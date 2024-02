Las familias numerosas se quejan de la nueva Ley de Familias

En Navarra, hay alrededor de 13.000 familias numerosas que suponen el 8,1% de las familias navarras. De estas familias, la gran mayoría tienen 3 hijos, aunque como dato curioso Navarra es una de las comunidades con más familias de 8 hijos o más.

En este momento se considera familia numerosa aquellas que tienen más de tres hijos, aquellas que tienen dos hijos cuando uno de ellos tiene la condición legal de discapacidad y aquellas familias monoparentales dependiendo de las realidades de cada una de ellas.

Sin embargo, con la nueva Ley de Familias esto va a cambiar. Las familias numerosas perderán su denominación y serán "Familias con Mayores Necesidades de Apoyo a la Crianza" esto ha sido rechazado por Federación Española de Familias Numerosas y Asociación Navarra Familias Numerosas.

Bajo este título, el de Familias con Mayores necesidades de apoyo a la Crianza, la Asociación Navarra de Familias Numerosas considera que va a desaparecer la visibilización de la familia numerosa, no se hacen visibles esas familias que hoy en día apuestan por traer varios hijos al mundo.

Y además, se quejan de que al englobar tantos tipos de familia bajo esta clasificación, va a ser imposible atender adecuadamente las necesidades específicas de cada una de ellas.

Este cambio de nombre “es más importante de lo que parece”, según Irene Latorre (madre de familia numerosa). “Es una realidad que existe. En Navarra somos aproximadamente 13.000 familias. Hay muchas familias que necesitan coches grandes y casas grandes. Puedes llamarles como decidas, pero la realidad es esta”.

Sin embargo, no es la única pega que tiene esta ley. Y es que al englobar a muchos tipos de familias bajo un mismo nombre, puede ocurrir que muchas familias se queden sin ayudas. “No sólo las familias numerosas van a ser las no atendidas. Nosotros en la asociación recibimos muchas llamadas de familias de todos los tipos y colores. Y nos hemos dado cuenta de que no consigues ayudar a nadie, porque no tienes una ayuda concreta para cada casuística”, indicó Pedro Tourón, presidente de la ANFN. Que a su vez ha asegurado que esta ley tiene aspectos muy positivos.

Conocemos la experiencia de dos madres de familias numerosas: la riojana afincada en Navarra Dévora Bezares (madre de nueve hijos) e Irene Latorre (esperando el sexto hijo).

Irene Latorre ha indicado que ser una familia numerosa tiene "bondades e inconvenientes", como todo. Pero ha asegurado en tono jocoso que aburrir, no se aburren. “Es cierto que practicas más el tener que ceder, el tener que hablar, te vuelves más creativo”, ha indicado en los micrófonos de Cope Navarra.

Sobre organización, Dévora Bezares ha indicado que la organización de este tipo de familias es parecida a “la de una empresa”. Ha indicado que “se puede escribir un libro”. “Es fundamental la planificación de horarios, calendario, comidas, compras, gastos...”, ha concluido.