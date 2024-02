Jagoba Arrasate ha logrado ganar en ocho campos "malditos" para Osasuna

Jagoba Arrasate, entrenador del Club Atlético Osasuna, ha logrado victorias en campos con el equipo rojillo en los que no se vencía hace muchos años. El técnico suma a sus éxitos de un ascenso, además ganando la Segunda Divisilón, cuatro permanencias holgadas, una final de Copa del Rey y clasificaciones para la Conference y la Supercopa de España, lograr ganar en campos en los que hacía muchos años que no se hacía. El último ha sido el Reale Arena, no se ganaba en campo de la Real Sociedad desde el año 2005, habían pasado 6.671 días.

Tenerife y Real Madrid son los dos campos en los que Osasuna lleva más partidos sin lograr ganar

Javier Fernández (@javierosasuna) ha publicado en X (Twitter) los datos de los campos en los que más días llevaba Osasuna sin ganar y que con Jagoba Arrasate en el banquillo se ha logrado vencer. Son campos como el del Granada con 23.310 días, el del Sporting con 12.038 días o el último conquistado como era el de la Real Sociedad 6.671 días.

Ocho estadios en los que Osasuna ha logrado "poner la banderita rojilla" de nuevo tras muchas temporadas. ¿Qué campos le quedan a los navarros por volver a conquistar?

¿QUÉ CAMPOS LE QUEDAN POR RECONQUISTAR?

De los que les quedan pendientes esta temporada hay varios que no se van a poder reconquistar. Esta misma campaña perdieron ya en el Santiago Bernabéu, Coliseum de Getafe o el Estadi Mallorca Son Moix, frente a Tenerife y Sabadell es imposible al estar en diferentes categorías. El estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, lo visitarán los pupilos de Jagoba Arrasate el próximo 19 de mayo, en la penúltima jornada de liga. El último triunfo en campo atlético es de 2009 con José Antonio Camacho en el banquillo y un Masoud estelar. Un 2-4 con goles de Pandiani (2), Vadocz y Masoud Shojaei.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el campo del Real Madrid Osasuna ha ganado en la liga dos veces en su historia. Dos ocasiones inolvidables para poner la banderita en el Bernabéu. La última ocasión fue el 0-3 del año 2004. Fue con Javier Aguirre en el banquillo y anotaron los goles Valdo, Pablo García y Moha. La otra ocasión fue un 30 de diciembre de 1990 con ese histórico 0-4 con tres goles de Jan Urban y uno de Íñigo Larrainzar.

Audio Foto: cedida

















OTROS IMPOSIBLES, DE MOMENTO

El campo del Tenerife, en el que Osasuna lleva 19 partidos sin ganar, el del Logroñés, diez encuentros, o el de Sabadell, con nueve, no se podrán reconquistar hasta que los rojillos y esos rivales coincidan en liga en la misma categoría.

En Tenerife Osasuna no ha ganado nunca en liga tras 19 visitas

El Tenerife está 15º en Segunda División a ocho puntos de la promoción de ascenso. El primer partido en la isla fue en 1962. Osasuna no conoce la victoria. 19 partidos sin ganar en liga... En Getafe el último triunfo data de 2008, ya van 11 encuentros sin ganar. Ese año se ganaba 0-2 con goles de Miguel Flaño y Patxi Puñal, Cuco Ziganda era el entrenador. En Sabadell no se gana desde 1964. Nueve partidos ya sin ganar.

Al CD Logroñés no se le puede ganar, el equipo desapareció, sin embargo, si que se podría ganar en el Las Gaunas si volviese a coincidir Osasuna en categoría con la SD Logroñés. El último triunfo se logró en 1988, un 0-1 con gol de Arozarena y Pedro Mari Zabalza como entrenador. Diez partidos acumula Osasuna sin ganar ahí. Osasuna Promesas ha jugado en tres ocasiones en Las Gaunas, no han logrado ganar. El 21 de abril jugarán de nuevo en tierras riojanas.

Finaliza el repaso con otro histórico con el que Osasuna guarda rivalidad, el Zaragoza. Los rojillos no ganan en La Romareda desde 2011. Aunque el dato es un poco engañoso, ya que tras ese triunfo han jugado dos partidos más. un 1-3 con goles de Camuñas, Sergio Fernández y Kike Sola. El entrenador era José Luis Mendilibar. Casualmente esa campaña el técnico del Zaragoza era Javier Aguirre. La temporada anterior también se ganaba con un 0-1 con gol de Nekounam y Camacho en el banquillo.

LA RENOVACIÓN DE ARRASATE

En dos ocasiones Osasuna y Arrasate han anunciado su renovación los primeros días de marzo

El club y Arrasate han manifestado que están esperando y que no tienen prisa para abordar si renovar o no. El entendimiento entre ambas partes ha sido hasta el momento muy bueno. Luis Sabalza, el último que ha hablado sobre el tema, ha manifestado que "después de un año convulso primero vamos a salvar la categoría". Una permanencia que otras campañas no ha sido vinculante con la renovación.

Osasuna anunciaba la llegada de Arrasate en junio de 2018. El contrato era de un año. El 6 de marzo de 2019 renovaban por otra temporada. El 18 de noviembre de 2019 firmaban hasta junio de 2022. El 7 de marzo de ese 2022 entrenador y club vinculaban sus caminos hasta 2024. ¿Continuará?