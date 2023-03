Cocemfe critica las "desesperantes listas de espera" y el "colapso" en la Atención Primaria

COCEMFE Navarra, federación formada por 17 asociaciones de la discapacidad física y orgánica, ha denunciado hoy en el Parlamento de Navarra las “desesperantes listas de espera” que deben asumir las personas con discapacidad y enfermedades crónicas para poder acceder a consultas médicas y revisiones. Una presencia que ha contado con testimonios de pacientes y que se completa con una campaña en redes sociales para subrayar que “la espera desespera” y además “nos está quitando la vida”

“A los y las pacientes con discapacidad se nos agota la paciencia y sobre todo el tiempo. Las listas de espera afectan a toda la ciudadanía, pero más a quienes tenemos una salud más precaria. Cuando tienes una enfermedad crónica o que evoluciona rápidamente, esperar no es una opción, porque la espera te está quitando la vida”, ha explicado Cristina Mondragón, presidenta de COCEMFE Navarra, quien ha advertido que “si estiramos más las listas de espera se romperán por la parte más débil, las personas con discapacidad y enfermedades crónicas”

Navarra registra 36.000 personas con discapacidad, 41.000 si sumamos aquellas discapacidades menos reconocidas, un 70% físicas u orgánicas (patologías crónicas que afectan a órganos del cuerpo). Un colectivo, el de las personas con enfermedades y discapacidades crónicas en aumento debido a la mayor esperanza de vida y que ya suponen el 70% de las consultas de Atención Primaria y el 60% de los ingresos hospitalarios.

“Cada vez hay más personas con enfermedades crónicas, personas que necesitan una atención sanitaria continua, y que si no encontramos una manera eficaz de atenderlas terminarán en el embudo de las listas de espera”, explica Mondragón, “un embudo que no puede explicarse sólo por el COVID” sino “como consecuencia de un sistema que no atiende de forma eficiente las enfermedades crónicas y empuja a sus pacientes a las listas de espera”

De esta forma, Mondragón recuerda que hay 59.981 personas esperando una primera cita, “un dato que ni siquiera refleja la magnitud del problema al no mostrar personas que esperan revisión”. Un tiempo de espera variable dependiendo de la especialidad, pudiendo encontrar una lista de espera casi inexistente en algunas patologías mientras otras ven como los tiempos de espera llevan meses de retraso para citas o revisiones.

En este sentido subraya el impacto de la espera “en personas que además de convivir diariamente con una discapacidad o enfermedad crónica añaden a su mochila el sufrimiento de no saber cuándo van a ser atendidas. “No se trata sólo de esperar, es esperar sin fuerzas ni horizontes mientras tu salud se debilita”, ha indicado en la comparecencia Victor, un paciente hepático. Porque, añade Cris, paciente con cáncer de mama, “en muchos casos nuestra vida depende de unas revisiones y no quiero ni contar hasta donde pueden llegar los pensamientos, la angustia y el miedo cuando te dicen que llevan varios meses de retraso”

Un impacto no sólo personal sino económico que “afecta a la sostenibilidad del propio sistema y que está creando pacientes de primera y de segunda, dependiendo si pueden pagarse una consulta privada y esquivar la espera”. “La sanidad es un derecho, no puede depender del dinero que se tenga. Y más cuando quienes tienen una salud más vulnerable suelen ser quienes no tienen poder adquisitivo para hacerlo”

De esta forma, Mondragón subraya que “una gestión más eficiente de la atención a las personas con enfermedades crónicas no sólo reduciría las listas de espera sino que supondría un ahorro para el propio sistema”. Para ello, COCEMFE Navarra y las organizaciones de pacientes “se ponen a disposición de Salud y de las administraciones para mostrar de primera mano “las debilidades de este sistema en la atención a las personas con patologías crónicas”, comenzando por el “colapso” de la atención primaria y “la falta de coordinación entre especialidades”.

“No sólo se trata de un problema de recursos, como la reducción de personal en especialidades o el problema al cubrir bajas, sino sobre todo de la gestión ineficaz de los recursos existentes. Además, hablamos de prevención, de construir un servicio de salud no exclusivamente reactivo, centrado en las urgencias, sino un sistema que planifique, coordine y atienda a las personas en procesos vitales que le provocan mucha incertidumbre. Porque no podemos olvidar que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades”, indica Mondragón. “La sanidad Navarra es puntera, pero tenemos que seguir trabajando para que sea. Y tenemos entre manos la oportunidad de solucionar el tema de las listas de espera antes de que se desborde”

Cocemfe, en el Parlamento

Cocemfe Navarra ha criticado las "desesperantes listas de espera" así como el "colapso" y las "barreras" en Atención Primaria que están provocando un "impacto" en la salud física y mental de la personas con discapacidad física y/u orgánica y/o enfermedades crónicas.

"No podemos esperar más", ha manifestado Cristina Mondragón, presidenta de Cocemfe Navarra, quien ha comparecido, junto con varios representantes de la asociación y pacientes, en una sesión parlamentaria solicitada por todos los grupos.

