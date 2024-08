María Ollo (ANVITE): "Que partidos democráticos, por votos, estén consintiendo esto... Es aberrante"

Hoy, en día internacional de la Conmemoración y Homenaje a las víctimas del Terrorismo, el Ayuntamiento de Estella colocará un monolito en recuerdo a los dos guardias civiles asesinados por ETA en la ciudad del Ega en 1988: Antonio Fernández Álvarez y José Ferri Pérez. Será a las 12.00 horas en la calle Doctor Huarte de San Juan y la obra ha sido realizada por Carlos Ciriza.

Uno de los invitados al acto será ANVITE, la Asociación Navarra de Víctimas de ETA. María Pilar Ollo denunciaba aquí en los micrófonos de Cope la memoria selectiva que se tiene en este país. “Aquí hay una memoria muy selectiva. Tenemos memoria para unas cosas y para otras no. Sumamente indicativa es una carta de José Ignacio Ulayar. En esta carta se denunciaba lo que se padece por parte de las víctimas del terrorismo. No es un caso aislado. Por desgracia, tenemos que convivir con quienes asesinaron a nuestros seres queridos”.

Tal y como comentaba el lunes Maribel Vals, de Vecinos de Paz, María Pilar Ollo confirmaba que no existe libertad en distintos lugares de Navarra y País Vasco a pesar de que ETA ya no mate. “A Etxarri o Alsasua. Vamos a ir, cualquiera de nosotros, con la bandera que nos representa a los españoles, que es la bandera de España. O a reivindicar la memoria de cualquiera de los asesinados por ETA. Que me digan quién se atreve a ir solo”.

Ollo se mostró cansada de que las víctimas, como dijo Vals el día anterior, lleguen incluso a molestar a ciertos sectores de la población. María Pilar Ollo también habló de los 71 homenajes a ETA y sus presos que había registrado COVITE. “Que partidos democráticos, porque necesitan los votos, estén consintiendo esto... Francamente me parece aberrante. Esto sí que es de estar enfermo. Que en las fiestas de Bilbao, se recuerde a los presos. ¿Qué quieres que te diga? Que paseando por Pamplona vea en el poste donde está puesta una de las placas en recuerdo a uno de los asesinados por ETA, el típico cartelito de 'Etxera' y nadie ha nada por quitarlo...”