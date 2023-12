Pamplona programa más de un centenar de actividades para esta Navidad

Con las fiestas de Navidad a la vuelta de la esquina, el Ayuntamiento de Pamplona ha diseñado un amplio programa de actividades, que arrancan ya esta semana y se prolongarán hasta el 6 de enero. Conciertos, música en la calle, talleres, espectáculos, el festival Otras Luces, la Feria de Navidad y espacios de ocio y tiempo libre especialmente diseñados para los más pequeños conforman una programación de más de un centenar de actividades, tal y como ha presentado la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, en rueda de prensa. La programación completa de estas Navidades puede consultarse en las webs municipales https://www.pamplona.es/navidad_2023 y https://www.pamplona.es/eu/2023koeguberriak.

La ciudad dará la bienvenida a estos festejos el próximo viernes, día 15, con el pregón navideño desde el balcón del Ayuntamiento





Aunque ya este mismo lunes el ambiente navideño recorrerá las calles de Pamplona con la Fanfarre de la Escuela de Música Municipal Joaquín Maya, y que la red Civivox ha programado talleres de repostería y comidas navideñas, será el viernes, día 15, cuando tendrá lugar el tradicional pregón navideño. La cita será a las 19 horas en la Plaza Consistorial y, en esta ocasión, correrá a cargo de los cinco cabezudos de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona. El ‘Alcalde’, el ‘Concejal’, la ‘Abuela’, el ‘Japonés’ y la ‘Japonesa’ darán la bienvenida a la Navidad, con un discurso que liderará el ‘Alcalde’, haciendo un guiño a todos los alcaldes de la ciudad en democracia, que el pasado Día de Pamplona recibieron un reconocimiento al abrigo de los actos del 600 aniversario del Privilegio de la Unión. El pregón, que contará con una pequeña sorpresa, estará amenizado por la música de la Pía Unión de Pastores de Belén, el Orfeón Pamplonés y el Conservatorio Superior de Música Pablo Sarasate.



Entre las novedades de este año destaca un espectáculo de videomaping, creado especialmente para la fachada de la Casa Consistorial, que se proyectará los días 29 y 30 de diciembre, y que pondrá punto y final a las celebraciones del 600 aniversario del Privilegio de la Unión. Bajo el título ‘Los burgos de la Navidad’, el espectáculo combina la proyección de imágenes en tres dimensiones, que crean ilusiones ópticas en la superficie, con actuaciones en directo de artistas acompañadas por música creada por autores locales. La propuesta apela a vivencias, recuerdos y emociones del público, para hacerlo partícipe a través del sentimiento de identidad y de arraigo con la ciudad. Están previstos seis pases del espectáculo, el viernes 29 y el sábado 30 de diciembre, con una duración estimada de entre 12 y 16 minutos. Los horarios serán a las 19 horas (castellano), 20 horas (euskera) y 21 horas (castellano). No obstante, el Ayuntamiento adquiere la propiedad de la obra, que podrá utilizar en exclusiva para otros espectáculos que se realicen en la fachada.



Otro cambio en esta edición será la ubicación de la tradicional Feria de Navidad, que este año se traslada desde la Plaza del Castillo hasta el Paseo de Sarasate. La feria incluirá más de cuarenta puestos de alimentación y regalos y permanecerá abierta desde el día 15 de diciembre al 6 de enero, excepto el día 25 de diciembre y el 1 de enero. El horario será de 10.30 a 14 horas y de 17 a 20.30 horas, salvo el día 6 de enero, que tendrá solo horario de mañana. Este cambio de ubicación viene motivado por la instalación, en la Plaza del Castillo, de una pista de hielo cubierta, con capacidad para 200 patinadores a la vez. La pista, que se inauguró el día 3, permanecerá abierta hasta el 6 de enero.



Música en la calle

Una de las propuestas con más arraigo es la música en la calle, que lleva sus melodías no solo por el centro de la ciudad sino también a los distintos barrios. En estos conciertos itinerantes participan distintas entidades y grupos. Así, en los que recorrerán las calles del centro de la ciudad participan la Escuela Municipal de Música Joaquín Maya, el Conservatorio Superior de Música Pablo Sarasate, el Conservatorio Profesional Pablo Sarasate, el Coro AGAO (Asociación Gayarre de Amigos de la Ópera), el Orfeón Pamplonés y diversas fanfarres y charagas como la Fanfarre Gazte Soinua, el Ensemble de Chirimías Miguel Arrozpide y Goxo Txaranga. En este caso, las actuaciones comienzan este mismo lunes, día 11, y concluirán el 28 de diciembre.



