El lugar 'real' que ocupa Muguruza en el tenis nacional

Garbiñe Muguruza inicia una nueva andadura en Wimbledon. Lo hará mañana (martes) frente a la belga Greet Minnen. La tenista española disputará una nueva edición del Grand Slam que se disputa en hierva tras unos últimos torneos sin buenos resultados, sin embargo regresa a un torneo en el que sabe que significa ganarlo (2017) y también perder una final (2015). Muguruza ha llegado en dos ocasiones a la final del torneo inglés, en ambas ocasiones se enfrentó en la final a Serena Williams. La americana regresa para buscar su Grand Slam número 24.

Es cierto que Garbiñe no llega con buenas sensaciones ni resultados, pero la tenista ha demostrado que es capaz de lograr grandes gestas. Los datos que avalan a Garbiñe Muguruza:

Es junto a Arantxa Sáncez Vicario la única tenistas españolas que ha logrado ser número 1 del mundo.

la única tenistas españolas que ha logrado ser número 1 del mundo. Ha logrado hacer final en tres de los cuatro Grand Slam

Ha ganando dos títulos: Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017

Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017 Ha perdido dos finales de Grand Slam: Wimbledon 2015 y Australia 2020

de Grand Slam: Wimbledon 2015 y Australia 2020 Es la única tenista nacional que ha ganado el WTA Tour Championships, logrado en 2021

que ha ganado el WTA Tour Championships, logrado en 2021 En su balance en Fed Cup ha logrado 9 victorias en 12 partidos

Es cierto que desde el inicio de la pandemia, comenzó tras su final en Australia, no ha logrado llegar a rondas finales en Grand Slam, pero también es verdad que ha demostrado una gran capacidad de sorprender en los torneos. Su falta de regularidad en los resultados también se da con importantes subidas en sus picos de rendimiento. ¿Será Wimbledon 2022 un nuevo momento de Garbiñe?

Comparativa con las grandes leyendas

Muchas de las críticas a Garbiñe vienen por una injusta comparativa con Nadal, Djokovic, Federer o Serena. La tenista española ha demostrado que es capaz de lograr grandes cosas. Tratar de compararla con tenistas excepcionales y que están batiendo récords puede ser uno de los grandes problemas del tenis actual ya que las comparaciones con esas carreras no se sostienen.

Soló Nadal, Santana y Arantxa han ganado más Grand Slam que Muguruza

El lugar que ocupa Garbiñe en el tenis nacional

En el tenis Español Rafael Nadal ocupa un lugar inigualable. Sus 22 Grand Slam son el mayor registro de la historia del tenis masculino. El primero de los “humanos” es Manolo Santana, que ganó 4 grandes (2 Roland Garros, 1 Us Open y 1 Wimbledon), junto a él, con otros cuatro, está Arantxa Sánchez-Vicario (3 Roland Garros y un US Open). Pero es que la siguiente es Garbiñe Muguruza con 2 (1 Roland Garros y 1 Wimbledon), que está igualada a Sergi Bruguera con 2 Roland Garros. Hay que recordar que Garbiñe, además de los dos títulos, ha logrado llegar a dos finales. Y ahora viene la larga lista de tenistas que mucha gente considera leyendas del tenis español pero que han ganado menos Grand Slams como son: Conchita Martínez, Albert Costa, Andrés Gimeno, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá o Manolo Orantes. Incluso hay otros grandes tenistas que están en la memoria de todos y que no han ganado un Grand Slam como son Álex Corretja o David Ferrer.