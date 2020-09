Plantilla de Osasuna Magna 2020-2021 para una temporada con mucha incertidumbre

Tatono e Imanol Arregui han tenido que reinventarse una temporada más tras la salida de varias piezas importantes de su equipo a conjuntos con más poder económico, sin embargo los "encargados" de este Osasuna Magna llevan años teniendo que lidiar con este problema en el Xota. Con la ilusión de cada año se confía en que hayan acertado una campaña más en las incorporaciones.

Sin embargo, la mayor preocupación no viene por la plantilla, el problema es con no tener noticias para conocer cómo y cúando comienza la temporada. Un inconveniente que hace temblar no solo al equipo navarro, ya que además pone en peligro un deporto como el fútbol sala que lleva años creciendo.

PRIMERAS IMÁGENES OFICIALES DE OSASUNA MAGNA 2020/2021

Ayer se realizó en el Pabellón Anaitasuna la foto oficial de la plantilla y cuerpo técnico de C.A. Osasuna Magna para la temporada 2020/2021. Dieciséis jugadores y siete técnicos posaron ante la cámara para inmortalizar a los protagonistas de una nueva campaña para el conjunto verde, la vigesimotercera consecutiva en la máxima categoría. El entrenador Imanol Arregui deberá decidir si finalmente, alguno de los jugadores de la cantera verde como Ion Cerviño, Íñigo Fernández, Oihan Sánchez o Aitor Irujo, se quedan definitivamente en la plantilla, siguen en el CD Xota de tercera división o salen cedidos siempre con la preferencia del equipo filial Tafatrans Vulcanizados Ruiz que compite con éxito en Segunda B.