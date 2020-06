La advertencia de García Adanero por la ausencia de Marlaska: “¿De qué guindo nos hemos caído?"

Nueva intervención de Carlos García Adanero en el Congreso de los Diputados que se hace viral. El diputado por Navarra de UPN ha calificado de “imperdonable” que el Ministro del Interior no estuviese presente cuando se iban a decir “cosas muy despectivas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Para Adanero el Ministro debería poner “pie en pared” y decir “cuatro cosas” cuando se dicen “esas barbaridades”.

Lo que es imperdonable es que no esté aquí el Ministro del Interior para cuando se digan esas barbaridades salga el Ministro ponga pie en pared y diga cuatro cosas aquí.

El diputado por Navarra se ha cuestionado que una propuesta como esa la presenten PSOE y Unidos Podemos y no el Gobierno, aunque luego afirmaba que “igual a eso responde que no haya nadie del Gobierno y por eso no lo presentan como Gobierno”. Adanero avisaba que se iban a decir “cosas muy despectivas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuales, no los del Franquismo, de los actuales”.

“¿Alguien se cree que no se va hablar de la situación de los presos?” se preguntaba Carlos García Adanero. Y seguía “¿De qué guindo nos hemos caído? Aquí se va a aprovechar para a criticar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuales, desde la transición hasta hoy, y ustedes (el Gobieno) están contribuyendo a ello”.

SOLIDARIDAD NAVARRA

En la misma jornada Adanero defendió la solidaridad de Navarra y afirmó que “Navarra no es insolidaria y estaríamos encantados de que el conjunto de comunidades pudieran gestionar esta renta” para añadir que “estamos seguros que cualquier Comunidad Autónoma lo haría mejor que el Gobierno de España”.

Carlos García Adanero (Talavera de la Reina, Toledo, 1967) es diputado en el Congreso por Navarra Suma. Adanero se afilió con 19 años a Unión del Pueblo Navarro. A lo largo de su trayectoria política ha desempeñado los cargos de concejal en Barañáin entre 1991 y 1995 y de parlamentario regionalista desde 1991 hasta 2019.

El político es Licenciado en Derecho, fue elegido portavoz del grupo parlamentario de UPN en 2004, mientras que en el ámbito interno del partido también ejerció como secretario general entre 2009 y 2013.

El gobierno de Sánchez, una vez más, no respeta el fuero navarro pic.twitter.com/g0GSdFi53L — Carlos García Adanero (@GarciaAdanero) June 10, 2020

El gobierno social-comunista da pie a que los nacionalistas ataquen a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y Marlaska, que no dimite, no está para defenderlos pic.twitter.com/SlykeDw6zS — Carlos García Adanero (@GarciaAdanero) June 10, 2020

