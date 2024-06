Los socialistas ganaban ayer las elecciones europeas en Navarra. Obtuvieron 2.000 votos más que el PP, que quedó como segunda fuerza. Este lunes, con la resaca electoral, los partidos políticos de la Comunidad Foral interpretan los resultados según sus intereses.

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, se ha mostrado "contento" con el resultado tanto en el ámbito nacional como en Navarra. En el caso de la Comunidad foral, ha destacado que "hemos sido el partido que más ha subido en porcentaje de voto y en votos con respecto a las últimas elecciones europeas, aun reduciéndose el porcentaje de participación". García ha resaltado que "estamos subiendo ante una bajada del Partido Socialista, lo que demuestra claramente la tendencia al alza del PP".

Sin embargo, los socialistas, aunque hayan perdido 20.000 votos respecto a las elecciones anteriores, se posicionan como los ganadores de los comicios europeos al quedar en primera posición. El portavoz, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "es un día para estar contentos para los socialistas navarros". "El Partido Socialista ha ganado las elecciones en Navarra y afianza el proyecto socialista en nuestra Comunidad. Somos la alternativa a las derechas, que no se le olvida a nadie porque nosotros lo tenemos muy claro y la ciudadanía navarra también", ha asegurado.

La tercera fuerza más votada, como en las anteriores, fue EH Bildu. Según su portavoz, Adolfo Araiz, la formación abertzale "ha conseguido los objetivos" que se había marcado para estas elecciones, entre ellos, que Pernando Barrena volviera a ser elegido eurodiputado y que la formación abertzale creciera en votos.

Donde sí hubo un cambio fue en la cuarta fuerza. VOX pasó a grupos como Sumar y Podemos

Por parte de Contigo-Zurekin, Daniel López ha señalado que el espacio de la izquierda no nacionalista no ha obtenido "un buen resultado" y ha afirmado que, "una vez más, vemos que la incapacidad de concurrir juntos castiga al espacio de la izquierda, no solo por dividir el voto, sino por el hartazgo que estas situaciones generan en los votantes".

Sin embargo, La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha valorado que su formación "ha duplicado el número de eurodiputados y en Europa se va a notar un cambio importante, ya que la derecha se ha impuesto".

Geroa Bai ha pasado de un 7,99% de voto en 2019 al 3,16% este domingo

A pesar del descenso de los votos que ha conseguido la formación nacionalista, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha valorado que la coalición CEUS, donde se integra Geroa Bai con el PNV y Coalición Canaria, haya mantenido su escaño en el Parlamento Europeo, "un escaño que durante muchos años ha sido la forma de transmitir aquellas demandas y aquellos intereses que desde Navarra se le iban transmitiendo al conjunto del Parlamento Europeo". "Estamos satisfechos por tener esa herramienta", ha indicado.

"la única alternativa a María Chivite y a EH Bildu" en Navarra es UPN.

UPN no se pudo presentar a las elecciones

UPN no se pudo presentar porque no podían sacar un escaño, ya que se necesitan cerca de 300.000 votos. Aunque no hayan participado en el 9J, el portavoz regionalista, Javier Esparza, ha querido interpretar los resultados. Ha afirmado este lunes que "la única alternativa a María Chivite y a EH Bildu" en Navarra es UPN.

Además, Esparza ha indicado que "hay que felicitar al Partido Popular porque es la formación política que ha ganado las elecciones europeas" en España y ha destacado que el PSOE en Navarra "ha perdido 20.000 votos, por lo que querer contarnos que esto es avalar las políticas de María Chivite no se lo cree nadie". "Con todo, el resultado se nos hace escaso, nos habría gustado que hubiesen perdido más", ha indicado.

A continuación, ha señalado que "el PP ha estado por debajo de la expectativa en Navarra". Según ha afirmado, en las elecciones forales UPN obtuvo 92.000 votos y el PP, 24.000. En estas elecciones europeas, los 'populares' han sumado 72.000 papeletas. "Hay unos 48.000 votos de votantes de UPN que se han prestado al PP. Estos son los datos objetivos", ha afirmado.

Por ello, ha considerado que "hubiera estado bien por parte del Partido Popular haber dado las gracias a los votantes de UPN, que les han prestado el voto para la jornada de ayer, pero cada uno sabe lo que tiene que hacer".