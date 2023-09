Curiosidades de los Ig-Nobel

Los Premios Ig Nobel nacen como una parodia estadounidense del Premio Nobel. Se entregan cada año a principios de octubre para reconocer los logros de diez grupos de científicos que «primero hacen reír a la gente, y luego la hacen pensar». Organizado por la revista de humor científico 'Annals of Improbable Research' (AIR). Da la casualidad que alguno de los ganadores de estos premios han conseguido posteriormente el premio Nobel. «Los premios pretenden celebrar lo inusual, honrar lo imaginativo y estimular el interés de todos por la ciencia, la medicina y la tecnología.

Joaquín Sevilla, director de la cátedra Laboral Kutxa para la divulgación del conocimiento y cultura científica, se extiende en Cope Navarra en tres de ellos: Premio de química y geología. Jan Zalasiewicz (Polaco) Por explicar por qué entre los geólogos se mantiene la costumbre de lamer piedras. Me entretengo en el aspecto óptico de proporcionar una superficie limpia y especular.



Salud pública. Seung-min Park (Korea del sur) Por el diseño de un retrete que monitoriza con todo detalle las deposiciones, incluso con cámaras para detalles fisiológicos. Y es que es un proceso importante de nuestra vida, pero como como está llenos de connotaciones desagradables, mucho menos estudiado que otros.



Física. Un equipo de investigadores gallegos, Por estudiar el efecto de la actividad sexual de las anchoas en el mezclado del agua oceánica, de forma más general, la influencia de los animales que viven en los mares en sus dinámicas (corrientes, mezclado de diferentes capas, etc.). Normalmente se asume que el efecto es despreciable y solo se atiende a fenómenos físicos y químicos (salinidad) pero parece que ciertos efectos animales, como el estudiado, no son despreciables y estaban poco estudiados.

