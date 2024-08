Presentada una nueva oficina móvil que recorrerá Navarra para "acercar los servicios al mundo rural"

El Departamento de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, a través de la empresa pública NASERTIC, tiene previsto poner en servicio a principios de 2025 una nueva oficina móvil que recorrerá Navarra para "acercar los servicios de la administración al medio rural". Así lo ha dado a conocer este martes el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Ejecutivo foral, Félix Taberna, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra, Joseba Asiáin.

La nueva oficina móvil se ubicará en un remolque "adaptado en base a los conceptos de accesibilidad, inclusión y sostenibilidad medioambiental".

Taberna ha destacado que la apertura de esta oficina, enmarcada en el I Plan de Gobierno Abierto, "responde al compromiso del Gobierno de Navarra con un nuevo modelo de atención y relación con la ciudadanía, basado en valores como la proximidad, la proactividad, la escucha activa, la accesibilidad y la inclusión".





En este nuevo espacio itinerante se ofrecerá información sobre los servicios y trámites que se pueden hacer con la Administración. Actuará como entidad de registro, autenticará copias de documentos privados y compulsará documentos públicos si se necesitan para trámites con la Administración. También recogerá y canalizará quejas, sugerencias y áreas susceptibles de mejora.

Asimismo, permitirá gestionar la identidad digital de las personas para que puedan realizar por internet los trámites de las Administraciones públicas, facilitando en el entorno rural gestiones como la obtención del certificado digital o del sistema Cl@ve.

ATENCIONES CON Y SIN CITA PREVIA

Las oficinas de Atención Ciudadana y Registro del Gobierno de Navarra recuperaron en noviembre la modalidad de atención presencial sin cita previa, obligatoria hasta entonces.

De esta forma, ahora ofrecen atención presencial sin cita previa a primera hora, hasta las 09:30, y continúa la posibilidad de reservar cita en el resto del horario, de09:30 a 14:30. Salvo en la oficina de Tudela, que permanece abierta hasta las 17:45. "Aunque si hay huecos disponibles se atiende a las personas que acudan sin haber reservado hora".

Esta "mejora en el servicio" se produjo a raíz de una encuesta que el Gobierno de Navarra realizó a más de 2.400 personas en el primer semestre de 2023 en las oficinas de Registro y Atención Ciudadana con objeto de conocer cómo deseaba ser atendida en las mismas la ciudadanía (con cita previa, sin cita previa, con un sistema mixto). Un 56% se mostró a favor de continuar con cita previa y una de cada tres personas, el 32%, eligió poder ser atendida mediante el sistema sin cita previa. El mismo porcentaje se registró en una encuesta abierta a toda la ciudadanía que se realizó a través del portal Participa Navarra.

Este nuevo modelo mixto "permite a la Administración adaptarse a las necesidades de toda la ciudadanía; mejorar la accesibilidad al facilitar la autonomía de los colectivos vulnerables, que son los más golpeados por la brecha digital, así como un contacto más inclusivo para toda la ciudadanía". En definitiva, "continuar mejorando el servicio público que se presta".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 2024, un total de 50.647 personas han acudido de manera presencial para ser atendidas en 23 oficinas de registro y atención a la ciudadanía. De ellas, 22.321 fueron atendidas con cita y 28.326 sin cita.

50 personas no fueron atendidas en el momento, al acudir sin cita previa en la franja horaria de 09.30 a 14.30 horas, "pero se marcharon con hora reservada para otro día".

Por franjas horarias, 10.581 personas fueron atendidas sin cita previa en el horario habilitado oficialmente para ello, es decir, hasta las 9:30. Además, en la franja horaria 09:30 - 14:30, un total de 22.321 personas fueron atendidas con cita previa y otras 17.745 sin cita previa al haber disponibilidad de personal para ello.

Desde la implementación de este nuevo sistema mixto, que combina la atención con cita previa y sin cita, no se ha registrado ninguna queja por parte de la ciudadanía. En 2021 se interpusieron dos reclamaciones, en 2022 tres quejas y en 2023 un total de tres reclamaciones.

Como "próximas áreas de mejora", el Ejecutivo foral prevé "mejorar el sistema de cita, la información y el flujo de personas con y sin cita, y disponer datos y encuestas de satisfacción, entre otras".

DISTRIBUCIÓN DE LAS OFICINAS

El Gobierno de Navarra dispone de dos oficinas de Atención ciudadana tanto en Pamplona (Avenida Roncesvalles, 11) como en Tudela (Plaza de los Fueros 5 -6). Además, existen un total de 23 oficinas de Registro, distribuidas por los diferentes puntos de la geografía navarra.

Hay cuatro oficinas más de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en Elizondo (C/ Santiago 55); Irurtzun (C/ Trinidad 24); San Adrián (C/ Santa Gemma 89) y Sangüesa / Zangoza (Avda. Lumbier 13).

Por su parte, existen cinco oficinas de asistencia al contribuyente de la Hacienda Foral en Navarra: una en Pamplona (Esquíroz, 16), otra en Tudela (oficina territorial de Hacienda Foral de Navarra en la Plaza Sancho VII el Fuerte, 8), una en Estella (Plaza de la Coronación, 2), una más en Tafalla (C/ Cuatropea, 2) y otra en Santesteban (C/ Mercaderes 6).

Las oficinas de Atención Ciudadana y de Registro ofrecen información sobre los servicios y trámites que se pueden hacer con el Gobierno de Navarra. Actúan como entidades de registro. Además, "una gran parte de ellas" autentican copias de documentos privados y compulsan documentos públicos, si se necesitan para trámites con Gobierno de Navarra.

Asimismo, "la mayoría de ellas" gestiona la identidad digital de las personas para que puedan realizar por internet los trámites de las Administraciones públicas. Por último, recogen y canalizan quejas y sugerencias.