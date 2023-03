David García se convierte en el décimo jugador de Osasuna que viste la camiseta de España

David García logra un soñado debut con España, pese a la derrota. El central rojilla se convierte en el 10º jugador de España vistiendo la camiseta de Osasuna. Antes lo lograron: Seve Goiburu (6), Ignacio Zoco (5), Nacho Monreal (4), Martín Domínguez (3), Roberto Soldado (2), Enrique Martín (2), Cuco Ziganda (1), Fernando Serena (1) y Juanín Bilbao (1). (Datos de @JavierOsasuna)









DAVID GARCÍA

Hacía 14 años que Osasuna no mandaba a un jugador a estrenarse con la selección española. Nacho Monreal fue el último rojillo que lo hizo, allá por 2009. A David García le correspondió hoy hacerlo en una difícil noche para la Roja.

García, que se convirtió así en el décimo osasunista que defiende la camiseta de España, realizó un partido correcto, en el que destacaron las virtudes que le han llevado a ser llamado por Luis de la Fuente. Pero el naufragio general de España ante una Escocia con mucho oficio y empuje fue evidente. Y tampoco de ello se salvó el navarro.

Tras un primer despeje de cabeza un tanto defectuoso, pronto recordó por qué es el jugador que lidera la Liga española en este apartado. Emparejado con un ariete clásico como el delantero del QPE Lyndon Dykes, el de Ibero trató de cuerpear en todo momento a su par e impedirle bajar la pelota, pero sufrió con los espacios que dejó España entre sus centrocampistas y la defensa.

Dykes, además, le dejó su tarjeta de bienvenida al fútbol internacional con un codazo que le valió una tarjeta amarilla a los 34 minutos.

El osasunista, que formó junto al central del Athletic de Bilbao Iñigo Martínez, sufrió en carne viva los nervios de un rival presionante y un público asfixiante que no dejó de protestar cada jugada. Puede que García esté acostumbrado a vivirlo como local en el Sadar, pero no tanto a hacerlo cuando el público aprieta en contra.

La falta que recibió de Dykes, además, le valió los abucheos de los espectadores cada vez que tocaba la pelota, al igual que le sucedió a su compañero Pedro Porro.

Al poco de comenzar el segundo tiempo, un despeje suyo fue aprovechado por McTominay, bigoleador en la noche escocesa, para dejar a España malherida con un gran remate de primeras.

El resto del partido lo cumplió con sobriedad, con un maravilloso control de balón en el minuto 78 tras un pase escocés que habría dejado al delantero frente a Kepa.

Tras el choque, lamentó la derrota el día de su debut como internacional y aseguró que deben "aprender de los errores para los próximos partidos".

"En el plano individual me voy contento por el debut pero se queda de lado por la derrota. Ha sido demasiado dura porque nos han llegado tres veces a puerta y nos han hecho dos goles, pero hay que aprender de los errores para los próximos partidos", aseguró.

"Al inicio estuve nervioso por el debut pero me he sentido cómodo en cuanto me he metido en el partido al empezar", añadió en Teledeporte.

Tras su estreno como internacional, David confía en poder volver. "La competencia es máxima e intento dar lo mejor de mí cada partido. Hoy me ha dado la oportunidad, he dado todo y el mister desde ahora tiene que decidir".

Y no se olvidó del gran reto que le espera la semana que viene con su club, la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao.

"Ahora dejamos de lado la selección, me centro en el club y sería muy positivo estar en la final de Copa", señaló el "rojillo".