El coronavirus hace que VW Navarra tenga piezas para producir solo durante 3 y 6 días

Hoy se ha celebrado la primera reunión de la comisión negociadora del ERTE 'preventivo' que podría aplicarse en Landaben. Una reunión en la que se ha expuesto que Volkswagen Navarra solo tiene piezas para mantener la producción durante un periodo de tres a seis días. Y es que aunque desde China se están llevando a Pamplona componentes en avión, la situación es más complicada con los proveedores del norte de Italia.

El presidente del comité de empresa de Volkswagen Navarra, Alfredo Morales (UGT), ha dicho a EFE que el ERTE podría aplicarse en la factoría porque en China se producen más de ochenta componentes de los modelos T-Cross y Polo que se fabrican en Pamplona.

En el norte de Italia, ha señalado, la situación es "más crítica incluso", porque son empresas ubicadas en Lombardía, Veneto y Piamonte, cuya capacidad de almacenamiento es muy reducida, lo que supone que solo están garantizadas piezas para tres a seis días.

Son piezas como la tapa de bajos, la placa anticalórica, la moldura del portón o la bandeja del maletero, cuya carencia paralizaría totalmente la producción en Pamplona.

Morales ha explicado que no se podrían fabricar coches sin estas piezas para añadirlas más tarde, cuando la situación se normalice: "No se podrían sacar coches de la línea si falta, por ejemplo, la placa anticalórica que se pone en los bajos del vehículo, porque no es posible montarla posteriormente".

Por ello, ha indicado, "ante la posibilidad de que pueda haber una afección directa, y por el propio desarrollo del coronavirus, que tampoco sabemos cómo va a evolucionar, la empresa quiere solicitar un expediente de regulación de empleo".

La dirección ha mostrado su disposición a plantear el ERTE en los mismos términos que el acordado en 2018, excepto a lo que la duración se refiere, ya que se plantearía un expediente abierto hasta final de año, ya que no se sabe si se suspenderá la producción, cuantos días o si habrá contagios.

Además, en la reunión la dirección ha informado de que cada día de ERTE tiene un coste de 650.000 euros y que el objetivo es cumplir el programa productivo anual. Morales ha declarado que para la UGT es "fundamental" negociar la garantía de los puestos de trabajo, tanto para el personal fijo como el eventual, y la garantía salarial, en concreto que los conceptos fijos se paguen al 100 % durante el ERTE

VW agotará "todas las posibilidades" antes de aplicar un ERTE

La dirección de Volkswagen Navarra ha informado este miércoles a los integrantes de la Mesa Negociadora del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de que agotará "todas las posibilidades" antes de aplicarlo ante un eventual corte de la cadena de suministro. En estos momentos, el departamento de Logística trabaja para minimizar los efectos del coronavirus en la recepción de piezas para mantener el ritmo normal de producción.