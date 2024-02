El Osasunismo pendiente de la renovación de Arrasate: así han sido sus anteriores acuerdos

Jagoba Arrasate y el Club Atlético Osasuna han firmado ya cuatro contratos. Esta temporada el mensaje que sale desde la entidad y desde el entrenador es que "hay que esperar". Tras lograr la pasada temporada lograr hacer una campaña histórica en la presente ese "arcoíris" de felicidad se ha cubierto de grises. Arrasate llegó a Pamplona en 2018, han pasado seis años. ¿Renovarán? Los ciclos de los entrenadores suelen durar menos de seis años salvo en casos excepcionales. ¿Qué es lo mejor para Osasuna y para el técnico?

Jagoba Arrasate ha logrado ganar en ocho campos "malditos" para Osasuna El entrenador de Osasuna ha ganado en campos como el Reale Arena tras 6.671 días o en Los Cármenes tras 23.310 días Alberto SanzPamplona 13 feb 2024 - 10:54





En dos ocasiones Osasuna y Jagoba han hecho oficial su renovación en marzo

Muchas preguntas en el aire. Algunas de ellas tendrán respuesta pronto con un acuerdo de continuidad o de separar los caminos. La realidad rojilla es que el equipo tiene la permanencia al alcance de la mano. El sábado, en El Sadar, frente al Cádiz podrían lograr dar un paso de gigante en caso de ganar. El Cádiz es el equipo que marca el descenso y está a doce puntos de distancia. En caso de que ganen los rojillos pondrían 15 puntos de distancia y, además, tendrían el golaveraje ganado. Una distancia con la que ningún equipo ha bajado a Segunda División.

HITOS A RESEÑAR CON ARRASATE

En este periodo de Jagoba en el banquillo de Osasuna se han logrado varios hitos importantes:

Ascenso a Primera como campeones de Segunda

Tres permanencias holgadas

Un año histórico con una final de Copa y una clasificación a jugar Conference

Debut en Conference y en la Supercopa de España

Ganar en ocho campos en los que históricamente no se hacía

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

SUS RENOVACIONES ANTERIORES

La permanencia que otras campañas no ha sido vinculante con la renovación

El club y Arrasate han manifestado que están esperando y que no tienen prisa para abordar si renovar o no. El entendimiento entre ambas partes ha sido hasta el momento muy bueno. Luis Sabalza, el último que ha hablado sobre el tema, ha manifestado que "después de un año convulso primero vamos a salvar la categoría". Una permanencia que otras campañas no ha sido vinculante con la renovación.

Osasuna anunciaba la llegada de Arrasate en junio de 2018. El contrato era de un año. El 6 de marzo de 2019 renovaban por otra temporada. El 18 de noviembre de 2019 firmaban hasta junio de 2022. El 7 de marzo de ese 2022 entrenador y club vinculaban sus caminos hasta 2024.

FICHAJE. Osasuna y Arrasate anuncian en junio de 2018 que Jagoba llega al club rojillo.

Firma por una temporada

Jagoba llega del Numancia tras jugar la fase de ascenso

tras jugar la Osasuna cierra la etapa de Diego Martínez como entrenador tras quedarse a las puertas de la fase de ascenso

PRIMERA RENOVACIÓN. El 6 de marzo de 2019 se hacía oficial la renovación de Jagoba Arrasate para otra temporada.

Firma por u na temporada

En el momento de la renovación Osasuna era líder de Segunda División con cuatro puntos de ventaja sobre el tercero.

con cuatro puntos de ventaja sobre el tercero. Esa campaña logran subir ganando el campeonato

SEGUNDA RENOVACIÓN. El 18 de noviembre de 2019 amplían el contrato hasta junio de 2022.

Firma por dos temporadas más

más En una jornada de parón liguero , tras un empate contra el Getafe

, tras un empate contra el Getafe Osasuna era 10º con 19 puntos . A un punto del 7º y a 10 del descenso. La permanencia estaba encarrilada

. A un punto del 7º y a 10 del descenso. El Chimy Ávila estaba comenzando a marcar goles y causar sensación

TERCERA RENOVACIÓN. El 7 marzo de 2022 se hace oficial la renovación de Arrasate en Osasuna hasta junio de 2024

Firma por dos temporadas

Osasuna en ese momento es 11º con 35 puntos , 11 por encima del descenso y a 7 del 7º. La permanencia estaba encarrilada

, 11 por encima del descenso y a 7 del 7º. La renovación llega tras ganar 1-0 al Villarreal en El Sadar

¿CUARTA RENOVACIÓN?

Osasuna ahora mismo es 11º con 29 puntos. Está a 8 puntos del 7º y 12 por encima del descenso. ¿Permanencia encarrilada?

¿Habrá una nueva renovación de Osasuna y Arrasate en marzo? Osasuna está 12 puntos por encima del descenso en una temporada tranquila. La desilusión de la Conference y una temporada irregular está haciendo que se retrase la decisión por parte del club como del técnico. Luis Sabalza, Braulio Vázquez y Jagoba Arrasate se han pronunciado en repetidas ocasiones sobre la renovación. En diciembre se dijo que en enero hablarían, a principios de semana Luis Sabalza dijo que había que esperar a lograr la permanencia y calificaba la temporada de "convulsa". Una indecisión que parecen compartir club y entrenador. El objetivo de ambas partes es lograr lo mejor para Osasuna y Jagoba.