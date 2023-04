Es conocido por todos que el Chimy Ávila cuida muy bien de los aficionados. Tanto es así, que en un día en el que el delantero de Osasuna no tenía un buen día supo hacer feliz a un niño para el que Ávila es su ídolo. Chimy no pudo jugar contra el Cádiz por sufrir unas molestias en el soleo, pero aceptó con gusto una foto con un niño que no pudo evitar llorar por la emoción.