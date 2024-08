Rubén García no marcaba gol en El Sadar desde hace dos años, ¿y jugando de visitante?

El atacante de Osasuna, Rubén García, volvía a marcar con la camiseta rojilla en El Sadar. El gol lo celebraba por todo lo alto, algo que no hacía desde hacía dos años. Su último tanto en el campo de Osasuna fue contra el Rayo Vallecano en septiembre de 2022. Un gol que llegaba tras varios rebotes y que Rubén aprovechaba su "pillería" para lograr marcar con la derecha.

Dos años sin marcar en El Sadar, sin embargo, entre un gol y otro sí que hay una cifra de goles interesante lejos del campo de Osasuna. Pedro Martín nos dejaba en Tiempo de Juego los goles que ha logrado marcar el futbolista en ese tiempo fuera de casa.

Rubén García ha logrado marcar seis goles fuera de casa en ese periodo de tiempo. Los goles de Rubén García

Septiembre de 2022 en El Sadar contra el Rayo Vallecano Diciembre de 2022 en Arnedo en Partido de Copa del Rey Enero de 2023 en Sevilla contra el Betis en Copa del Rey Abril de 2023 contra el Cádiz en el Nuevo Mirandilla Agosto de 2023 en Vigo contra el Celta Octubre de 2023 en Sevilla contra el Betis Mayo de 2024 en Bilbao contra el Athletic Agosto de 2024 en El Sadar contra el Mallorca.









Así se narró el gol en Tiempo de Juego

Rubén Martín narraba el gol del triunfo de Osasuna contra el Mallorca en Tiempo de Juego. El locutor cantaba así el gol de Rubén García. ESCUCHAR EL GOL

Así vivió el gol

Rubén García respondía en la rueda de prensa posterior al partido a la pregunta de cómo vivió la jugada del gol en primera persona. El futbolista, feliz por el tanto y la victoria, dejó un momento singular con sus declaraciones: "Me estaba cagando en Aimar porque no me la dejaba de cara".





Rubén García el que más ha jugado y segundo goleador

Pedro Martín nos deja en Tiempo de Juego dos datos sobre Rubén García:

Es el jugador de la plantilla actual con más partidos con la camiseta rojilla al estar en 220.

al estar en 220. Es el segundo jugador con más goles de la actual plantilla con 27 tantos





Resumen del partido

Partido correspondiente a la segunda jornada de LALIGA EA SPORTS 2024/25 disputado en El Sadar ante 19.900 espectadores. Antes del inicio del encuentro se homenajeó a David García, ex capitán de Osasuna, tras finalizar su trayectoria en el club con 305 partidos oficiales. Igualmente, se guardó un minuto de silencio por todos los socios y ex jugadores de Osasuna fallecidos en la temporada pasada.

Osasuna y El Sadar sumaron ante el Mallorca su primera victoria de la temporada 2024/25 (1-0). En un encuentro de mucho ritmo, los rojillos supieron hacerse dominadores del juego y el campo y se impusieron gracias a un tanto de Rubén García en la segunda mitad.

En una igualada primera mitad, Osasuna tuvo mayor dominio territorial y las mejores oportunidades para adelantarse en el marcador. Los primeros acercamientos llegaron con centros laterales que Budimir no llegó a rematar; sin embargo, tanto el croata como Aimar pusieron a prueba a Greif con dos disparos desde fuera del área. Además, el ‘10’ rojillo tuvo la mejor oportunidad con un disparo que se estrelló en la madera. Por su parte, el Mallorca también lo intentó con un tiro lejano que desvío Sergio Herrera y, en el tiempo añadido, con un remate de cabeza de Asano que se marchó por encima del larguero.

Ya en la segunda parte, el equipo dirigido por Vicente Moreno comenzó fuerte y logró generar pronto dos buenas ocasiones con dos disparos desde la frontal del área de Moncayola y Bryan que se marcharon desviados por poco. Así, finalmente, Rubén García adelantó a los rojillos al aprovechar una jugada con varios rechaces dentro del área. Con el 1-0 en el marcador, el Mallorca intentó dar un paso al frente y llegar al área sobre todo con centros laterales en busca de Muriqui; sin embargo, la defensa osasunista y Sergio Herrera se mostraron muy seguros.

Con esta victoria, Osasuna suma cuatro puntos tras la disputa de dos jornadas. El próximo partido de los rojillos será el jueves 29 de agosto cuando se enfrente al Girona (Montilivi, 19 horas) en el partido correspondiente a la tercera jornada de LALIGA EA SPORTS.

El entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, ha analizado en rueda de prensa la victoria contra el Mallorca en El Sadar. “Sabe a gloria. Yo creo que hay que felicitar en primer lugar a los jugadores, creo que han hecho un esfuerzo tremendo y después también a la afición porque nos ha empujado mucho”, ha destacado.

C. A. Osasuna: S. Herrera, Herrando, Torró, Moncayola, Aimar (Iker Muñoz, m.79 (Ibáñez, m.82), Areso (Nacho Vidal, m.79), Rubén García (Moi Gómez, m.71), Budimir (Raúl, m.79), Bryan, Abel Bretones, Catena.

R. C. D. Mallorca: Greif, Mascarell (Morlanes, m.60), Muriqui, S. Darder (Abdón, m.85), Asano (Larin, m.60), Samu, Dani Rodríguez (Antonio Sánchez, m.79), A. Raillo, J. Mojica, Maffeo, Valjent.

Árbitro: Cordero Vega (Comité cántabro), asistido por Cerezo Parfenof y Romano García. Mostró cartulina amarilla por parte de Osasuna a S. Herrera y Areso, y por parte del Mallorca a Larin.

Gol: 1-0 (m.55): Rubén García.