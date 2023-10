Unai García: "Tengo confianza en poder ayudar a mis compañeros”

El jugador de Osasuna Unai García ha manifestado tener "confianza en poder ayudar" a sus compañeros en su regreso, a pesar de contar con una gran competencia en el eje de zaga.



El central de Esquíroz ha regresado este jueves con el grupo tras cinco meses luchando contra los dolores que su rodilla le está generando. No ha sido convocado para el choque de mañana ante el Granada, pero puede que sí lo haga la próxima semana en Sevilla contra el Betis.



"Voy viendo la luz. Estoy contento por cómo está yendo. Hemos podido acertar con una pequeña cosa que me he hecho y con ganas de disfrutar de los terrenos de juego, que cuando estás fuera se echa mucho de menos”, explicó ayer en declaraciones a EFE tras el pregón del Domund en el que estuvo acompañando por Moncayola.



García deberá luchar por un puesto con Catena, David García y Herrando: "Siempre es complicado a estos niveles, hay mucha competencia y lo que quiero ahora mismo es poder estar y entrenar bien”.



Esta mañana Jagoba Arrasate ha celebrado su vuelta a los entrenamientos durante la rueda de prensa previa a la cita ante los nazarís. "Veremos cuánto necesita para estar a su mejor nivel, pero tiene muy buenas sensaciones. Este tiempo que ha parado ha sido satisfactorio”, ha indicado el míster.



"A Unai le tengo un especial cariño, además de lo futbolístico. No es de hablar mucho, pero desde el ejemplo aporta muchísimo. Ya lo dije: Me iría al fin del mundo”, ha finalizado.