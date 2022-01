Garantía de tres años para todos los bienes de consumo

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache advierte que desde el 1 de enero todos los bienes de consumo que compremos cuentan con tres años de garantía, frente a los dos que tenían hasta ahora. Este nuevo plazo afecta a todos los productos nuevos, incluidos los teléfonos móviles.

Esto significa que en los tres años siguientes a la compra cualquier defecto del producto que no haya sido producido por el consumidor tendrá que ser reparado de forma gratuita por el vendedor. Por ejemplo, si compro un lavavajillas y dentro de los tres primeros años uno de los programas de lavado no funciona bien, el vendedor deberá repararlo de forma totalmente gratuita: no podrá cobrar al consumidor ni por acudir al domicilio, ni por mano de obra, ni por las piezas de recambio utilizadas.