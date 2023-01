El baloncesto en silla de ruedas en Navarra tiene a un referente y a una pionera como es Beatriz Zudaire. La brillante deportista navarra ha logrado alcanzar su sueño. Desde Murcia, lugar en el que compite, nos cuenta cómo vivió un partido histórico en Navarra y qué supone para ella. No se celebraba un encuentro de este deporte en Navarra desde 1997. Así que su hermano, Alberto, decidió en febrero de 2022 que las "Beatriz" que pudiera haber en Navarra no tengan que ir hasta Vitoria para perseguir su sueño. Dicho y hecho, ya existe el BSR Navarra. Un partido para la historia, y no será el último. Blas Arróniz, nuestro experto en deporte adaptado nos acerca más información.

El equipo competirá el próximo 4 de febrero en Avilés, y el 5 de marzo el equipo volverá a competir en el pabellón de la UPNA.

Los Mario García, Adrián Vela, Fredy Rojas, Elena Valencia, Jordan Mizare; Nacho Fernández, Malick Elhadji, Sheila Varas, Lorena Burriel, Ariane Zaratiegui y Aitor García son ya historia del deporte navarro.

El BSR Vuelve A Navarra En Una Mañana Para La Historia

Crónica de BSR Navarra. El polideportivo de la UPNA acogía a las 12 del mediodía el partido a la Jornada 3 de la Liga Norte, que enfrentaba al BSR Navarra y Bilbao. Con una entrada masiva, alrededor de 300 personas pudieron disfrutar del partido en directo, el partido no defraudó y el público pudo disfrutar de una mañana llena de emoción y tensión. Y es que el partido tuvo que decidirse, nada más y nada menos que en la prórroga.

Tras la presentación oficial de los equipos, el balón se lanzó al aire y dio comienzo el choque. Con un buen primer arranque del conjunto local, se consiguió un primer parcial de 6-2 que obligó al conjunto visitante a pedir tiempo muerto. A partir de ese momento, el equipo vasco consiguió ajustar la defensa y con un mayor acierto en ataque, terminó el primer cuarto con un resultado 8-14.

El segundo cuarto continuó con la misma dinámica del final del primer cuarto. Al BSR Navarra le costaba encontrar buenas posiciones en los ataques estáticos y la defensa del equipo visitante le impedía salir rápido en transiciones. El resultado al descanso era de 14-24.

A la vuelta de vestuarios, el choque empezó a estar más reñido; pese a que las posiciones en ataque eran mejores, la defensa le lastraba y no conseguían parciales positivos para reducir la distancia en el marcador. Al final del tercer cuarto, la distancia de 10 puntos se mantenía, 24-34.

Y empezaba el que iba a ser el mejor cuarto del equipo local en el partido, sin nada que perder, sin nervios y con ganas de hacer vibrar al público, los últimos diez minutos fueron apasionantes. El quinteto formado por Elena, Jordan, Mario, Nacho y Adrián empezaron a trabajar los contrataques, y esta vez con una defensa más dura y ajustada si consiguieron un parcial de +10 (40-40) provocando el empate y tener que jugar el periodo extra.

Llegó la prórroga, y los visitantes supieron jugar mejor los últimos minutos, con mayor acierto cara al aro y una defensa dura, el resultado positivo (42-48) cayó de parte bilbaína.

Navarra: Mario García (18), Adrián Vela (18), Fredy Rojas, Elena Valencia, Jordan Mizare; Nacho Fernández (6), Malick Elhadji, Sheila Varas, Lorena Burriel, Ariane Zaratiegui, Aitor García.

Bilbao: Koldobika Serrano, Nilofar Bayat (10), Jose Manuel Centeno (22), Hicham Elbezdaoui (6), Alejandro Mendiluce (2), Unai Labiano (8).

El próximo partido que disputará el BSR Navarra será el 4 de febrero frente al Avilés en tierras asturianas.

El próximo partido que se disputará en Pamplona será el Domingo 5 de marzo frente al Zuzenak de Vitoria. Os esperaremos en la UPNA con más baloncesto, emoción y sorpresas.





