Los principales monumentos de Pamplona amanecen con el ‘pañuelico’ de San Fermín

El Monumento del Encierro, la estatua de Hemingway, la estatua de los Fueros o las figuras de la Justicia y la Prudencia que presiden la fachada del Ayuntamiento de Pamplona, entre otras esculturas del centro de la ciudad, han amanecido esta mañana con el ‘pañuelico’ de San Fermín anudado al cuello. Como cada 6 de junio, hoy se celebra el último peldaño de la escalera sanferminera, que este año es aún más especial, tras dos años sin haber podido celebrar las fiestas. Por este motivo, el Consistorio ha editado un audiovisual en el que se apela a la esencia y la emoción que se viven en Pamplona entre el 6 y el 14 de julio, para celebra que “este año sí, los viviremos”.

El Ayuntamiento de Pamplona ha publicado un video en el que se repasa la emoción y la esencia de la fiesta celebrando que “este año sí, ¡los viviremos!”





Pamplona ha amanecido hoy, en el día del último escalón de la escalera de San Fermín con sus principales monumentos ataviados con el tradicional ‘pañuelico’ rojo de las fiestas. Con este gesto la ciudad muestra, tras dos años sin poder ponerse el pañuelo por las restricciones derivadas de la pandemia, que ya está preparada para volver a tirar el chupinazo, sacar a la calle sus gigantes y cabezudos, disfrutar con las charangas y las peñas, y al fin y al cabo vivir nueve días en blanco y rojo demostrando que Pamplona tiene unas de las mejores fiestas del mundo.

Los corredores del monumento al Encierro de Pamplona son unos de los que esta mañana han amanecido con el ‘pañuelico’ anudado. Pero no solo ellos, también lo han hecho la estatua de los Fueros, situada a 23,40 metros del suelo en el Paseo Sarasate, que luce un pañuelo de metro y medio sobre la figura de cinco metros, o las representaciones de personajes históricos que se encuentran distribuidas por la ciudad, como la de Hemingway junto a la Plaza de Toros, la de Julian Gayarre en la Taconera, la de Carlos III en la Plaza del Castillo, o la de José Joaquín Arazuri en el Rincón de la Aduana. Además, han aparecido con el ‘pañuelico’ la estatua de la Mariblanca, las seis figuras que se encuentran situadas a lo largo del paseo de Sarasate o la ‘Justicia’ y la ‘Prudencia’, dos emblemas que forman parte de la fachada del edificio del Ayuntamiento de Pamplona.

ASÍ SE HAN COLOCADO LOS PAÑUELICOS

El pañuelo rojo anudado al cuello es el ejemplo gráfico más claro de que la ciudad está viviendo sus fiestas. La tradición dice que hay que ponérselo el día 6 de julio a las doce en punto del mediodía, en cuanto estalla el cohete del chupinazo, y que nueve días después, en la medianoche del día 14 hay que quitárselo en el momento que marca el tradicional momento del ‘Pobre de mí’. Pero en esta ocasión, demostrando que en Pamplona hay muchas ganas de que vuelvan las fiestas, los principales monumentos de la ciudad se han adelantado un mes y se han anudado el ‘pañuelico’ el día del último paso de la cuenta atrás que arranca el 1 de enero, que sigue el 2 de febrero, y que lleva cada mes a recordar a todos los pamploneses y pamplonesas que ya falta menos para el 7 de julio.

“Este año sí, este año por fin, ¡los viviremos!”



‘Los viviremos’ es una promesa que hace más de dos años, cuando se anunció la suspensión de los Sanfermines de 2020, se hicieron todos los pamploneses y pamplonesas, sabiendo que las restricciones sanitarias no acabarían con la emoción que estas fiestas llevan consigo. Y como lo que se promete se cumple, solo era cuestión de esperar a que la situación mejorara para poder decir que “este año sí, por fin, los viviremos”. Es la idea sobre la que gira el audiovisual que el Ayuntamiento de Pamplona ha editado y que publica este 6 de junio, día de escalera, para recordar las emociones y sentimientos que se viven en la ciudad entre el 6 y el 14 de julio.

“Este año toca recordarnos quiénes somos, qué nos gusta, cuándo nos une”, así arranca esta producción de un minuto de duración, que se ha editado en castellano y euskera, y que se puede visualizar a través de los perfiles de las cuentas oficiales de San Fermín en redes sociales (@SanferminesPamplona), y de la web municipal pamplona.es.

El mensaje del audiovisual recuerda a los que ya no están y hace una mención especial a los que los van a vivir por primera vez. “Este año toca vivirlos por tres y por todos. Por el recuerdo de quienes ya no están... por la ilusión de los que aún no han estado. Porque, si algo hemos aprendido, es que lo importante es el ahora, la piel que se eriza, las voces que se unen”. Conforme avanzan los segundos, el video llama a vivir el ahora porque “este año, toca emocionarnos, exprimirnos, disfrutarnos, abrazarnos. Como si hoy. Como si nunca. Hacer que cada uno de nuestros sentidos explote al ritmo de nuestros corazones”. Y todo ello con imágenes que trasladan a las personas que lo estén viendo a la esencia de la fiesta, como el chupinazo, el encierro, los fuegos artificiales o la ofrenda al santo.

Un día especial en Pamplona para celebrar que en un mes estalla el chupinazo

Las calles del centro de Pamplona se ambientarán esta tarde con cuatro formaciones musicales para celebrar el último peldaño de la escalera sanferminera. Gaiteros, una charanga, una banda que llevará el sonido de Nueva Orleans, y un grupo de swing se darán cita a las 19.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento para realizar un espectáculo común inicial, tras el que se iniciarán diferentes recorridos por las calles de la ciudad. Hora y media después, a las 20.30, se volverán a juntar en la Plaza del Castillo para realizar una ‘performance’ final.

Tras la primera sesión común que las cuatro formaciones realizarán en la Plaza del Ayuntamiento, se dividirán en dos grupos para realizar dos recorridos por las calles del centro. Una de las expediciones, formada por la ‘Txaranga NB’ y los gaiteros de la Txantrea, saldrá por la Plaza de los Burgos para luego dirigirse a la calle Jarauta y continuar por San Lorenzo, la Plaza de San Francisco, San Miguel, San Nicolás y la calle Pozoblanco para acabar su trayecto en la Plaza del Castillo. En el otro grupo la banda ‘No More Jazz Brass’ estará acompañada por la asociación Pamplona Swing. Saldrán de la Plaza Consistorial hacia la calle Mercaderes, para luego continuar por Navarrería, Calderería, Tejería, Estafeta y la bajada de Javier, y así concluir también en la Plaza del Castillo. A las 20.30 las cuatro formaciones se volverán a encontrar en ese punto para realizar un espectáculo que pondrá el colofón a la tarde de ambientación musical en el centro de la ciudad.