Osasuna y VDR realizan una campaña solidaria y donarán más de 30.000 kilos de alimentos

El Club Atlético Osasuna y la empresa que está realizando la reforma de El Sadar de cara al centenario, VDR, han realizado una acción que va más de la propia reforma. Debido a la crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19 han desarrollado una iniciativa social que paliará las necesidades más urgentes de las familias más vulnerables. En total, se realizará una donación de más de 30.000 kilos de alimentos para familias sin recursos en Pamplona y Madrid.

Esta mañana, El Sadar ha acogido la presentación de una iniciativa que mañana se iniciará en el comedor Paris 365 de Pamplona y que el jueves continuará en algunos de los barrios de Madrid más castigados por la crisis.

La iniciativa cuenta con la colaboración de un círculo de empresas que han querido sumarse a la campaña. La presentación de la misma ha tenido lugar esta mañana en El Sadar, en un acto para el que no se han convocado medios de comunicación y se ha contado con el mínimo personal imprescindible para cumplir de modo riguroso con las medidas sanitarias.

La primera entrega de alimentos tendrá lugar mañana, a las 11:00 horas, en el comedor social Paris 365 de Pamplona, con el cual ya colaboró Osasuna a principios de año para que pudiera continuar con su actividad a través de aportaciones de un porcentaje de su taquilla y otras realizadas por jugadores del primer equipo y otros empleados del club.

El jueves, el reparto de comida se trasladará a algunos de los barrios más castigados por la crisis en Madrid, ciudad en la que tiene implantación VDR y que cuenta con una importante población de navarros residentes. La entrega comenzará a las 10:00 horas en la Parroquia San Fermín de los Navarros. Posteriormente, se proseguirá con la entrega a Mensajeros de la Paz, la ONG fundada por el Padre Ángel García Rodríguez. Esta tendrá lugar a las 11:15 horas en su local de la calle Ribera de Curtidores. Para finalizar, el último camión con alimentos realizará la entrega en el pabellón multiusos Caja Mágica.

En la presentación que ha tenido lugar esta mañana, el presidente rojillo, Luis Sabalza, ha explicado los motivos de la iniciativa: “Osasuna y VDR estamos trabajando de la mano para realizar el mejor estadio posible para nuestros socios y aficionados. Pero, en un momento como este, queríamos que nuestra colaboración fuese más allá y ayudar a quienes más lo necesitan. Todos sabemos que a la crisis sanitaria va a aparejada otra de carácter económico que va a afectar con mucha dureza a las familias más vulnerables. Por ello, en la medida de nuestras posibilidades, queríamos contribuir a que ninguna familia se quede sin lo más básico, que es un plato de comida”. Como complemento a la acción, el club también aportará ropa deportiva para que sea entregada a aquellas personas que lo necesiten.

"Pensábamos que conseguiríamos 10.000 kilos de comida y se han convertido en más de 30.000 kilos"

Por su parte, el CEO de VDR, Fernando Vidaurre, también ha expuesto los motivos que han llevado a la constructora a lanzar esta acción solidaria: “Todo esto empezó hace menos de un mes hablando con una conocida que colabora en un comedor en un barrio muy castigado de Madrid. Me estuvo contando las tantísimas demandas que tenían, algunas habituales, pero muchísimas nuevas a raíz de la pandemia que ha dejado a muchas familias totalmente hundidas y sin salida. Enseguida me puse a hablarlo con mi equipo y empezamos a llamar a empresas conocidas para contarles nuestra idea de colaboración. Pensábamos que conseguiríamos 10.000 kilos de comida y se han convertido en más de 30.000 kilos. Estoy muy orgulloso y agradecido a todos los que han querido ayudar a que estos tiempos tan difíciles sean un poco más fáciles para muchas familias. En VDR hacemos despensas, y ahora las queremos llenar”.

No obstante, Osasuna y VDR no están solos en esta iniciativa solidaria. A ella se han sumado un nutrido grupo de empresas amigas de ambas entidades, que han decidido dar un paso al frente y aunar fuerzas para que más de 30.000 kilos de alimento lleguen a las personas más lo necesitan en Pamplona y Madrid. Este círculo de empresas colaboradoras lo componen: Lacturale, Aceites Urzante, E. Leclerc Majadahonda, E. Leclerc Pamplona, MLM Productos Cárnicos, Conservas Pedro Luis, Conservas El Navarrico, Arrasate, Grupo Cetya, Servicios Ecológicos de Navarra, AC Hotels Marriott, TEX Obras y Servicios, Bebé, Excal, Unión de Fabricantes y Conservas y agencia de comunicación Just Be.

VDR, la constructora navarra que reforma El Sadar

El 24 de febrero de 2019, los socios del Club Atlético Osasuna, en la votación con mayor participación en la historia de la entidad, decidieron que El Sadar se reformase con el proyecto “Muro Rojo”. Un proyecto en el que habían trabajado durante meses VDR y OFS Architects. Quince meses más tarde, el viejo estadio rojillo está en pleno proceso de una transformación integral, que le llevará a ser un estadio con más capacidad para albergar a nuevos socios y aficionados, con más comodidades, con más vías de explotación y que también se convertirá en uno de los edificios icónicos de Pamplona.

La constructora navarra VDR nació en 2001 y desde entonces, con un crecimiento sostenido, ha realizado proyectos de referencia comenzando en Navarra y siguiendo en el ámbito nacional e internacional. Las oficinas de Gamesa en Sarriguren, el nuevo colegio de Salesianos, la Iglesia de San Jorge, la Facultad de Económicas y el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Navarra son ejemplos cercanos de la actividad en la Comunidad foral y el búnker de protones de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, las viviendas para la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, así como residencias de estudiantes de Málaga, Sevilla, San Sebastián y Pamplona son obras realizadas recientemente en resto de España. En el sector agroalimentario e industrial, Aceites Urzante, Gamesa, Congelados de Navarra, Cener o Viscofán son clientes habituales en la construcción de sus edificios principales. Actualmente, la remodelación del estadio de El Sadar es el proyecto de más relevancia y que une a las dos firmas, Osasuna y VDR, en un objetivo común: tener el mejor estadio posible.