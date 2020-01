Cope Navarra sortea dos entradas para vivir en Baluarte Rhapsody of Queen

Llega a Baluarte Rhapsody of Queen el próximo 24 de enero. En Cope Navarra sorteamos entre los oyentes 2 entradas para que puedan disfrutar del espectáculo.

De los creadores de Symphonic Rhapsody Of QUEEN", que alcanzó los 500.000 espectadores en España, llega a Baluarte en 2020 un nuevo espectáculo musical titulado Rhapsody of Queen con las canciones legendarias de Queen y Freddie Mercury. Rhapsody of Queen es una nueva producción musical con cuatro cantantes internacionales y una gran banda de Rock que interpretarán los éxitos más importantes de la célebre banda inglesa. El show tendrá una poderosa puesta en escena con un gran montaje con pantallas y proyecciones, que trasladará al público al 'universo musical de Queen' durante cerca de tres horas de música en directo y más de 30 grandes éxitos de Queen, como Somebody To Love, I Want To Break Free, Radio Ga Ga, We Are The Champions, The Show Must Go On...

¿Cómo participar?

Para optar a ser el ganador de las dos entradas hay que responder correctamente a la pregunta que os realizamos abajo. Con los acertantes se realizará un sorteo. Se pude responder con Mensaje Directo a través de Twitter (@Copenavarra) o enviando un mensaje al WhatsApp de COPE Navarra 616 91 64 86.

¿Hasta qué fecha?

Hasta el martes 21 de enero de 2020 a las 23.59.

¿Cuándo se sabe el ganador?

El miércoles 22 de enero de 2020 a las 13.45 se dirá el ganador en la sección musical. Además se responderá al ganador por el medio en el que haya participado.

¿Cuál es la pregunta?

¿Cuál de los periodistas de COPE Navarra pone voz y nos acerca la información de la Sesión de Gobierno en el programa del miércoles 15 de enero?

¿Dónde encontrar la información para poder responder?

En la web de COPE Navarra en la sección de noticias y acudiendo a la fecha en el que se emite. También lo pude hacer en la sección de audios con el mismo proceso. Incluso en Google poniendo Cope Navarra y "Programa" con la fecha. La respuesta llega sobre el minuto 45 de programa.

¡SUERTE!