Por su parte, serán principalmente gaiteros, comparsas y corales quienes lleven la música por los barrios de Pamplona. Para ello, el Ayuntamiento cuenta con la colaboración de los gaiteros de Lezkairu, Txantrea, Zarrabete, San Jorge, Erreniega, Haizeberri, Ezpelur, Zarrabete y Hankabeltza, así como la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Buztintxuri, la Comparsa de Gigantes y Kilikis de Mendillorri, la Comparsa Rochapea, Tiriki trauki, la fanfare Zuperri, la Coral Oberena, la Coral Corazón de Jesús, la Coral Media Luna, la academia de jotas Gracia Navarra y la asociación Gartxot Konpartsa. La música en los barrios arrancará el miércoles 20 y se prolongará hasta el día 5, salvo los días 25 de diciembre y 1 de enero.



Este año la música cobrará especial relevancia en el kiosco de la Plaza del Castillo, donde sábado 30 de diciembre se ubicará un piano, para que la ciudadanía se anime a tocarlo. Esta actividad, estará amenizada por la cantante Maialen Lecumberri, que acompañará las melodías que se interpreten al piano. Éste estará disponible de 11.30 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas, en una apuesta por que estudiantes de piano y de música y aquellas personas inquietas puedan demostrar sus conocimientos al frente de este instrumento.



Conciertos en iglesias, en Condestable, en Baluarte y en el Teatro Gayarre

Además de la música por la calle, para estos días de Navidad se han programado un total de 17 conciertos en interiores, sobre todo, en iglesias. En este sentido, habrá actuaciones musicales en once iglesias de la ciudad, además de cuatro en el Palacio de Condestable, uno en Baluarte y otro en el Teatro Gayarre.



Los conciertos en iglesias tendrán lugar siempre a las 20 horas y comenzarán este sábado, día 16, en la iglesia de San Saturnino de la mano de Trio Fluencias. En este ciclo la musica recalará en parroquias como los Misioneros Paules del barrio de Milagrosa, los Padres Capuchinos de Carlos III, la iglesia San Agustín, San Francisco Javier, San Lorenzo, San Ignacio, Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas Descalzos) y Santo Domingo (Padres Dominicos). Los conciertos se prolongarán hasta el 30 de diciembre.



Entre ellos, destaca el tradicional concierto de la banda de música La Pamplonesa, que tendrá lugar el domingo, día 17, a las 12 horas. Además, el día 20 de diciembre, a las 20 horas, Baluarte acogerá un concierto de Sinfonietta de Pamplona. La propuesta en Condestable se celebrará los días 22, 26, 27 y 28, siempre a las 19.30 horas, y en ella participarán los coros Viva la Música, El Salvador, La Asunción y la Rondalla Armonía.



Otras Luces y Santas Pascuas

Un año más, y ya son ocho, el Festival Otras Luces vuelve a ofrecer en Pamplona una propuesta artística diferente en el recinto de la Ciudadela. Desde el día 20 y hasta el 7 de enero habrá proyecciones de videoarte en los exteriores del recinto fortificado, además de una instalación lumínica en los accesos. El festival incluye, asimismo, talleres de creación artística y un espectáculo musical. Los cuatro cortometrajes que se proyectarán son una selección cinematográfica de la VIII edición de Zinetika, festival multidisciplinar que explora las relaciones entre danza, lenguaje audiovisual, cuerpo y tecnología y las diferentes experiencias artísticas que generan. Son obras de videoarte con una duración entre uno y cuatro minutos que se proyectan de forma continuada e ininterrumpida durante la tarde, entre las 17.30 y las 20.30 horas.



Por su parte, el Festival Santas Pascuas 2023 se celebrará del 25 de diciembre al 6 de enero en la Sala Zentral. El festival traerá a Pamplona artistas del panorama musical actual a través de seis conciertos, entre los que destaca El Columpio Asesino, que ofrecerá dos pases los días 28 y 29 como despedida de los escenarios y que ya ha agotado las entradas. El primer concierto se celebrará el lunes 25 de diciembre, con las actuaciones de los artistas navarros Ben Yart, Raimundo el Canastero y Safu. La música continuará el miércoles 27 de diciembre con los conciertos de Lisabö y Rüdiger. Tras El Columpio Asesino, el 4 de enero será el turno de Jimena Amarillo y Verde Prato, y el sábado 6 de enero actuarán La Élite y un artista que todavía queda por confirmar, patrocinado por Navarra Music Comission. Las entradas para los conciertos están ya a la venta en la web https://www.santaspascuas.com/conciertos.



