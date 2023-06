Osasuna lanzará el chupinazo de San Fermín 2023

San Fermín 2023 comenzará con un chupinazo lanzado por Osasuna. La ilusión que ha logrado generar el equipo navarro en la comunidad con la final de Copa del Rey y su clasificación para Europa han sido determinantes para la elección. El equipo rojillo ha sido ejemplo en la victoria y en la derrota por su entrega y esfuerzo, además de la unión que ha mostrado la plantilla y la afición.

Se premia una temporada histórica con la clasificación del equipo rojillo para la Conferencia League y con la disputa de la final de la Copa del Rey y que reconoce también el centenario del club en 2020

El alcalde de Pamplona ha comunicado la decisión esta mañana a las portavocías de los grupos municipales

El Chupinazo que abrirá los Sanfermines 2023 el próximo 6 de julio lo lanzará el Club Atlético Osasuna. De esta forma, se premia una temporada histórica con la clasificación del equipo rojillo para la Conferencia League y con la disputa de la final de la Copa del Rey y que reconoce también el centenario del club en 2020. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha comunicado la decisión esta mañana a los portavoces y las portavoces de los grupos municipales.

Este reconocimiento cierra una temporada histórica para el Club Atlético Osasuna. Su séptimo puesto en la Liga Santander, certificado ayer domingo con su victoria ante el Girona, clasifica al equipo para disputar la próxima campaña competición europea. La Conferencia League espera a los rojillos en el regreso a Europa 16 años después. Algo más, en concreto 18 años, tuvo que esperar la afición rojilla para vivir otra final de la Copa del Rey. Fue el pasado 6 de mayo en La Cartuja de Sevilla ante el Real Madrid. Osasuna perdió 2-1, pero movilizó a más de 23.000 personas que se desplazaron a tierras andaluzas, además de todas las que vivieron con ilusión la cita por toda Navarra.

Así las cosas, por primera vez en su historia, la próxima temporada el C. A. Osasuna jugará cuatro competiciones, la Liga Santander, la Copa del Rey, la Conference League y la Supercopa de España. A los éxitos deportivos de esta campaña, se une también el recuerdo del centenario del club en 2020, un año marcado por la pandemia de la COVID-19, que dejó al C.A. Osasuna y a toda la afición con ganas de más celebraciones, pues fue poco lo que se pudo organizar debido a las restricciones sanitarias.

Será la segunda vez que el C.A. Osasuna, como institución, sea protagonista del inicio de las fiestas de San Fermín. En 2000, con motivo del ascenso del equipo a la Primera División, el capitán rojillo, César Palacios, fue el encargado de prender la mecha del Chupinazo. El año pasado, tras dos años sin fiestas, el Chupinazo tuvo también su toque rojillo, con el exportero Juan Carlos Unzué que, a su larga trayectoria como futbolista y entrenador unió la reivindicación de su lucha contra la ELA.

Durante la recepción las frases dando importancia a los valores que se reflejaban en este subcampeonato eran constantes. Enrique Maya decía que aunque "no hemos podido traer la copa" a Pamplona, Maya ha añadido que "la admiración y el orgullo es exactamente el mismo" y ha querido "reconocer vuestra gesta deportiva". Sabalza, que ha añadido que "estar aquí hoy es dignificar lo que somos por encima de un resultado concreto", ha manifestado que "ser de Osasuna no va de ganar o perder". "Ser de Osasuna va de sentir", ha indicado. Chivite ha subrayado que "hoy Osasuna es más Navarra que nunca por lo que representa" y que el equipo supone "una identidad sana y colectiva, que une y que suma"

CRÓNICA DE LA RECEPCIÓN (Europa Press)

El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona han celebrado este lunes sendas recepciones institucionales a representantes del Club Atlético Osasuna tras quedar subcampeones en la final de la Copa del Rey, celebrada este sábado en Sevilla.

En primer lugar, el equipo directivo el club rojillo, encabezado por su presidente Luis Sabalza, los capitanes del equipo, David García y Unai García, y el entrenador, Jagoba Arrasate, han sido recibidos minutos antes de las 17 horas en el Ayuntamiento de Pamplona por el alcalde, Enrique Maya, y representantes de la corporación municipal. La recepción ha tenido lugar ante una Plaza Consistorial repleta de aficionados rojillos a quienes han saludado posteriormente desde el balcón del Ayuntamiento.

