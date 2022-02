Educación aplicará una nueva reducción de 10 euros en las escuelas infantiles y la gratuidad para rentas bajas

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha presentado hoy la orden foral que establece para el curso 2022-2023 las tarifas aplicables a las familias para la escolarización en los centros de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad municipal financiados mediante convenios con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. El consejero Gimeno ha estado acompañado del director general de Educación, Gil Sevillano.

Las dos principales novedades de la orden foral son la determinación de la gratuidad total para las familias generales cuya renta anual per cápita sea inferior a 6.650 euros o inferior a 9.300 euros en el caso de las familias monoparentales o en situación de monoparentalidad y una reducción lineal de 10 euros en las tarifas de las familias con rentas per cápita superiores a las anteriormente señaladas. Además, el Departamento de Educación asumirá desde el próximo curso el pago correspondiente de comedor de las niñas o niños exentos de cuota que se matriculen en una escuela infantil no perteneciente a su municipio por no haber escuela infantil o no haber vacantes en la escuela infantil de este.

Estas nuevas tarifas serán también de aplicación a las familias con hijos e hijas matriculados en otras escuelas infantiles que reciben subvención o financiación pública del Gobierno foral.

Además de la gratuidad total en los tramos de renta más bajos, la nueva reducción determinada por el Departamento de Educación supondrá en los tramos de renta superiores una rebaja del coste de escolaridad para las familias generales de entre un 22,22% y un 5,46% sobre los precios del presente curso, porcentaje de reducción que oscilará entre el 12,66% y el 6,10% en el caso de las familias monoparentales o en situación de monoparentalidad en función de su renta per cápita. La reducción de tarifas acumulada (descenso lineal de 15 euros este curso académico y 10 para el próximo curso) se mueve en el rango de entre un 41,67% y un 12,63% para las familias generales y de un 26,60% y un 13,97% en el caso de las monoparentales.

En los casos de escolaridad reducida (6 horas) o media (4 horas) los porcentajes de rebaja de tarifas de escolarización serán idénticos en cada tramo de renta per cápita, tanto en el caso de familias generales como en el caso de familias monoparentales.





Nueva escuela infantil en Ripagaina

Asimismo, los responsables del Departamento de Educación han dado a conocer que se ha solicitado al Ayuntamiento de Burlada / Burlata la cesión de una parcela en el barrio de Ripagaina (término municipal de Burlada) para la construcción de un nuevo edificio 0-3 donde se realojaría el centro Egunsenti afectado gravemente por las inundaciones del pasado 10 de diciembre.

El pasado 7 de febrero el Departamento de Educación, a través del Director General de Educación, trasladó al Ayuntamiento de Burlada la intención de reubicar definitivamente el centro en aquella parcela para lo cual es necesaria su cesión. De confirmarse la cesión por parte del Ayuntamiento en los próximos meses, el Departamento licitaría el proyecto de ejecución y, posteriormente las obras. Hasta la construcción del nuevo centro, el Departamento de Educación ha previsto la reubicación de las aulas de Egunsenti en el Colegio Público Hilarión Eslava y en el centro 0-3 municipal, muy próximos entre sí. De tal modo, se garantizará el servicio durante todo el tiempo que duren las obras de construcción del nuevo centro. El Ayuntamiento de Burlada ha manifestado su conformidad en todos los aspectos trasladados por el Departamento de Educación.