Entrevista con Javier Esparza, de Navarra Suma y presidente de UPN. Información del tiempo, del tráfico y de la Guardia Civil. Entrevista con Pedro González, Presidente del Trujal Mendía de Arróniz. Javier Pegenaute, climatólogo, y Maite Moro nos acercan la previsión del tiempo. Actualidad de la mañana con Esther García , tratamos de las carreteras con Mikel Santamaría de Policía Foral. Saludamos a Manuel Casado, del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra y miembro de la Real Academia de la Lengua, que hace los lunes la sección "Más que palabras" y que recibe de la Universidad de Navarra un homenaje. Sección musical con el día de las librerías. Finalizamos el programa con "Historias de cine" con Mikel Navarro. En esta ocasión para hablar de las películas de otoño.

Javier Esparza, de Navarra Suma y presidente de UPN ha afirmado que cuando María Chivite, Presidenta del Gobierno de Navarra, dice que el aumento de la estructura del Ejecutivo no va a suponer coste a los ciudadanos, es "intentar engañar a los ciudadanos, aunque creo que ya no engaña a nadie. Entiendo que no va a pasar la gorra por el grupo socialista. Se quitará de unas partidos para poder pagar esa estructura". Además ha añadido que "no tiene ningún sentido que para prestar los mismos servicios tengamos que pagar los navarros 20 millones más en cuatro años aproximadamente. 100 nuevos cargos puestos a dedo".

Esparza ha recalcado de cara a las elecciones del 10 de noviembre que "votar socialismo, en este momento es votar al nacionalismo".

Pedro González, Presidente del Trujal Mendía de Arróniz, ha afirmado sobre la recogida de este año que "se espera un 20-25% menos de cosecha y de buena calidad".

