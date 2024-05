La batería navarra Kat Almagro representa a San Marino en Eurovisión

Esta tarde, a partir de las 9 de la noche se podrá vivir la segunda semifinal del festival de Eurovisión. Para los eurofans, sin duda, ya es en sí una gran noticia. Pero hay que estar muy pendientes de la actuación de San Marino, que actúa en decimosegundo lugar. ¿Y por qué? Porque lo representa un grupo español: Megara. Actuará, además, justo después de España.





En este grupo, la batería se llamaKat Almagro... y es de Barañáin. Hoy ha pasado por los micrófonos de Cope Navarra para explicar su experiencia en Eurovisión. Y, sobre todo, para pedir el voto en esta segunda semifinal de esta tarde noche para poder estar en la final del sábado.

¿Cómo llega Kat Almagro a representar a San Marino?

Kat Almagro forma parte del grupo español Megara, que es quien representará a San Marino en este festival de Eurovisión en Suecia. Megara es un grupo que lleva ya tiempo con el objetivo de participar en este festival. No en vano, el año pasado ya participaron en el Benidorm Fest sin la fortuna de ser el grupo elegido. En cuanto Megara se enteró que San Marino abría las puertas a grupos internacionales, no lo dudaron.

Sin embargo, Kat Almagro no formaba parte del grupo. Su presencia en Eurovisión tiene que ver mucho con el trabajo, pero también con el azar. “Siempre digo que tengo mucha suerte pero obviamente esa suerte nunca viene sola. Estar en el momento justo, en el lugar adecuado, ha sido fruto de mucho trabajo. AKenzy, la cantante, la conozco de hace muchísimos años, tenemos muchos amigos en común en Madrid”. El año pasado ya recibió su llamada para el Benidorm Fest. “¿Qué haces el martes? -me dijo-, te estoy hablando que era un domingo. ¿Qué quieres que haga?”. Kenzy le dijo que se fuera “a tocar” con ellos. Pero Kat Almagro no sabía ninguna de sus canciones. “Tranquila que es playback y es para una gala de del Benidorm Fest”. Ese fue el primer contacto con el grupo.

La batería del grupo no podía acudir la primera semifinal de Eurovisión y el grupo volvió a confiar en ella. “¿San Marino? No sabía ni dónde estaba San Marino, no sabía ni ubicarlo en el mapa. Fui a la primera semifinal y tuvimos que ir a la repesca. Tuvimos que volver a España y, a la semana siguiente, otra vez a San Marino para la final. Ha sido duro, pero muy divertido”

Llevan desde el 29 de abril en Suecia. El 30 tuvieron el primer ensayo; el 3 de mayo, el segundo. Y ayer, fue el ensayo general con periodistas y jurado. “La verdad es que esto es una experiencia. Yo siempre digo que es un Erasmus musical, pero llevado al extremo”. Aunque les amanece a las 4.30 de la mañana, Kat Almagro ha indicado que les está haciendo muy buen tiempo.





Nervios en los minutos previos

Kat Almagro relata su experiencia en los micrófonos de Cope. No parece estar nerviosa, aunque indicaba que sí se sienten en los minutos previos a las actuaciones. Pero más por la organización tan milimétrica de los suecos: “Esto es un protocolo... lo tienes todo milimetrado al segundo. Está todo ultra milimetrado y tienes que correr”.

Kat Almagro asegura que Megara va con un estilo diferente al resto de los participantes. A pesar de representar a un país muy pequeño, tiene esperanzas de poder estar en la final el sábado. Para ello, pide el voto por ellos esta noche. “Puede llamar, se puede votar a través de la web, cualquier ayuda nos vale para que mañana podamos repetir esta llamada y digamos que estamos en la final. Así que, por favor, si queréis votarnos en las redes sociales tenemos toda la información”.

¿Cómo puedes votar?

Los ciudadanos que residan en España pueden votar a cualquiera de los finalistas o semifinalistas de la segunda ronda, salvo a Nebulossa. Podrán hacerlo a través de la aplicación oficial, por teléfono o mediante un sms. Cualquiera de las diferentes formas supone un coste económico alrededor del euro.