Sub 23, Sub 17, Sub 14 y Txiki) podrán cederlo a un adulto abonando un suplemento, cuyo importe se decidirá en función de la tipología del partido y se comunicará más adelante. De este modo, el abono bonificado de estos socios se convertirá en una entrada de ‘categoría de adulto’ para el partido concreto para el que se haya abonado el suplemento. Inicialmente, este proceso se hará en las oficinas del club; aunque durante la temporada se habilitará un sistema para poder hacer el trámite en el Área del Socio de la web, descargando desde allí la entrada correspondiente.

Esta temporada, los socios de las categorías especiales bonificadas (Sub 23, Sub 17, Sub 14 Txiki y +65) sólo podrán ceder sus carnés a personas adultas de forma gratuita en aquellos partidos cuya jornada esté prevista para el fin de semana y se acaben señalando en lunes. En el resto de las ocasiones no será posible este tipo de cesión a personas de edad diferente, tampoco en el caso de los viernes. Estas personas podrán también solicitar un abono adulto si su intención es compartirlo con personas de diferentes edades. Esta última gestión es precisa hacerla presencialmente.

Descuento por los partidos afectados por el Covid-19 del curso 2021/22

En el proceso de renovación, los socios verán un descuento correspondiente a los partidos afectados por el Covid-19 de la temporada 2021/22. La pasada campaña hubo cuatro partidos (Espanyol, Celta, Valencia y Betis) en los que fue necesario realizar un sorteo para decidir qué socios podían acceder al estadio. Los socios que no se apuntaron a los sorteos, o que se inscribieron, pero no fueron agraciados, recibirán una compensación equivalente al precio que esos partidos tenían en su carné de socio. A todos ellos se les aplicará automáticamente el descuento en la renovación. Quienes no renueven y quieran recibir la compensación, podrán tramitarlo a partir del 21 de julio y hasta el 5 de agosto en las taquillas del estadio. El descuento figurará como ‘Cesión de Abono’ y se sumará a las cantidades que el socio tenga si ha cedido el abono en otros partidos. A través del Área del Socio de la web podrá ver de forma detallada qué cantidad corresponde a cada partido, incluidos los afectados por las restricciones del Covid-19.

En el resto de partidos que se vieron nuevamente afectados por las restricciones derivadas de la pandemia, fue suficiente con los socios que voluntariamente cedieron su asiento en la plataforma del club, por lo que éstos verán ese descuento como cesión de abono también en el momento de la renovación.

Continúa el proceso de reorganización de precios

De cara a la temporada 2022/23, el club continúa con su plan para reorganizar los precios tras la reforma del estadio de El Sadar, estableciendo diferencias entre los centros de las gradas y las curvas; reduciendo las diferencias entre los sectores 100 y 200, que tras la reforma se han unificado; y dando valor a las zonas más próximas al césped. Por ese motivo hay sectores que no suben de precio o lo hacen menos de un 3%, mientras que otros presentan subidas mayores. Se trata de un proceso que el club está llevando a cabo en varios ejercicios de forma progresiva.

La reorganización también afecta a algunos sectores de Preferencia. Los sectores 301 y 318, que coinciden con el antiguo Palco de Tribuna de Preferencia, pasarán a llamarse 201 y 218. Por su parte, los sectores 302 y 317 se dividen para dar lugar a cuatro sectores, 301, 302, 317 y 318. Esta decisión se ha tomado para mantener la misma lógica que en el resto del campo y que los asientos de las zonas centrales no tengan el mismo precio que los asientos de las zonas próximas a los córners.

Un partido de ‘Día de Ayuda al Club’, que puede adquirirse en la renovación

La próxima temporada 2022/23 habrá un partido declarado como Medio Día del Club, cuya fecha se fijará a lo largo de la campaña. Los socios tendrán la posibilidad de adquirirlo al hacer la renovación, pero deberán indicarlo expresamente. En el proceso de renovación, en la web verán una pestaña para añadir el Medio Día del Club, mientras que a quienes renueven en la oficina se les ofrecerá la posibilidad.

Los socios de categoría Adulto, +65 y Sub 23 podrán añadir el Medio Día del Club por 20 euros, mientras que los socios de categorías Sub 17, Sub 14 y Txiki podrán añadir el Medio Día del Club a su carné por 10 euros. De esta forma, quienes abonen el Medio Día del Club en la renovación podrán, llegado el momento, acceder al estadio con su carné sin necesidad de hacer ninguna gestión adicional en el futuro. En cambio, quienes opten por no añadir el Medio Día del Club tendrán la posibilidad de adquirirlo en el futuro, pero deberán retirar entonces una entrada cuyo importe será el 50% del fijado para el público general en su sector en ese encuentro. Una vez transcurrido el plazo de compra marcado por el club y si no ha sido retirada la entrada, la localidad quedará liberada para su venta.

Se mantiene el sistema de cesión de abonos

El sistema de cesión de abonos continuará funcionando como la pasada temporada. El socio podrá ceder su carné en el Área del Socio cuando no tenga previsto acudir al estadio. Si su entrada resulta vendida, el club compartirá con él el 50% del ingreso en el caso de los socios de categoría Adulto y un 30% del ingreso en el caso del resto de categorías. Se podrá ceder al abono tantas veces como se quiera, pero la compensación económica del club nunca podrá ser superior al 100% del precio pagado por el abono.

El club continúa con su política de descuentos a diferentes colectivos

El Club Atlético Osasuna mantendrá su política de descuentos a diferentes colectivos. Los socios con movilidad reducida tendrán un ahorro del 30%, los parados de un 20%, los que llevan 25 años de socio un 15%, los miembros de ‘Soy Rojillo’ un 10% y los suscriptores de Diario de Navarra 30€. Asimismo, la Grada Familiar continuará teniendo un 25% de descuento, del mismo modo que las unidades familiares en otras zonas de El Sadar tendrán un 15% de descuento en el caso de que sean de 4 o más miembros y de un 10% si son de 3 miembros.

Será necesario asistir o ceder el abono al club durante la temporada 2022/23 a un mínimo de 15 partidos en El Sadar para obtener cualquiera de estos descuentos (a excepción del de movilidad reducida y Diario de Navarra) en la renovación de la siguiente campaña 2023/24.

Posibilidad de financiación del abono

Los socios que así lo estimen oportuno podrán financiar la renovación del abono. En el proceso de renovación, se podrá abonar la totalidad del importe con tarjeta de débito/ crédito o también se podrá elegir entre la financiación a plazos de La Caixa o del Banco Sabadell, así como gestionarla automáticamente desde el Área del Socio.