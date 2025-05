Ramón Lázaro contundente: "Si yo aquí un día me canso y cierro el chiringuito te aseguro que se va todo a la mierda"

Pamplona - Publicado el 13 may 2025, 16:22 - Actualizado 14 may 2025, 10:31

El presidente del Tudelano y del Ribera Navarra, Ramón Lázaro, ha repasado la actualidad en COPE Navarra. Ha hablado de la venta del Tudelano, de la situación en la que se quedaría el ATP Iluminacón Ribera Navarra y de lo acontecido en el lunes 12 de mayo.

Lázaro ha reconocido que tiene tres ofertas y que quiere tomar una decisión pronto. Una venta que ayudaría a crecer al ATP Iluminacón Ribera Navarra. Además, se ha mostrado contundente y dolido por lo que ocurrió y ha afirmdo que: "He venido aquí es a poner dinero para que los proyectos de tu vida sigan vivos. Si yo aquí un día me canso y cierro el chiringuito te aseguro que se va todo a la mierda, y esa es la verdad".

El presidente del Tudelano Ribera Navarra FS, Ramón Lázaro, se ha mostrado exultante con el rendimiento del equipo en el tramo final de la temporada. En una entrevista reciente, Lázaro no escatimó elogios hacia el conjunto ribero, al que calificó como “encantadísimo” por su evolución y competitividad en una campaña que ha terminado con una nota muy alta.

“Estoy muy, muy contento con cómo está acabando el equipo. Se nota el trabajo bien hecho durante todo el año”, afirmó Lázaro, visiblemente satisfecho. El mandatario destacó la importancia de la constancia y del esfuerzo colectivo como claves del rendimiento del equipo, que ha pasado de pelear por evitar el descenso a mirar hacia puestos más altos en la clasificación.

Actualmente en la décima posición, el Tudelano Ribera aún aspira a terminar noveno en la última jornada, algo que Lázaro considera un premio al esfuerzo del grupo. “Estamos ganando en pistas muy complicadas como Santa Coloma o la de Xota, donde nunca antes se les había metido seis goles”, señaló, poniendo en valor las recientes victorias del equipo.

Uno de los triunfos más destacados fue el 7-0 ante Burela, una goleada que según el presidente “se ganó bien ganado, sin dejar dudas”. Lázaro remarcó que los resultados no son fruto de la casualidad, sino de un proceso que ha madurado a lo largo del curso.

En un giro que refleja el crecimiento del club, la Federación Española de Fútbol ha decidido televisar en abierto el último partido de liga frente al Peñíscola. “Será el sábado 24 de mayo a las 20:00 horas en Televisión Española. Es una gran noticia, que nos engrandece como club”, declaró el presidente, visiblemente emocionado por la repercusión nacional que tendrá este encuentro.

Lázaro bromeó incluso con la posibilidad de alargar la liga si eso permitiera al equipo colarse en el playoff: “Le decía al de la Federación que si quiere alargamos la liga dos jornadas más… Estoy supersatisfecho de cómo está compitiendo el equipo”.

Uno de los factores determinantes del buen rendimiento en la segunda vuelta han sido los fichajes invernales: “Han funcionado muy bien porque ya conocían la liga. Venían de Burela e Inter Movistar y han sabido adaptarse rápido a nuestro equipo”, explicó.

Los fichajes, reconoció el presidente, no fueron fáciles. “A base de dinero y pagando cláusulas, conseguimos incorporarlos. Pero lo importante es que han rendido”, señaló. No obstante, quiso dejar claro que los méritos no son solo de los refuerzos, sino de todo el conjunto.

Ahora que el bloque empieza a consolidarse, desde el club ya se trabaja en la planificación del próximo curso. “Estamos intentando renovar al mayor número de jugadores posible para mantener el bloque y seguir en esta buena dinámica”, confirmó Lázaro.

