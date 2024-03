Los turnos de noche pueden ser un problema para conciliar y hasta para la salud

Cerca del 12 por ciento de los españoles trabajan en horario nocturno según la encuesta europea de condiciones de trabajo. Es decir 2,5 millones de personas según la EPA. En Navarra son varios miles los trabajadores que acuden a turnos.

Y es que la comunidad foral está muy industrializada y muchas de las empresas producen a tres turnos (mañana, tarde y noche). De hecho, más de la mitad de las diez empresas que más trabajadores tienen en Navarra tienen turnos nocturnos. Y, por supuesto, el sistema navarro de salud (tanto el HUN como la CUN).

No dormir bien perjudica la salud

Según Elena Urrestarazu, especialista de la Unidad del Sueño de la CUN, dormir mal es perjudicial para la salud. No sólo afecta a la forma de ser y al estado de ánimo, sino que puede provocar enfermedades. Crece el riesgo de sufrir enfermedades como la hipertensión, obesidad o diabetes, enfermedades cardiovasculares, e incluso de padecer ciertos tipos de cáncer.

"Tenemos todos un reloj interno de 24 horas que lo dirige una zona del cerebro, pero afecta a todo nuestro organismo. Todas las células del organismo tienen un reloj que se rigen por la luz. Todo lo que suponga cambiar mis hábitos y no estén ligados a ese reloj interno, van a generar problemas de salud", indicaba la doctora Urrestarazu.

#SabíasQue Nuestra Unidad de Trastornos del Sueño está acreditada por el Comité Español de Acreditación en Medicina del Sueño. Dormir bien es fundamental para un buen estado de salud y para prevenir muchas enfermedades.https://t.co/t4HKcGG1n6pic.twitter.com/eNNxnIWpN7 — Clínica Universidad de Navarra (@ClinicaNavarra) January 28, 2024





Elena Urrestarazu aseguraba que trabajar de noche puede causar daños en la salud a todas las personas, incluso a aquellas que estén acostumbradas. Por otro lado, el que unas personas se adecúen mejor que otras a trabajar de noche no tiene explicación científica, aunque seguramente sea algo genético, aseguraba.

¿Cómo es trabajar de noche?

En Cope Navarra hemos querido conocer hoy cómo es trabajar de noches. Sin embargo, para analizarlo hay que diferenciar los distintos trabajos que se realizan por la noche y los diferentes turnos. ¿Por qué? Porque hay trabajos, como los de panadero o repartidores de periódicos, por ejemplo, que siempre les toca trabajar por la noche.

Es el caso de Javier, panadero: "En esta profesión se trabaja durante todos los días, con lo cual muchos fines de semana te toca. Cuando eres joven, hay que acostumbrarse a llevar el orden, porque si no, puedes abusar de no descansar y al final se paga".

Las consecuencias de trabajar de noche, perder el orden o descansar poco, tiene sus consecuencias. Hay personas que "ni siquiera lo toleran y tienen que dejar los trabajos". Otros, lo intentan, indicaba, "pero hay muchas necesidades familiares o de ocio que te hacen salir de un orden y no descansas lo suficiente". "Se pasan malas noches, se pasa mucho sueño cansancio y yo creo que hasta físicamente te vas deteriorando. Incluso a la larga puede tener malas consecuencias".

La Sociedad Española de Sueño reivindica proteger el descanso y alerta de los riesgos del modelo ‘ciudad abierta 24 horas’ https://t.co/kuPoZP6g6D — SES (@Sociedad_SES) March 13, 2024





Es una de las razones por las cuales cada vez es más complicado encontrar gente que trabaje en este tipo de sectores.

También hay muchos trabajadores de empresas en Navarra que trabajan a turnos. Una semana de mañana, otra de tarde y otra de noche. Borja trabaja en CINFA y tiene suerte, duerme bien, aunque sigue una serie de pautas: "Que no haya una luz en el dormitorio, que no te molesten los niños y no te den un beso cuando vayan al colegio... Hay que ser muy meticuloso en determinadas cosas a la hora de llegar a casa, como no mirar mucho el móvil, ponerte la alarma lo justo y necesario..."

Sin embargo, reconoce que su caso no es habitual. Que la mayoría de la gente que trabaja con él no duerme bien la semana que le toca trabajar de tarde. Eso se nota en la forma de ser de cada uno, se les nota "más irascibles".

En el sistema de salud existen los turnos antiestrés. Las enfermeras que trabajan a turnos tienen este tipo de turnos. Todas ellas ven muchas ventajas a este tipo de turnos antiestrés, aunque lo cierto es que también tiene sus desventajas: trabajar muchos fines de semana, conciliar, no poder seguir una rutina...

No obstante, parece que este tipo de turnos antiestrés pueden ser mejor solución para el trabajador que los turnos de cinco días seguidos de noche.