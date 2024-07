La petición que hace una chica de Pamplona al darse cuenta que ha roto una tradición de Sanfermines: "Liada"

Para muchos, los Sanfermines son las mejores fiestas del mundo, y no es para menos: muchos turistas se acercan a Pamplona en los primeros días de julio para disfrutar de una celebración que cada año deja escenas únicas y, sobre todo, un ambiente inmejorable.

Pero no hay que olvidar que, aunque gente de todas las nacionalidades se acerque a una fiesta, los que más lo viven son los habitantes de Pamplona. Para los navarros, San Fermín no es solo una fiesta: es una obligación, una tradición, un sentimiento. Y eso lo sabe cualquier persona que haya asistido, algún año, a los Sanfermines. Desde las bandas musicales que recorren el centro por la noche, hasta los toros o los fuegos artificiales: no te puedes perder nada de San Fermín.

Desde las procesiones a la fiesta, San Femín es una fiesta inigualable

Sin embargo, esta chica se ha dado cuenta de que, por desgracia, ha roto ya una de las tradiciones que tenía para unas fiestas tan únicas para ella, al ser de Pamplona. Lo ha compartido en su cuenta de TikTok y ha hecho una petición... que no parece que haya tenido éxito. Eso sí, el drama es curioso, ya que todo viene de un error extraño.

La tradición que esta chica de Pamplona no podrá cumplir

Esta joven se llama Amaia, y ha compartido, en su cuenta de TikTok @amaiaconde_, que ya la ha liado el primer día de Sanfermines, el día 6, con el famoso chupinazo. Pese a que la famosa canción diga "1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio San Fermín", las fiestas en Pamplona dan inicio justo un día antes con el lanzamiento del cohete en la Plaza del Ayuntamiento.

El primer encierro de San Fermín es el día 7 y es el más icónico

Es la primera cita obligada para cualquier persona que quiera disfrutar de las fiestas: ponerse el pañuelo, la ropa blanca, e ir a una Plaza que no es tan grande como parece en televisión, rodeado de muchísimas personas. Amaia se dio cuenta ese mismo primer día de que la había liado. Porque se dio cuenta de que no podría ir al primer encierro, que es el del día 7.

"Primer día de Sanfermines y ya, primera cagada. Es día 6, ocho de la tarde después del chupinazo y ya la hemos liado. Una de mis tradiciones de Sanfermines es ir el día 7 al encierro, porque es el primer encierro de los nueve días de fiesta, y eso lo llevo haciendo igual cinco años. Siempre voy con mi cuadrilla", relata en el vídeo subido a redes sociales.

Amaia no se perdonará jamás no haber podido estar en el encierro del día 7



El fallo en el que no pensó Amaia y su petición

Sin embargo, para estar en el antes y el después del encierro, hay que comprar entradas. Amaia quiso ser previsora... pero algo falló, y mucho. Porque no tenía la entrada que ella misma pensaba que había adquirido hace unos meses, en mayo o en junio.

"¿Qué ha pasado este año? Yo me compré las entradas del encierro en mayo, o en junio, no me acuerdo, pero no las compré. Pensaba que las había comprado, me meto en el Gmail, para tener las entradas a mano para las seis de la mañana y no olvidarme, y no había nada", relata, dándose cuenta de su error.

Pero nada. Nada de nada. La entrada no estaba, y mira que Amaia recordaba haber comprado esa entrada. Es por ello que había pedido, a cualquiera, si tenía alguna entrada para el encierro del día 7. Pero tiene pinta de que no lo llegó a conseguir. "Mañana tocará ir a la procesión para pedirle al Santo que los Sanfermines mejoren un poco, porque... vaya", relata. Una mala forma de empezar los Sanfermines. Desde luego.