Con la ilusión intacta y los resultados acompañando, el Tudelano Ribera afronta su último partido con el objetivo de cerrar una temporada histórica. Si bien el arranque fue complicado, el esfuerzo colectivo, la buena gestión y los refuerzos clave han transformado al equipo en una referencia competitiva del tramo final de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

El presidente del Tudelano, Ramón Lázaro, ha confirmado que estudia seriamente la posibilidad de vender el club tras haber cumplido su objetivo principal: salvarlo de la desaparición y estabilizarlo a nivel deportivo, económico y social. “Cuando llegamos, el club estaba en preconcurso de acreedores con una deuda de casi 1,4 millones de euros. Hoy está estabilizado en todos los niveles”, aseguró en una entrevista reciente.

Lázaro, empresario del sector deportivo, insistió en que su llegada no respondió a una motivación sentimental ligada al fútbol, sino a una necesidad de gestión. “Se me llamó como gestor deportivo, no como hombre de fútbol. Nuestro encargo era estabilizar el proyecto, y lo hemos conseguido con creces”, afirmó.

El mandatario valoró muy positivamente los logros alcanzados en estos años, entre los que se incluyen la permanencia en Segunda RFEF durante tres temporadas consecutivas, avances en la base del club y la normalización económica de la entidad. “Hoy el Tudelano es un club viable y con futuro, por eso creo que ya hemos cerrado un ciclo”, explicó.

En este contexto, Lázaro confirmó que hay tres ofertas serias sobre la mesa para adquirir el club, y que la decisión se tomará en las próximas semanas. “Tenemos que decidir antes del 25 de mayo. Si seguimos, toca planificar plantilla y cuerpo técnico. Si vendemos, hay que dar tiempo al nuevo propietario para trabajar”, detalló.

El empresario también abordó con franqueza las dificultades estructurales de los proyectos deportivos en la Ribera navarra. “Tudela tiene los recursos que tiene. Dos proyectos como el fútbol sala en Primera y el fútbol en Segunda RFEF exigen mucho. Si me desvinculo de uno, el otro puede crecer más”, dijo.

En ese sentido, Lázaro insinuó que su apuesta futura estará más ligada al Ribera Navarra FS, con el que tiene ambiciones de pelear por cotas más altas. “Quiero intentar llevar al Ribera a una Copa de España, unos playoff… algo que ilusione a la ciudad”, confesó, reafirmando su compromiso con el fútbol sala.

Sobre el valor económico de la operación, Lázaro recordó que compró el club por un euro, pero asumiendo toda la deuda. “No me importa tanto la cantidad, lo importante es que quien entre tenga solvencia para mantener el proyecto como mínimo al nivel actual”, subrayó.

En un tono más personal, Lázaro lamentó el trato recibido en algunos medios de comunicación, que han cuestionado su gestión. “Hoy he salido en las portadas de los dos periódicos de Navarra como si fuera un delincuente. Es injusto. Solo he venido a poner dinero para salvar estos clubes”, expresó con visible enfado.

Reivindicó su papel como salvador de ambos proyectos y pidió respeto a su labor: “Si yo mañana cierro el chiringuito, todo se va al garete. Si el anterior director dejó el club en quiebra y con inspecciones, y ahora está vivo, es gracias al esfuerzo que hemos hecho desde mi empresa”.

Lázaro también llamó a la memoria colectiva de los aficionados. “Cuando cogí el Ribera Navarra, estaba a siete días de no poder inscribirse. Si hoy existe el fútbol sala y el fútbol en Tudela, es porque hemos puesto dinero, trabajo y muchas horas detrás”, recordó.

A la espera de definir su futuro en el club, Ramón Lázaro deja claro que su implicación con Tudela sigue intacta, aunque su etapa en el Tudelano puede estar cerca de cerrarse. “Ahora toca decidir con cabeza. Pero siempre voy a querer al Tudelano y desearle lo mejor”, concluyó.