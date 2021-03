¿Compro o alquilo una vivienda?

Los jóvenes tienen varias opciones para emanciparse. Cuando llega ese momento en el que buscan su primera vivienda y surgen un mar de dudas de si es mejor comprar o alquilar, el tipo de vivienda que debemos elegir o incluso si queremos obra nueva o segunda mano. Rebeca Pascual de A10 Inmobiliaria nos ayuda con la pregunta.

¿Cuál es la tendencia que estamos viendo en los últimos meses?

En líneas generales, los estudios nos indican que el alquiler está incrementando su cuota entre los más jóvenes. Ya no tanto por un tema económico, que también, sino por un cambio de concepto y estilo de vida. Hay investigaciones que apuntan a que en los próximos años veremos cómo el número de personas que vive de alquiler alcanzará el 40% de la población, una cifra que a día de hoy se sitúa en un 26%

Desde luego que es un crecimiento importante que como ya digo, no solo tiene que ver con la posibilidad de acceso a la vivienda, sino también por el cambio que se está dando en cuanto al pago por uso de productos y servicios, en lugar de la propiedad.

¿Cuáles son las grandes diferencias a la hora de decidirnos por la compra o el alquiler como forma de vida?

La primera y fundamental es tener algo en propiedad o disponer de una vivienda para su uso por un tiempo pactado. Esta decisión es un cambio de mentalidad. Se trata de adaptarnos a un estilo de vida más dinámico, de vivir cada momento con lo que necesitas y no acumular propiedades sin saber dónde vas a estar mañana.

En cuanto a la parte económica, que es probablemente el factor determinante en muchas ocasiones, la diferencia no radica tanto en los ingresos de los jóvenes sino en los ahorros. Las condiciones de financiación actuales con un Euribor muy bajo, suponen una facilidad muy importante para el acceso a la compra de una vivienda; pero para llegar ahí necesitamos contar con unos ahorros que nos permitan dar la entrada a la vivienda.

En concreto, si hablamos de vivienda de segunda mano, estamos hablando de entre un 28-30% del valor de la vivienda para cubrir los gastos del contrato de arras y gastos de gestión. Y en el caso de la obra nueva el pago es más dilatado en el tiempo. Normalmente se abona el 10% del importe en contrato y el otro 10% se abona a lo largo de unos 18 meses que suele ser la duración de la obra. Al finalizar este tiempo es cuando nos quedarían por abonar los gastos de gestión y notaría que oscilan entre el 2-3% y el IVA correspondiente a la cantidad que vamos a hipotecar, que será normalmente el 80%.

En definitiva, vemos que hay muchos inquilinos con unos ingresos suficientes como para acceder a una vivienda en compra pero solo unos pocos son los que tienen el ahorro suficiente para adquirirla.

Difícil situación la actual, porque además seguimos viendo como las rentas son altas y la oferta de alquiler cada vez es más limitada.

Así es Alberto, mantenemos la tendencia al alza del precio del alquiler, debido precisamente a la escasa oferta de vivienda que tenemos ahora mismo. También te digo que es una tendencia que en grandes ciudades ya se ha frenado, incluso los datos muestran una bajada del precio en comparación de los precios del año pasado por estas fechas.

Según los informes de idealista en Madrid durante el mes de febrero se registra un descenso del 15% en el precio de la vivienda de alquiler respecto al mismo mes de 2020. Y en cambio en Pamplona seguimos registrando en el mismo periodo una subida de un 1,2%, que podríamos considerar una estabilización.

Bien, y si nos está escuchando alguien que está ahora mismo dudando si comprar o alquilar ¿qué consejos podemos darle?

En primer lugar es fundamental que acuda a su banco para conocer la viabilidad de la hipoteca y su capacidad de endeudamiento. Tras la consulta económica es importante también que defina sus preferencias de vivienda y con esos datos el mejor consejo que puedo darles es que acudan a un profesional inmobiliario, que le ayude a buscar la vivienda que se ajusta a sus necesidades y que cumple con todos los requisitos que quiere encontrar.

Es importante recordar hay muchas oportunidades de vivienda que si son muy demandadas duran horas; por eso estar en manos de un profesional que controla en todo momento el mercado es la mejor opción para asegurarnos poder acceder a toda la oferta disponible.

