Había alternativa a la tala de 100 árboles en la cuesta de Beloso

Las obras de Beloso arrancarán el 15 de abril y ya se han comenzado los trabajos de trasplante y tala de árboles en la cuesta de Beloso. Sin embargo, había alternativas para el proyecto de Beloso en el que se prevé la tala de 100 árboles. Había alternativas para no talar ese centenar de árboles. Lo dice el premio nacional en medioambiente Julen Rekondo en Mediodía Cope Navarra: “El equipo municipal de Asiron han considerado que ese eje es un eje fundamental desde el punto de vista del tráfico. Pero creo que había otras posibilidades. Si se quiere hacer un carril bici, lógicamente se puede reducir un poco el tramo correspondiente a los coches”.

Y es que hay que replantear el modelo de ciudad y que los espacios verdes no sean residuales. Asegura que es un proyecto del Gobierno de Navarra y que se ha hecho con prisas por no perder fondos europeos. “Para hacer un disparate de este quilate, que los fondos europeos se queden donde se queden. En este momento no ha habido concentraciones o movilizaciones, pero también es verdad que sí que hay bastante descontento”, indicaba Rekondo.





Echa en falta transparencia en cuanto a los informes que dicen que esos árboles están enfermos y echa en falta más consultas a expertos y asociaciones medioambientales. Y es que los árboles juegan un papel muy importante en las ciudades: “Mitigan la contaminación atmosférica, reducen el ruido, permiten que haya biodiversidad, que haya cría de aves, que haya anidación... Y también permiten que se pueda pasear, beneficia un poco también la salud mental, no solamente el tema del ejercicio físico”.

Cristina Ibarrola, alcaldesa de Pamplona, aseguraba en los micrófonos de Cope que Asiron no ha dicho la verdad este fin de semana culpando a UPN de la tala de los árboles y de que se realice este proyecto. Ibarrola aseguró que este proyecto es del Gobierno de Navarra y que el actual equipo de gobierno y PSN no quisieron quiso apoyar el nuevo proyecto que presentó UPN.

La polémica política está servida.

Afecciones por obras

Este proyecto además de afecciones medioambientales va a conllevar alteraciones en el tráfico importantes. Comenzarán el 15 de abril. Se va a cortar un carril de subida al centro por la cuesta Beloso. Por ahí solo podrán ir los vecinos de Villava y Burlada. Habrá cortes físicos para impedirlo. Así que si quieres acceder al centro de Pamplona, desde Buztintxuri, Rochapea, Txantrea u Orvina, hay que subir por San Juan. Evitar Beloso y Labrit.

“Si le metemos de aquí dos o tres mil vehículos, va a existir una un grave problema de congestión. Labrit y la calle Amaya van a ser las que van a soportar en mayor medida parte del desvío que hacemos en la en Bizkarmendía”, indicaba José Rey, jefe de tráfico.





Con esta medida se quiere reducir en 5.000 vehículos la densidad del tráfico, la cuesta Beloso que diariamente soporta casi el doble, 11.900.

Opinión de Julen Rekondo, premio nacional de Medioambiente

Las ventajas que aportan los árboles en el entorno urbano son indudables: mitigan la contaminación atmosférica, reducen el ruido, permiten que haya biodiversidad, la anidación y cría de aves…Los árboles maduros tienen una gran capacidad de absorción de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Y se estima que prácticamente un árbol puede absorber 1500 kilos de gases contaminantes en todo el año.

Disminuyen la temperatura de la ciudad en los meses de calor con el consiguiente ahorro en el gasto energético. Sombrean calles y plazas lo que permite transitarlas con comodidad (a pie, en bicicleta…), propiciando la disminución de vehículos contaminantes. También aplacan los vientos fríos del invierno. Los árboles reducen la temperatura en las ciudades hasta 12ºC.

Mitigan el ruido de las ciudades, producido fundamentalmente por el tráfico rodado.

Rebajan notablemente los niveles de estrés y ansiedad en la población al propiciar entornos cercanos y amigables de residencia o esparcimiento (los bosques curan).

Permiten la supervivencia de numerosas especies animales (biodiversidad), fundamentalmente aves, en un contexto de alarmante disminución de la avifauna por la degradación de muchos ecosistemas.