A continuación, pasadas las 18 horas, han llegado al Palacio de Navarra, también entre aplausos y aclamaciones del público congregado frente al edificio. Allí han sido recibidos en el Salón del Trono por la presidenta de la Comunidad foral, María Chivite, la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, y el presidente de Parlamento de Navarra, Unai Hualde.

Durante la recepción realizada en la Casa Consistorial, el alcalde ha afirmado que "después de un fin de semana lleno de emociones, esta ciudad y este Ayuntamiento quiere daros la enhorabuena por el enorme trabajo que habéis hecho para llegar a esa final, y el enorme trabajo que habéis hecho en la final". Aunque "no hemos podido traer la copa" a Pamplona, Maya ha añadido que "la admiración y el orgullo es exactamente el mismo" y ha querido "reconocer vuestra gesta deportiva".

Tras subrayar que la afición "dio un ejemplo espectacular" en Sevilla, el alcalde ha remarcado que "los jugadores también habéis sido unos auténticos cracks", y "no como otros que se creen más de lo que son". "Muchas gracias por haber tenido ese aguante que habéis demostrado", ha apuntado Maya, que ha apuntado que "habéis hecho historia".

Por su parte, Luis Sabalza ha señalado que "todos los presentes soñábamos con traer la copa, y en algún momento todos nos hemos imaginado qué sería abrir ese balcón y alzar la copa ante una plaza abarrotada". "Pero es nuestra obligación poner en valor un hito que ha sido alcanzado por segunda vez en la historia de nuestro club. Es nuestro deber homenajear a esta plantilla y a esta afición, que ha luchado por dejar el nombre de Osasuna lo más alto posible", ha dicho.

Sabalza, que ha añadido que "estar aquí hoy es dignificar lo que somos por encima de un resultado concreto", ha manifestado que "ser de Osasuna no va de ganar o perder". "Ser de Osasuna va de sentir", ha indicado, tras dar las gracias a la afición del equipo por el "enorme esfuerzo realizado" para que 26.000 rojillos "nos acompañasen en La Cartuja y por el ejemplar comportamiento mostrado por la inmensa mayoría" de los aficionados. Sabalza, además, ha afirmado que uno de los momentos más especiales para él fue la llegada al estadio, al ver "miles de camisetas rojas animando al unísono". "No he visto nada parecido en mi vida", ha asegurado, para a continuación subrayar que "he visto más a la afición del subcampeón que a la del propio campeón".

El entrenador, Jagoba Arrasate, ha subrayado que ha sido un fin de semana "lleno de emociones". "No hemos podido traer la copa, pero creo que hay victorias más importantes, como ese sentimiento de pertenencia", ha dicho. Además, ha asegurado que, a pesar de sentir "mucha tristeza" por no haber resultado campeones, "según van pasando las horas el orgullo se va imponiendo a esa tristeza, y creo que así tiene que ser".

Durante la recepción institucional realizada por el Ejecutivo foral, la presidenta María Chivite ha indicado que "no es ningún secreto que nos hubiera gustado venirnos con la copa y que esta recepción fuera diferente". "Todos hubiéramos querido tener hoy en este Salón del Trono la copa que fuisteis a disputar a Sevilla. No ha podido ser, pero a pesar de este sabor agridulce festejamos un subcampeonato. Que un único resultado negativo no nos haga perder de vista el camino que nos ha traído hasta aquí", ha manifestado, tras destacar que "no siempre se gana, y eso también es parte del camino". Así, Chivite ha subrayado que "hoy Osasuna es más Navarra que nunca por lo que representa" y que el equipo supone "una identidad sana y colectiva, que une y que suma".

"Gracias por canalizar de nuevo la ilusión de toda Navarra, y gracias a todos los osasunistas por haber respondido con pasión a este llamamiento y por haber canalizado con deportividad el resultado", ha dicho. Chivite, que ha añadido que "Navarra entera está muy orgullosa de este resultado y confía en que habrá una próxima vez en que sí nos traeremos la copa", ha apuntado que "el verdadero triunfo es recorrer juntos este camino".

En su segunda intervención de la tarde, Sabalza ha mostrado un "inmenso orgullo de estar hoy aquí" y cierta "pena" por "no estar aquí con la Copa del Rey, no poder ofrecer esa copa a esta maravillosa tierra nuestra que es Navarra, no poder regalarle esta alegría a todas esas personas que se desplazaron hasta Sevilla y a aquellas personas que abarrotaron las plazas de nuestras ciudades y pueblos para vivir juntos ese acontecimiento histórico". "Sin embargo, hay derrotas que suman tanto como victorias porque constituyen identidad. Y esta derrota que hemos tenido es una de ellas", ha dicho.