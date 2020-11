Un perro humilla a su dueño demostrando que es mucho más listo que él

Un divertido vídeo de un perro con su dueño haciendo una prueba con la comida se ha convertido en viral en redes sociales. El debate entre si es muy listo al animal o muy travieso está dejando divertidos comentarios.

Para Dani Senabre no hay duda, se trata "posiblemente, el perro más listo del mundo". Otro punto de vista es el de Prof Michelle Ryan, quien afirma que "This dog is both a good dog and a bad dog at the same time" (Este perro es al mismo tiempo un perro bueno y perro malo).

Posiblemente, el perro más listo del mundo: pic.twitter.com/nGDnE8DKjV — Dani Senabre (@danisenabre) November 15, 2020

This dog is both a good dog and a bad dog at the same time. pic.twitter.com/Fxpv8c9JpP — Prof Michelle Ryan (@shellkryan) November 14, 2020

Entre los comentarios del vídeo que ha subido a Twitter Dani Senabre destacan algunos como:

El mío habría abierto el cajón también, se habría comido todas y luego...aguantaría el chaparrón ...es más práctico... (Javier Martín Martín @javmarmar)

...es más práctico... (Javier Martín Martín @javmarmar) Posiblemente el perro mas entrenado del mundo . (Antonio Miralles @antoniomiralle5)

No te creas @danisenabre , no se ha coscado que hay una cámara así que listo lo que se dice listo... (Juan Luigi @llomdi)

En inglés también hay algunas respuestas curiosas como la de Jaws (@chicagosprts) que dice "The dog closing the drawer like "oh shit almost gave it away" is the best (El perro que cierra el cajón como "oh, mierda, casi lo delata" es lo mejor).

ABRAZO PERRUNO PARA LA FOTO

Otro vídeo que ha dejado muchos comentarios en redes sociales es este breve vídeo sobre dos perros que se abrazan posando para la foto.