"A nadie le gusta esperar pero esta espera impacta en mayor medida" en personas con discapacidad o con enfermedades crónicas que "tienen una salud más vulnerables, porque cuando tienes una enfermedad que evoluciona rápidamente cada día cuenta y las esperas nos quitan la vida".

Según sus datos, en el mes de enero había 59.981 personas en espera de una primera consulta con el especialista y 8.258 pacientes a la espera de una intervención quirúrgica. Cifras que no recogen, ha destacado, a las personas que ya están "dentro del sistema" ya que necesitan citas periódicas por su enfermedad.

Ha advertido de que estos retrasos "impactan directamente" en la salud física y mental de estas personas porque "no saben cuando van a ser atendidas, son personas desesperadas". Un impacto, ha destacado, que también tiene un carácter económico y está creado "pacientes de primera -los que se pueden pagar una consulta privada y evitar listas de espera- y de segunda".

Otro problema es la "reducción del personal en todas las especialidades y, sobre todo, una gestión ineficaz de los recursos actuales" funcionando "de manera reactiva" en vez de apostar por "la prevención".

En el caso concreto de la Atención Primaria, ha alertado de su situación de "colapso". Ha criticado, por un lado, las "barreras" organizativas "donde el acceso ya es una odisea". "La criba del personal administrativo implica la postergación" de la cita y "supone una vulneración de derechos porque no tienen la cualificación para valorar" a un paciente crónico o con discapacidad.

A ello se une que los horarios "son restringidos y no todos los centros tienen atención médica por la tarde", el "aumento de consultas telefónicas en detrimento de las presenciales" y la "sobrecarga" del personal sanitario con tareas derivadas de las atenciones especializadas, como el seguimiento a pacientes oncológicos.

Otro dificultad es la edad ya que, cuando un menor con discapacidad deja la atención pediátrica y pasa al médico de familia, "hay una falta de coordinación" que "deja en manos de las familias la actualización de información de la que no somos expertos".

En otro orden de cosas, ha llamado la atención ante las "fisuras" en la medicina especializada que "impactan negativamente en nuestra salud". Así, ha censurado que "se nos expulsa con el alta médica cuando se estabiliza nuestra medicación pero, ante una recaída, se inician de nuevo los trámites administrativos, empeorando nuestro pronóstico y retrasando los diagnósticos".

Igualmente, ha criticado la "falta de coordinación" entre las especialidades en un contexto en el que más del 50% de los pacientes tienen reconocida más de una patología. Coordinación no sólo en la atención sino también en la gestión de la asistencia "porque la concentración de citas en un día supondría una mejora en la atención".

Finalmente, ha lamentado el "parón" en las intervenciones en los periodos vacacionales, lo que implica un "retroceso y empeoramiento en autonomía".

Así las cosas, Modragón ha destacado que las asociaciones están actuando como "soporte del propio sistema de salud". "No podemos ser sustitutivo de este sistema cuando no se están incrementando los recursos con los que contamos", ha señalado.

En el turno de los grupos, la portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha criticado que Navarra "con mil millones de presupuesto más en esta legislatura tiene datos que producen escalofríos". Así, ha dicho que es "la segunda comunidad con mayor exceso de mortalidad pasada la pandemia" y las listas de espera tienen a 22.000 personas más que la legislatura pasada. Lo que se traduce, además, en un aumento "del 67%" de los seguros privados. "Navarra ha sido referente en coordinación asistencial entre atención primaria y hospitalaria durante muchos años y esta legislatura se han roto esos lazo", ha lamentado.

La socialista Patricia Fanlo, ha afirmado que para el PSN la atención al paciente crónico "es primordial". Ha señalado que "tenemos un modelo absolutamente obsoleto, exclusivamente dedicado para el tratamiento de pacientes agudos" y no está "adaptado para el tratamiento de pacientes crónicos". Ha destacado que hay una Estrategia de Crónicos "pero hay que implementarla". Ha resaltado que la pandemia "os ha arrollado" provocando el incremento de las listas de espera, a lo que ha sumado el "impacto" de las huelga médica.

Por parte de Geroa Bai, Ana Ansa, ha destacado que "nos ha arrollado una pandemia que ha sido más cruel con personas más vulnerables, entre los que están los pacientes pluripatológicos, crónicos y con discapacidad". Ha abogado por "potenciar" la figura del gestor de casos y por revisar y actualizar la Estrategia de Crónicos que "fue un paso muy importante las legislaturas pasadas" y que, en la actual, "ha estado paralizada".

El representante de EH Bildu, Txomin González, ha afirmado que las listas de espera "se están disparando porque la Atención Primaria no tiene la capacidad resolutiva que debería tener" y ha abogado por impulsar su carácter preventivo para evitar que "muchas personas acaben siendo enfermas". A nivel organizativo, ha llamado a "fomentar la fidelidad entre pacientes y profesionales". También ha pedido "favorecer la autonomía de los pacientes a la hora de decidir sobre sus propios tratamientos". Finalmente, ha defendido que la sanidad "tiene que ser pública porque la privada no tiene como objetivo garantizar la salud de la población sino obtener beneficio".