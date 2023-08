Osasuna debuta en El Sadar contra el Athletic con derrota

Un Osasunacombativo cayó derrotado en el primer encuentro en El Sadar de esta temporada. Los rojillos tuvieron varias ocasiones de gol, pero los goles de Williams y Guruzeta le dieron la victoria al Athletic Club.

Osasuna comenzó el encuentro llegando al área rival y controlando la posesión del balón. Aimar y Budimir realizaron una gran combinación en la frontal del área, pero el centrocampista rojillo no acertó a controlar el esférico cuando se quedaba en el mano a mano ante Unai Simón. En el minuto diez del encuentro Williams abrió el marcador tras rematar un centro lateral y menos de diez minutos más tarde Guruzeta amplió la ventaja tras aprovechar un rechace dentro del área. El equipo de Jagoba Arrasate lo siguió intentando y Rubén García tuvo una gran ocasión para recortar distancias. El extremo se quedó en el mano a mano tras una buena jugada colectiva, pero Unai Simón atajó el esférico. En el descuento Mojica tuvo una gran ocasión cuando remató un balón dentro del área, pero su balón se marchó por encima del larguero.

En el comienzo de la segunda parte, David García cabeceó un córner, pero Unai Simón lo detuvo. En el minuto 60, O. Sancet vio la segunda amarilla y se marchó expulsado del terreno de juego. Moi Gómez lo intentó en el ecuador de la segunda mitad, pero su disparo desde la frontal lo detuvo Unai Simón. En los instantes finales Raúl, debutante con la camiseta rojilla, estuvo a punto de recortar distancias, pero se quedó solo a unos centímetros de empujar el balón a la red. El Chimy Ávila vio la roja directa poco antes del pitido final.

El próximo partido del Club Atlético Osasuna será el jueves 24 de agosto a partir de las 20:30 horas en El Sadar frente al Club Brugge, el encuentro de ida de la fase previa de la Conference League. Además, el cuadro de Jagoba Arrasate se medirá al Valencia C. F. en Mestalla el próximo domingo 27 de agosto a las 19.30 horas con motivo de la jornada 3 de La Liga EASPORTS.

C. A. Osasuna 0-2 Athletic Club

C. A. Osasuna: Aitor Fdez., David García, Torró (Jose Arnaiz, min. 60), Moncayola, Aimar (Raúl, min. 74), Rubén García (Chimy Ávila, min. 60), R. Peña, Moi Gómez (Ibáñez, min. 84), Budimir, J. Mojica y Catena.

Athletic Club: Unai Simón, Vivian, Paredes, Vesga, O. Sancet, Williams (Raúl García, min. 84), Williams Jr. (Berenguer, min. 65), Guruzeta (Ander Herrera, min 65), R. de Galarreta, De Marcos (I. Lekue, min. 34), Imanol (Prados, min. 84).

Árbitro: Munuera Montero, asistido por Sánchez Rojo y Martínez Moreno. Mostró cartulina amarilla a I. Lekue, R. De Galarreta y Unai Simón del conjunto visitante, y a David García, del conjunto local. Además, expulsó a O. Sancet por doble amarilla y al Chimy Ávila por roja directa.

Goles: 0-1 (m.10): Williams. 0-2 (m.19): Guruzeta.

Incidencias: Segunda jornada de LaLiga EA Sports disputada en El Sadar ante 20.704 espectadores.

Jagoba Arrasate: “Hemos dado facilidades al Athletic y no hemos tenido acierto en área rival”

Jagoba Arrasate atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de El Sadar tras el encuentro disputado ante el Athletic Club. En su comparecencia, el de Berriatua comentó: “Bueno, una de las claves es el acierto, pero haría mal si solo me quedo con eso porque me parece un análisis para un entrenador un poco simple. Creo que hemos entrado bien al partido, nos han hecho ese gol, que creo que podíamos defender mejor tanto primero encimar el centro como luego defenderlo mejor y, a partir de ahí, sabemos el Athletic cuando se pone por delante lo peligroso que es. Hemos tenido minutos donde nos ha podido un poco la ansiedad, no hemos jugado bien y ya nos hemos visto con ese 0-2. A partir de ahí, sí lo hemos intentado. Hemos tenido opciones para hacer el 1-2. La de Rubén García en el mano a mano, la de Mojica… que seguramente hubiera cambiado el partido. Luego ellos se quedan con diez, han defendido muy bien, hemos metido todo lo que teníamos por delante de balón, pero nos ha costado generar y cuando hemos generado ha aparecido Simón. Entonces, resumiendo, creo que hemos dado facilidades al Athletic, cosa que no hicimos el año pasado, y luego no hemos tenido acierto en área rival. Entonces, nos toca mejorar. Hay que relativizar también. El domingo pasado ganamos y parecía que esto era tal y ahora hemos perdido. Hay que mantener un equilibrio y preparar el partido del jueves que tenemos mucho en juego”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“No hemos tenido el día, está claro. Es verdad que los centros no han sido los mejores, nos ha faltado esa última pausa para que el centro llegue en situación más favorable, luego cargar el área también, sobre todo cuando hemos tenido dos puntas. Hay que darle mérito al Athletic también porque han defendido bien los centros y Unai ha estado bien también. Eso es lo que nos llevamos en el debe”, ha agregado Jagoba Arrasate.

“Se me acaban los calificativos con la afición”

Sobre la parroquia rojilla, Jagoba Arrasate ha agradecido el apoyo incondicional mostrado un encuentro más: “La apunto y ya se me acaban los calificativos también porque estamos hablando de una afición que nunca falla. Hoy también nos ha animado en los momentos más complicados, que es un mazazo para ellos perder un derbi 0-2 y nos han alentado al final y darles las gracias y decirles que vamos a intentar que el jueves tengan una alegría”.