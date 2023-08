Morales califica de "mal día para la industria navarra" tras conocer el acuerdo entre VW y Hyundai

Alfredo Morales, presidente del comité de Volkswagen, se ha mostrado preocupado ante lo que califica de una mala noticia y "un mal día para la industria navarra". Morales afirma que "No nos vamos a quedar impasibles", ya que "está en juego el futuro de nuestros jóvenes y de muchas personas" y que "vamos a rememorar los tiempos más oscuros".

Reconoce que desde Volkswagen no tienen confirmación oficial de la noticia y que "algo habrá que hacer". Afirma que llevar la fábrica a 10 kilómetros "Va en contra de todo lo que se ha hecho" y nos hace menos competitivos al encarecer los costes y los precios.

REACCIONES DE LOS POLÍTICOS

Esparza dice que Chivite ha "traicionado" al comité de Volkswagen y Alzórriz valora que Hyundai se instale en Navarra

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado este jueves que la presidenta del Gobierno de Navarra en funciones, María Chivite, ha "traicionado al comité de empresa de Volkswagen Navarra", tras conocerse que el grupo automovilístico no instalará en su planta de Landaben la fábrica de baterías, sino que será Hyundai quien llegue a Navarra con esta planta para suministrar a Volkswagen.

Javier Esparza ha asegurado, en declaraciones a los medios, que el Gobierno de Navarra "ha estado trabajando a espaldas de todo el comité de empresa y contra la posición unánime del comité de empresa de Volkswagen Navarra, un comité de empresa que puede ser el más importante de Navarra, que se merecía un respeto, y que ha sido traicionado y apuñalado por el Gobierno de Chivite".

El presidente de UPN ha asegurado que "el Gobierno de Chivite ha estado trabajando en los últimos meses para, de la mano de la multinacional, dañar los intereses de los trabajadores, para que no invierta el grupo Volkswagen, para que no se trate a Landaben de la misma forma que a Martorell, donde allí se ha confirmado que la planta de baterías sí va a ir dentro de la fábrica". "Aquí somos de segunda, aquí el empleo que se lo lleven a Cataluña, que es quien hace presidente a Sánchez", ha señalado.

Javier Esparza ha añadido que "partidos políticos que se califican de progresistas abandonan a los trabajadores, abandonan la calidad del empleo, el futuro de esta tierra". "¿Dónde está EH Bildu? ¿Dónde está Contigo-Navarra? Al PSOE, de obrero no le queda nada, por tanto es lógico que no esté. ¿Dónde está Geroa Bai, tan progresistas estos? ¿Por qué no hablan con los representantes sindicales?", ha planteado.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que "siempre ha habido buena sintonía con el comité de Volkswagen y con la empresa, siempre se ha trabajado para tener las mejores condiciones para las empresas que invierten en Navarra".

En ese sentido, ha valorado "que haya una empresa -Hyundai- que venga, que invierta en Navarra, que genere puestos de trabajo". Además, ha incidido que sería la única que se instale en el sur de Europa y lo hará en Navarra, "un motivo de satisfacción para el Gobierno de Navarra". "Ahora lo que hay que hacer es trabajar para que haya cuantos más empleos mejor y que sean unos empleos de calidad", ha indicado.

Alzórriz ha dicho que le consta que "la apuesta del Gobierno de Navarra ha sido fuerte, la apuesta del Gobierno de Navarra tiene que ser principalmente y prioritariamente para que se implanten empresas y haya inversión extranjera y estatal en Navarra, que eso genere puestos de trabajo, que estos puestos de trabajo sean de calidad y evidentemente si al final se constata que esa empresa viene aquí, será la única que se instale en el sur de Europa, trabajará no solo para Volkswagen sino para otras marcas, con lo cual se generará mayor volumen de empleo, y yo creo que en lo que se ha trabajado con Volkswagen Navarra es en dar estabilidad a la plantilla".

El portavoz socialista ha indicado que "Volkswagen va, por medio de un PERTE y por medio de las condiciones que ha puesto también el Gobierno de Navarra, a realizar la transformación de un vehículo de combustión en un vehículo eléctrico, con una inversión histórica en Navarra por parte de Volkswagen, y eso estamos convencidos de que no solo va a generar estabilidad en el empleo de Volkswagen, porque los trabajadores que hay en la planta de Volkswagen son extraordinariamente competitivos, dan una calidad sin parangón en el conjunto de las plantas de Volkswagen, lo han demostrado y se lo han ganado a base de trabajo con calidad".

Por su parte, el parlamentario de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha dado su "total apoyo al comité de empresa y al conjunto de trabajadores y trabajadoras de Volkswagen Navarra" y ha compartido con el comité que "la mejor noticia para poder asegurar las cargas de trabajo y también poder asegurar el empleo de la factoría sería instalar esa planta en el entorno de la fábrica de Volkswagen Navarra". "Por ello, pedimos al Gobierno de Navarra y al del Estado que hasta que esa decisión sea definitiva hagan todo lo posible para poder condicionar la decisión del Grupo Volkswagen", ha indicado.