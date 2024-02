Éxito del proyecto de la UN para reducir el consumo de alcohol entre universitarios

María Lavilla, profesora de Enfermería, ha propuesto una iniciativa de reducir el consumo de alcohol entre los jóvenes universitarios a raíz de la realización de su tesis doctoral. Lavilla lo explica en Cope Navarra:“Los objetivos del programa son disminuir la cantidad de consumo de alcohol en una semana y fin de semana, así como reducir los episodios de binge drinking (consumo en atracón, conocido comúnmente como botellón) y las consecuencias negativas experimentadas a corto plazo por beber”.

Con el fin de fortalecer la Promoción de la Salud en el ámbito universitario, la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra ha puesto en marcha el proyecto BASICS_AulaSaludable (Brief Alcohol Screening and Intervention for College Students) para reducir el consumo de alcohol entre los estudiantes universitarios.

La investigación ha estado dirigida por las también profesoras de la Facultad Navidad Canga y María Pueyo, investigadoras del Aula Saludable y miembros del equipo de investigación Innova-PSFC (Innovación para la promoción de la salud familiar y comunitaria) de la Universidad de Navarra.

El programa forma a otros estudiantes como agentes de salud para que sirvan de guía a otros compañeros que tienen un consumo de riesgo, convirtiéndose así en mentores de sus compañeros, a través de una entrevista motivacional. Así lo explica Victoria López de Bleda, agente de salud: “Los participantes esperaban que viniera alguien con una bata blanca a darles la típica charla sobre lo malo que es el alcohol. Sin embargo, ha sido como si estuvieran hablando con una conocida. Creo que, al verte joven, sienten que les vas a entender y no les vas a juzgar”.

Objetivo: crear un “Wellness Center”

En el estudio participaron un total de 308 estudiantes. En una primera fase, los participantes que recibieron el programa cumplimentaron un cuestionario y realizaron entrevistas motivacionales con el fin de conocer su relación con el alcohol. De esta manera, se analizaron las consecuencias negativas producidas por la ingesta de alcohol, como por ejemplo haber conducido un coche sin estar en condiciones, haber sufrido un desmayo por haber tenido un episodio de atracón, problemas con sus familiares cercanos.

Transcurrido un mes, volvieron a rellenar el cuestionario para ver los resultados: “Los participantes -explica Lavilla- lograron reducir significativamente el consumo semanal en un 48%, los episodios de binge drinking en un 57% y las consecuencias negativas a corto plazo en un 56%”. Además, los estudiantes formados como agentes de salud calificaron como sobresaliente la experiencia, siendo capaces de integrar las competencias adquiridas en su práctica clínica diaria.

Este proyecto no se detiene aquí. La intención es extender este servicio a toda la comunidad universitaria mediante la creación de un "Wellness Center", inspirado en instituciones de renombre en los Estados Unidos. El objetivo final es brindar atención y apoyo a más estudiantes para que puedan reducir su consumo de alcohol y mejorar su bienestar general.