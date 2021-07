Los alojamiento rurales navarros mantienen para agosto el nivel de reservas a pesar del repunte de la pandemia, según se desprende de una encuesta realizada por la asociación de hostelería ANAPHE.



De ella se desprende que se afronta agosto "con un moderado optimismo limitado por el temor a que no se confirmen las reservas por un aumento de las restricciones, lo que llevaría a una situación de precariedad a un sector fundamental para el entorno rural navarro".



Hasta ahora, "el repunte de contagios no ha supuesto un aumento importante de las cancelaciones y cuando las ha habido, se han cubierto con nuevas reservas", dice ANAPHE, y añade que los alojamientos rurales se presentan como "una opción de turismo seguro y tranquilo en entornos que ofrecen tanto recursos naturales como culturales, deportivos y gastronómicos".



Y agrega que en el caso de Navarra, el 65,8 % de los alojamientos rurales tienen entre un 75%-100% de previsión de ocupación para agosto, mientras que el 21,1% calcula una ocupación del 50%-75%, lo que permite, de momento, afrontar la campaña de verano con un "moderado optimismo".



ANAPHE añade que la llegada de la quinta ola de la pandemia "no ha afectado de manera decisiva" a la vista de las "pocas cancelaciones" que ha habido, y de hecho el 42,1% de los alojamientos no ha tenido ninguna y el 48,7% dice haber tenido "pocas" y han sido sustituidas por nuevas reservas al menos en un 42,3% de los casos.



En cuanto a la procedencia de las personas alojadas, destacan las de País Vasco, Cataluña y Madrid, seguidas de Navarra, que disminuyen respecto del inicio de la campaña estival, Andalucía y el extranjero.



Los alojamientos rurales señalan también que en los últimos días se ha notado "un frenazo en las reservas", no un aumento de cancelaciones, que se dan sobre todo entre turistas extranjeros.



El sector, dice ANAPHE, teme un aumento en las restricciones frente a la covid-19 que puedan limitar los grupos de turistas ya que ello supondría una merma del negocio "en un momento clave", mientras que otras restricciones podrían afectar al alojamiento y eso "resta seguridad a las reservas y puede llevar a cancelaciones"