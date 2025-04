El Monumento al Encierro de Pamplona incorporará los nombres de los 16 fallecidos en los encierros de San Fermín

El Ayuntamiento de Pamplona va a colocar los nombres de las 16 personas fallecidas en los encierros de San Fermín en un lateral del Monumento al Encierro, ubicado en la confluencia de Carlos III con la avenida de Roncesvalles.

Será un listado simple que recogerá el nombre y dos apellidos de los fallecidos y, entre paréntesis, el año de su muerte. Cada nombre estará precedido de una pequeña estrella. El listado estará colocado para los próximos Sanfermines.

Las letras serán "de un tamaño reducido, pero adecuado para su lectura, ya que no se quiere convertir el monumento en un memorial". Por ello, se colocarán en un lugar "no preferente", en el lateral que da al Casco Antiguo, en la primera loseta situada a continuación del escudo de Pamplona, para "no restar protagonismo a las figuras del conjunto escultórico ni transformar el sentido y significado actual del monumento".

Esta decisión, dada a conocer este viernes en la Mesa del Encierro, "cierra la polémica en torno a las chapas con los nombres de los fallecidos en el encierro que en diciembre de 2023 se colocaron en distintos adoquines del recorrido", según han indicado desde el Consistorio en una nota.

Un informe sobre la resbaladicidad de elementos del recorrido, como esas chapas, "derivó en su retirada y en el estudio de una alternativa para su reubicación o para reconocer de alguna forma a esas víctimas".

La Mesa del Encierro se ha celebrado este viernes bajo la presidencia del concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Endika Alonso, y con la presencia del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron.

La Mesa del Encierro es un órgano consultivo que agrupa a distintos colectivos relacionados con las fiestas y, en concreto, con los encierros, como la Casa de Misericordia, la Federación Taurina de Navarra, DYA, Cruz Roja, Emergencia del Gobierno de Navarra, corredores, pastores, la Federación de Peñas de Pamplona o los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Pamplona.PROPUESTAS PARA MEJORAR LOS ENCIERROS

En la reunión se han analizado también las propuestas presentadas por la Federación de Peñas de Pamplona, así como otras peticiones registradas en Mesas de Encierro anteriores.

Se ha dado el visto bueno a la retirada del cordón policial en la cuesta de Santo Domingo inmediatamente después del primer cohete. De esta forma, se permitirá a corredores acceder a sus posiciones de manera "más segura y ordenada".

También se quieren aprovechar las nuevas tecnologías para perseguir actuaciones contrarias a la Ordenanza del Encierro, haciendo especial hincapié en comportamientos "que suelen ser reiterativos de falta de respecto a los pastores y a los dobladores". Se hará una campaña comunicativa específica "ya que esas conductas incívicas ponen en peligro en muchas ocasiones su propia seguridad".

Por último, se ha comunicado la negativa recibida de la Institución Príncipe de Viana a la consulta sobre la posible colocación de una placa de piedra en el tramo de muralla a la altura de la hornacina. Se quería sustituir la actual placa que señala el recorrido por una losa de piedra con la letra de los cánticos que se le dirigen al santo antes de cada encierro.

Se ha abierto también el debate sobre la colocación de un vallado ciego en la parte derecha del tramo inicial del callejón. Esta medida cubriría los espacios entre los tablones, evitando que quienes corren o están en el recorrido se detengan o se apoyen, "evitando aglomeraciones peligrosas en una zona en la que los toros se acercan mucho al vallado".

Las chapas estarían ancladas, como en la curva de Mercaderes, dejando un espacio en la parte de abajo como gatera. Se ha pospuesto la toma de una decisión para una nueva Mesa del Encierro, que se prevé para principios de junio.