David García clave en las dos áreas como le pedía Enrique Martín

Osasuna ha anotado 6 goles en cinco partidos. Tres han sido de penalti, otro lo ha marcado Moncayola de un disparo desde fuera del área y dos ha marcado David García de cabeza. Además los tantos han supuesto poner por delante al equipo de Arrasate.

David García fue además autor del primer gol en Sabadell en esa agónica salvación de bajar a 2ªB que resucitó al club

David García pasó hace unos meses por COPE Navarra para repasar la actualidad, en la entrevista charló también con Enrique Martín Monreal. El que fue entrenador de David dijo que le iba a "meter un poquito para que fuera bien ligero” y por eso le pedía al futbolista “que si se centra un poco más en las subidas en estrategia tiene que terminar las temporadas con 5-6 goles, eso es impepinable y ese destino tiene que llegar”. Martín añadía que “tiene unas condiciones impresionantes, va de cabeza muy bien y tiene que aprovechar mucho más y ser más ambicioso”. Además insistía “no estoy exagerando, tiene que llegar ese momento, se está imponiendo cada vez más”.

El central navarro era claro tras las frases de Enrique, David afirmaba contundente que “tiene toda la razón”. Para luego añadir que “ahí tengo que poner la mira ahí”. El futbolista cree que tiene que cambiar a una “mentalidad más ofensiva de hacer goles. No todo tiene que ser defender y tengo que enfocarme también en eso”. Y concluía contundente: “Creo que es mi objetivo desde ya”.

ENRIQUE MARTÍN LE APRIETA Y LE PIDE GOLES

David a calificado a Enrique como un "padre" dentro del fútbol. Martín le ha recordado que le veía futuro "por delante de la defensa creando juego". Además le recuerda que espera de él "5 o 6 goles por temporada a balón parado" y que no está "exagerando" y para ello se tienen que "centrar" en ese objetivo "para seguir creciendo como lo está haciendo".

David al escuchar a Enrique Martín afirma que le "vienen los recuerdos desde pequeño cuando él me ayudaba con el coaching". Martín ha empezado apretando y ha afirmado que: "Le voy a meter un poquito para que vaya bien ligero en este final de liga. Si se centra un poco más en las subidas en estrategia tienen que terminar la liga con 5 ó 6 goles. Y ese destino tiene que llegar porque tienen condiciones. Tiene que ser más ambicioso". Ante esa afirmación la respuesta de David ha sido muy clara: "Tiene toda la puta razón, me tengo que centrar en ese objetivo desde ya". Enrique terminaba con la faceta goleadora con un "me alegro mucho por él y ya ves que no le regalo nada".

Enrique Martín cuenta que cuando él estaba en Tarragona le llamó a David para que fuera con él y narra que el central rojillo rechazó la propuesta porque creía que "estaba súper convencido" que tenía hueco en el equipo y que se lo "iba a currar". Me acuerdo de aquel instante y pienso 'Ole, ole y ole'. Dice mucho de su amor propio, de trabajar y de conseguir los objetivos".

David al escuchar a Enrique dice que se acuerda "mucho cuando fue mi entrenador y todos los momentos que hemos vivido. La salvación, el ascenso y un montón de historias". Además reconoce que el gol en Sabadell es "inolvidable".