La Navidad en Civivox, dedicada a Leonardo Da Vinci

Estas Navidades, la red Civivox ha programado una gran variedad de actividades en torno a la figura del artista, inventor y humanista Leonardo Da Vinci, especialmente pensada para público infantil. Habrá teatro, cine, espectáculos y talleres artísticos y de construcción con Lego. Las actividades comenzarán el día 26 y continuarán hasta el 5 de enero. Los Civivox Mendillorri, Iturrama, Condestable y San Jorge acogerán varios espectáculos teatrales con Leonardo como protagonista, los días 28 y 30 de diciembre y 2 y 3 de enero. También se proyectará la película de animación ‘Leo da Vinci: Misión Mona Lisa’, los días 29 de diciembre y 4 de enero. Las acciones en torno a este artista incluyen un ciclo de creación con Legos, que tendrá lugar los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, para niños y niñas de 6 a 12 años, cada día en un Civivox distinto: Jus la Rocha, Ensanche, Milagrosa, Iturrama y San Jorge, respectivamente. Las plazas se asignarán por sorteo. Toda la información puede consultarse en https://www.pamplonaescultura.es/programas/leonardo-da-vinci-en-civivox…



A toda esta programación se suman cinco talleres de cocina navideña organizados por Civivox Condestable, que se celebrarán los días 12, 13, 14, 19 y 20. Habrá repostería navideña, cena de Nochebuena, vinos para Navidad y cena de Nochevieja, dirigidos a mayores de 18 años; y dulces navideños en familia, para personas adultas acompañadas de menores.



Espacios de ocio para menores

Con el objetivo de ofrecer una alternativa de ocio gratuita para los niños, niñas y adolescentes de la ciudad, el Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado varios espacios para el disfrute. En concreto, la antigua estación de autobuses incluirá en estas fechas navideñas actividades de animación y entretenimiento para todas las edades, desde camas elásticas, trenecitos y juegos tradicionales hasta espectáculos de magia, teatro, música o baile. Esta zona estará abierta todos los días, desde el 22 de diciembre hasta el 5 de enero, salvo los días 25 de diciembre y 1 de enero, que permanecerá cerrada. El horario habitual será de 11 a 14 horas y de 17 a 20.30 horas. Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero abrirá solo por la mañana.



Además, en la plaza de la Libertad se instalará del 26 a 29 de diciembre y del 2 al 4 de enero el ‘Espacio Coworkids’, una carpa donde habrá hinchables gratuitos para menores de entre 3 y 12 años, que se complementará con talleres, juegos familiares y demás actividades. La carpa abrirá de 11 a 14 horas y de 16.30 a 20 horas. Además, cada tarde, a las 17 horas, habrá actuaciones de magia, baile y música para toda la familia. En ese mismo espacio se ubicará un tiovivo, que permanecerá abierto de 11 a 14 horas y de 17.30 a 20 horas.



A todo ello se suma la oferta de campamentos urbanos que ofrece Coworkids, para niños y niñas de 3 a 12 años. Las inscripciones comienzan este martes, a través del teléfono 010 – 948 420 100. En total se ofertan 120 plazas para los campamentos que se celebrarán en en los colegios públicos Cardenal Ilundáin e Iturrama. del 26 al 29 de diciembre, en horario matinal, de 8 a 15.30 horas. Los campamentos ofrecen servicio de comedor, con un precio de 68 euros para los cuatro días. En el caso de optar por no utilizar el servicio de comedor, el precio es de 44 euros.







Olentzero y Reyes Magos

La propuesta navideña cobra especial relevancia los días 24 de diciembre y 5 de enero, víspera de la llegada del Olentzero y de SS.MM los Reyes Magos de Oriente. La Casa Consistorial recibirá a sendas autoridades, cada una, en su día. Así, por primera vez, el Olentzero se asomará a los balcones del Ayuntamiento, el día 24, a las 13 horas, en un acto que contará con la actuación de Patapum. Por su parte, el día 5, los Reyes Magos acudirán a la Casa Consistorial hacia las 16.20 horas, tras llegar a la ciudad por el puente de la Magdalena y atravesar el Portal de Francia. Desde ahí, saludarán a los niños y niñas que acudan a la Plaza Consistorial.



La representación de las cuatro figuras luce ya en el zaguán de la Casa Consistorial, junto a sendos buzones donde los más pequeños pueden depositar sus cartas con deseos. Las figuras comparten especio con el belén que la Asociación de Belenistas de Pamplona ha realizado para este espacio y que hace un guiño a la Pamplona de antaño, con la iglesia de San Saturnino al fondo. El acceso al zaguán puede realizarse de forma ininterrumpida de lunes a viernes de 9 a 20 horas y los fines de semana y festivos, de 10 a 20 horas.



Para felicitar la Navidad, el Ayuntamiento de Pamplona ha editado un spot, a modo de postal navideña. Una felicitación que es un agradecimiento a la ciudad, sus gentes, su comercio… por todo lo que da a diario. El spot, en castellano y euskera, está disponible en el canal de Youtube del Ayuntamiento de Pamplona y en las webs municipales https://www.pamplona.es/navidad_2023 y https://www.pamplona.es/eu/2023koeguberriak en dos versiones, una de 2 minutos y otra más breve, de 30 segundos.