Además, los árboles regulan el flujo del agua, sujetan el suelo y reducen los riesgos de desastres naturales como inundaciones o desprendimientos, y hasta aumentan el valor de las viviendas (las que tienen cerca un parque, por ejemplo).

Los árboles grandes son excelentes filtros para contaminantes urbanos y partículas finas como el polvo, la suciedad o el humo del aire atrapándolos en las hojas y la corteza.

Dicho hecho, estamos oyendo en los últimos tiempos comentarios por parte de algunos ayuntamientos, decir que van a trasplantar árboles de unos lugares a otros, o por cada árbol talado se va a plantar otro, o como si un árbol que se planta es lo mismo que un árbol adulto de no sé cuantos años.

Es el caso del conjunto del arbolado de la cuesta de Beloso. El dictamen del servicio de Zonas Verdes del Ayuntamiento de Pamplona sobre los árboles de la cuesta de Beloso califica de “decadente” el conjunto del arbolado y destaca la oportunidad que se abre para habilitar un “carril árbol continuo” con ejemplares más adecuados aprovechando el inicio de las obras del corredor sostenible que conectará con Burlada.

Según un dictamen los técnicos municipales los 119 árboles de Beloso, en su mayoría de la especie ulmus pumilla, empleada hace más de tres décadas por su rápida implantación, “con el paso de los años se ha comprobado presenta innumerables defectos de estabilidad que la hacen una especie de riesgo alto para su implantación y conservación”.

Del total del arbolado, el dictamen establece que 17 ejemplares son aptos para el trasplante y que los 102 restantes deben ser retirados y sustituidos por otros. Todos ellos, más los ejemplares que han ido desapareciendo a lo largo de los años (64 en total), serán repuestos al final de la obra con especies más viables desde el punto de vista ecológico y ambiental.

En mi opinión, y ya se ha repetido en otras ciudades y municipios situaciones parecidas, donde se dice que los árboles están enfermos, aunque algunos no tanto y estos, unos pocos, se podrían trasplantar en otro lugar, pero eso habría que verlo y no está nada claro.

En mi opinión varias cosas hay que tener en cuenta.

En primer lugar, la necesidad de máxima información y transparencia en estos casos. Y, en este sentido, la necesidad de crear mesas de diálogo donde estén representados los ayuntamientos y la sociedad civil. Muchas veces, cuando se habla de participación ciudadana, se entiende de una manera absolutamente surrealista, poner a una serie de asociaciones o expertos de la cuerda de sus propios partidos cuando en la sociedad civil hay expertos de todo tipo y se trata de ver sobre la mesa qué es lo que ocurre.

Nos encontramos que muchos ayuntamientos, por determinados intereses, en algunos casos especulativos, económicos, porque ya eso de la ignorancia creo que no existe, tratan de decir muchas veces auténticas falsedades o falacias. Decir 'voy a traspantarlos de un sitio a otro´, esto realmente no tiene ni pies ni cabeza, pues en la mayoría de las ocasiones esta opción fracasa, y está comprobado. Simplemente, es una operación de “maquillaje”, que es lo que se está haciendo desde el gobierno municipal del ayuntamiento de Pamplona.

Pero, además de que los árboles están en un “estado decadente” según el Ayuntamiento de Pamplona, se ha aducido a la pérdida de fondos europeos si no se construye el llamado “corredor sostenible de Beloso”. Pero ese no es ningún argumento. La financiación pública europea no puede servir de excusa para hacer tan disparate.

En segundo lugar, hay que examinar con detenimiento otras alternativas, como reducir el espacio dedicado al transporte motorizado, y, de esta forma, se salvaría el conjunto del arbolado en la cuesta de Beloso. Existen otros ejes viarios para acceder al centro de Pamplona, y no es fundamental el de la cuesta de Beloso.

En el fondo del problema, está el modelo de ciudad que se quiere. Una ciudad, donde el tráfico motorizado, el coche, siga siendo el rey de la ciudad, mientras que los peatones, los árboles, las zonas verdes, las bicicletas, disputen el espacio que queda, el residual, en perjuicio de una ciudad donde sus vecinos y vecinas puedan vivir con cierto bienestar, y alejados de la contaminación, del ruido, con naturaleza, con vegetación, con árboles...

Julen Rekondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente