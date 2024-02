Este domingo 11 de febrero tendrá lugar la habitual concentración del día de la memoria de las víctimas de ETA en la plaza de la Constutución (antes Baluarte) y también, como novedad, en Sangüesa. Allí se celebrará en el monumento por los policías Bonifacio Martín y Julián Embid, asesinados en la localidad.

Eduardo López-Dóriga ha indicado que no hay que quedarse “indiferentes ante el blanqueamiento de los que no han condenado los crímenes de ETA y que tanto dolor provoca a las victimas a las que no debemos olvidar”.

López-Dóriga ha animado a asistir del acto de Pamplona y al de Sangüesa el domingo 11 de febrero a las 12 del mediodía.