Cinco trucos para hacer una pasta perfecta

El cocinero Antonio Teruel da unos consejos para hacer bien la pasta y propone un nuevo 'tesoro a la mesa'; en esta ocasión, de pasta.

El primer truco, y fundamental, es esperar a última hora a hacer la pasta “es uno de los platos que no merece la pena tener hechos”. El segundo truco es terminar de hacer la pasta en la salsa que se prepara para acompañar a la pasta, añadiéndole un poco del caldo de la cocción. Siempre y cuando, por supuesto, se vaya a comer en ese momento.

En caso de que la pasta no se vaya a comer al momento de hacerla, si se quiere reservar para hacer una ensalada, por ejemplo,es preferible enfriar la pasta. Pasarla por debajo del agua para enfriarla y echarles una "chorretada" de aceite para que no se peguen. Por último, a la hora de cocer es importante que la pasta tenga abundante agua, para que no se pegue entre sí. Un litro de agua por cada 100 gramos de pasta. Y no echar aceite a la cocción, “es perder aceite”.

Hélice con setas silvestres o de cultivo

Ingredientes :

700gr de setas silvestres (en función de la temporada)

2 dientes de ajo

50gr de cebolleta

100ml de aceite de oliva

75gr de mantequilla

2 ramitas de tomillo fresco

2 ramitas de orégano fresco o mejorana

300ml de nata líquida o leche espesa de coco

sal

pimienta negra

350gr de hélices al huevo



Elaboración :

Cortar las setas en tiras, picar el ajo y la cebolleta muy menudito. Poner el aceite con el ajo a pochar, añadir la mantequilla. Cuando funda, incorporar la cebolleta, cocinar hasta ablandar y agregar las setas. Salpimentar y pocharlas hasta que ablanden, más o menos de 12 a 15 minutos. Añadir la nata líquida o la leche de coco y dar un hervor, rectificar de sal y pimienta.

Poner una cacerola con 3,5 litros de agua y 30 gramos de sal a hervir, cocer las hélices el tiempo recomendado por el fabricante, escurrirlas, colocarlas en platos hondos precalentados y añadir la mezcla de setas y nata.

Espolvorear las aromáticas picadas por encima y servir.

Términos :

Curry:especialidad de la India, consistente en la mezcla o combinación de diferentes especias, como cúrcuma, comino, semillas de cilantro, clavos, nuez moscada, pimienta de cayena, etc, y cuyo nombre se aplica también al plato sazonado con esa mezcla. Hay curry en polvo o pasta y de diferentes tonos de color y picante. En la India cada cocinero prepara el suyo, utilizándolo en salsas, arroces, vegetales, carnes, etc.

Gremolada: en Italia, combinación de la cáscara de limón, ajo y perejil finamente picados, que sirve para enriquecer por último el sabor de los guisos y otras preparaciones.

Hierbas de Provenza: (herbes de Provence) tradicional mezcla de plantas aromáticas muy usada en Francia, especialmente en el sur, con la participación del romero, el orégano, la ajedrea, el tomillo y la mejorana. Esa combinación se logra con hojas frescas (preferentemente) o secas.