La ciberseguridad: todos debemos proteger nuestros datos

En 2022, los ciberdelitos aumentaron un 26% en Navarra, hasta las 5.499 infracciones penales. Los delitos tecnológicos crecen en la Comunidad Foral más que en el resto de España.

Sin ir más lejos, el pasado 6 de febrero, hackearon la web del Parlamento de Navarra. Fue un grupo de hackers ruso. Fue algo muy sonado, pero no ha sido el único. También hackearon los ayuntamientos navarros en 2022. En este caso, desde Lituania, se cayeron muchos servicios municipales. O tal vez lo recuerdes, en 2005 hubo un ciberataque de cierta gravedad contra la infraestructura del Gobierno de Navarra que llegó a paralizar temporalmente casi todos sus sistemas. Se trata de un riesgo al alza. No sólo en la administración pública, también en empresas privadas.

Por todo ello es muy importante invertir en ciberseguridad en las empresas, ya sean públicas o privadas. “Es algo absolutamente horizontal a todas las organizaciones. Les permite seguir funcionando, creciendo, funcionando con normalidad... Es necesario de un conjunto ordenado de actividades de técnicas de procesos para que estemos todos tranquilos en el día a día”, aseguraba Roumen Boyanov, Jefe de la Sección de Seguridad y Gestión del Rendimiento del Gobierno de Navarra.

Pero qué es la Ciberseguridad. En qué consiste. “Hay muchas patas en la ciberseguridad. Desde que empezamos a programar bien una aplicación, que no dejamos agujeros por los que los malos se nos puedan colar; podemos verlo también cómo proteger la información hasta el final... Y entre medio, tendremos que hacer auditorías y también tendremos que gestionar nuestra organización”, indicaba José Javier Astrain, responsable de seguridad de la UPNA.

Nadie está exento de que nos hackeen ¿Por qué? Porque todos tenemos un ordenador en el bolsillo y todos tenemos información que no queremos que nos roben. Es nuestro móvil y allí tenemos conversaciones, fotos, documentos... “Todo lo que nos da un valor tiene siempre un riesgo asociado; y cuanto más valor tiene algo, más riesgo se corre. Tenemos unas grandes ventajas por poder conectarnos, por tener videoconferencias, por tener unos datos de riesgos...” Evidentemente, cuanto más datos y más sensibles haya, el riesgo es mayor. Y el daño, también. “En realidad, no es solamente una cuestión tecnológica, también es una cuestión de las personas”. Todas las personas que están “incluidas en toda esa cadena de valor” tienen que estar “bien concienciadas” y tienen que saber qué deben hacer, que “sean difíciles de engañar y que no tengan voluntad de hacerlo”, aseguraba Luis Tarrafeta, funcionario de Gobierno de Navarra.

José Javier Astrain incide en que es trabajo “de todos”, todo el mundo debe estar concienciado en la ciberseguridad. “Es como una playa. La playa es inmensa, pero lo hacemos granito de arena a granito de arena. La seguridad de todos empieza por la de cada uno de nosotros. Como toda buena cadena, como todo buen sistema, el eslabón más débil es el que marca lo fiable o lo duradera que es ese sistema o esa cadena”.

Ante la relevancia de la Ciberseguridad en este mundo, la UPNA cuenta con un Máster en Ciberseguridad. Y el Gobierno de Navarra lanza un proyecto piloto sobre ciberseguridad en empresas con talleres a cargo de "equipos especializados". Proyecto Athenea, que se pretende "informar, sensibilizar y concienciar a las empresas sobre los riesgos en materia de ciberseguridad" a través de talleres a cargo de "equipos especializados".

Proyecto Athenea

La CEN (la Confederación Empresarial Navarra), Guardia Civil, INCIBE (Instituto nacional de cibersegurdad) y Fundación Hermes se han unido en el proyecto Athenea para fortalecer la ciberseguridad de las PYMES.





Este proyecto busca fortalecer el sector de las PYMES y proteger ante posibles vulnerabilidades y amenazas cibernéticas.

Se trata de unas jornadas en las que distintos expertos en ciberseguridad que dan formaciones especializadas y enfocadas en sus necesidades para reducir la vulnerabilidad. Se busca incrementar la conciencia sobre la importancia de la ciberseguridad y dar herramientas para que las empresas lo consigan.





El contexto actual muestra una alarmante realidad. España está entre los países con mayor registro de delitos cibernéticos, con un promedio de 1.250 ataques semanales y en 2023 sufrió su mayor ola de ciberataques en la historia. Con el 71% de las empresas nacionales siendo afectadas, según datos registrados por el INCIBE, las PYMES están siendo cada vez más un blanco.

Por los micrófonos de Cope Navarra ha pasado el teniente de la Guardia Civil Luis Elvira, que ha incidía en la importancia de estar bien concienciados y de tener una buena seguridad. Uno de los consejos más sencillos que hay que seguir es, por ejemplo, cambiar las contraseñas de forma periódica. Y cuanta más información queramos proteger, cambiarla cada menos tiempo.