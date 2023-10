La Misa del Domund 2023 será en la Basílica de Javier el próximo 22 de octubre

La Basílica de San Francisco Javier acogerá el 22 de octubre la Misa del Domund 2023 -Domingo Mundial de las Misiones-, que este año se celebra bajo el lema 'Corazones Ardientes. Pies en camino', y cuyo objetivo es apoyar la labor evangelizadora, que en Navarra cuenta con 507 misioneros.

Así lo han señalado este miércoles el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez, el director nacional de Obras Misionales Pontificias (OMP), José María Calderón, y el delegado episcopal de Misiones, Óscar Azcona, en una rueda de prensa.

En el marco de la celebración del Domund 2023, se ha traído a Pamplona la iniciativa 'El Domund, al descubierto', creada hace 9 años para "llevar el Domund a pie de calle" durante el mes de octubre con el objetivo de "concienciar y animar a la participación en el Domund" en distintas ciudades.

En concreto, entre el 4 y el 22 de octubre podrá visitarse en el Seminario de Pamplona una exposición que busca reflejar "la realidad de la Misión y de los misioneros navarros". El viernes 6, a las 21 horas, tendrá lugar la vigilia de oración con los jóvenes en la capilla de San Fermín, y el lunes 9, a las 17 horas, se desarrollará una mesa redonda en el edificio El Sario de la UPNA con jóvenes de la universidad.

El miércoles 11 tendrá lugar el Rosario de Cristal, que partirá desde la parroquia de San Nicolás a las 21 horas con el objetivo de recorrer las calles de la ciudad orando por los misioneros. El miércoles 18 será el pregón del Domund, a cargo del presidente de Osasuna, Luis Sabalza, en la Catedral a las 20 horas.

Los actos continuarán con la oración con la vida consagrada el viernes 20, a las 20 horas, en la parroquia de San Fermín, y finalizarán el domingo 22, a las 10.30 horas, con la Misa del Domund, que será televisada a nivel nacional desde la Basílica de Javier.

Durante su intervención, el arzobispo ha afirmado que "estamos en un momento importante en la historia" porque "el Papa Francisco, en este día, inicia el Sínodo de la Sinodalidad, que es importante en la vida de la iglesia, y durante un mes van a estar reunidos más de 300 junto con él para favorecer todo lo posible que Jesús nos ha dicho: 'Id y predicad el Evangelio a todas las gentes'". "Y en este mandato del Señor, queremos también celebrar este Domund, cuyo lema es 'Corazones Ardientes. Pies en camino'", ha subrayado.

Según ha indicado, actualmente hay unos 9.000 misioneros españoles "que están en distintos lugares del mundo", una cifra que "ha bajado muchísimo puesto que no ha habido sucesión". "No obstante, estamos viendo que la iglesia es misionera, que está haciendo una labor impresionante desde todos los puntos de vista. Y esto lo podemos constatar a través de las distintas asociaciones que trabajan por los pobres", ha remarcado.

Por su parte, Calderón ha considerado que la celebración en Pamplona de la iniciativa 'El Domund, al descubierto', también es "un bonito homenaje" al actual arzobispo de Pamplona -que dejará de serlo "por cuestiones de edad"- para que "sea él el que presida estos actos". A su juicio, es una forma de homenajear a quien "quiso ser misionero en su momento y que nunca lo llegó a ser por motivos de salud".

Por otro lado, Calderón ha explicado que "el Santo Padre Francisco todos los meses propone una intención por la que nos pide a los cristianos rezar, que este mes es el Sínodo". "Pero él mismo ha unido el Sínodo a la Misión y ha dicho 'si no hay sinodalidad no puede haber Misión y si no hay Misión no puede haber sinodalidad'", ha apuntado.

En este sentido, ha añadido que "yo he contemplado la sinodalidad perfectamente vivida entre los misioneros", donde "todos estamos luchando por lo mismo". "La sinodalidad en la Misión se ve, se vive", ha subrayado.

Según Azcona, es un "orgullo" acoger en Pamplona la iniciativa 'El Domund, al descubierto', y ha considerado que la capital navarra es el lugar "ideal" para conmemorar el 10º aniversario de su creación por ser la cuna del patrón de las Misiones, San Francisco Javier. Además, ha destacado la importancia de "dar visibilidad a la realidad de los misioneros y misioneras", y de dar a conocer su "labor altruista y generosa" que realizan "allí donde están".

Ha explicado Azcona que actualmente hay 507 misioneros navarros, más hombres que mujeres, los cuales cuentan con una edad media superior a los 70 años. También ha querido agradecer "la generosidad de los navarros", ya que "nuestra diócesis ha aportado en 2022 517.770 euros" a las Misiones.